Problemáticas metropolitanas

Diez municipios firman convenio de colaboración

Los alcaldes asistentes a la firma del convenio de colaboración para el desarrollo integral de la zona metropolitana de Mérida, ayer en el patio central del Centro Cultural Olimpo, plantearon las problemáticas de sus municipios a la senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, y empezaron a trabajar en las necesidades que debe de atender el presupuesto de 2020.

Son varios problemas comunes que afectan a la zona metropolitana que se tiene que resolver de manera unida, como son la recoja y disposición final de la basura, ampliación de la red de agua potable, servicios públicos, atención de la salud y la movilidad entre los municipios y sus comisarías, señaló el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

“Vamos a presentar proyectos comunes, independientemente de los que cada municipio presenta a las distintas secretarías de estado para obras de infraestructura o programas”, informó el concejal.

“Lo primero es tener esta relación directa con la presidenta de la comisión y ver su buena disposición para ayudar a la zona metropolitana. Hay buena voluntad política y eso es un primer llamado para allanar el camino porque puede haber una solución financiera, técnica y un proyecto, pero si no hay voluntad política difícilmente se pueden obtener resultados”.

Este primer encuentro que encabeza la senadora Patricia Mercado con los 10 alcaldes de la zona metropolitana de Mérida es parte del trabajo cercano para que conozca las problemáticas y para que la de Mérida pueda ingresar a la agenda metropolitana del país. En México hay 74 zonas metropolitanas reconocidas, concentran el 70% de la población nacional y apenas reciben como devolución de impuestos menos del 4% lo que es un recurso insuficiente para que atiendan las necesidades y problemáticas de los municipios.

La senadora Patricia Mercado, quien fue candidata a la presidencia por el partido Alternativa Socialdemocráta y Campesina en 2006, dijo que es importante este tipo de acuerdos porque ayudan a delimitar mejor las zonas y atender a la población que vive en las fronteras porque resulta que nadie quiere hacerse cargo de sus necesidades, pero finalmente son ciudadanos y viven en algún territorio y lo debe de atender la autoridad municipal.

También informó que la Sedatu inició el viernes pasado una serie de encuentros con todas las zonas metropolitanas y las grandes ciudades del país para conocer y atender el problema de la movilidad urbana.

“La zona metropolitana es rica en cuanto a su gente, Mérida ocupa el lugar número 11 en términos del PIB, es una zona potente que necesita resolver los problemas de manera coordinada y conjunta porque de otra manera estas oportunidades no se van aprovechar”, dijo la legisladora. “La movilidad, la basura, el acceso al agua potable, la seguridad, hay que resolverlo con una visión metropolitana, tomando en cuenta esta movilidad que no solo es para el automóvil, para el transporte público, sino de otros medios como el no motorizado y el peatonal, hay que cambiar esas perspectivas”.

Dijo a los alcaldes firmantes que no solo pueden acceder a recursos federales sino también a dinero que hay en el mundo porque ahora hay una prioridad de cumplir con los principios de la Agenda 2030.

La alcaldesa de Conkal, Hiselle Díaz Castillo, representó a los municipios firmantes. Destacó que son testigos del esfuerzo sin precedentes del trabajo común, más allá de los partidos políticos, porque ven la necesidad de comenzar a trabajar y desarrollar entre todos la zona metropolitana de Mérida y reconoce el liderazgo del alcalde Barrera Concha para convocar al trabajo unido y coordinado, privilegiando a los habitantes de los municipios firmantes. —Joaquín chan Caamal

El alcalde de Mérida recordó que no reciben dinero del Fondo Metropolitano por las reglas de operación, por los criterios en la selección de los proyectos y porque no había un reconocimiento de esta zona.

Potencial

