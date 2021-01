Proceso “injusto”

Piden a la Uady intervenir en la elección escolar

Esteban Contreras Benítez, alumno de la Facultad de Economía de la Uady, interpuso una queja ante el abogado general de la casa de estudios debido a que el Comité Electoral para las elecciones en su facultad no permitió que se inscriba como candidato para la presidencia de la Sociedad de Alumnos (SA).

El joven relató que debido a que ayer eran las inscripciones de candidatos llegó a la facultad a las 10 de la mañana y después de revisar sus papeles, el Comité Electoral y la actual Sociedad de Alumnos le dijeron que no lo podían inscribir porque aparecía en el padrón del PAN.

Además, según el artículo VIII, ningún aspirante debe estar afiliado a agrupaciones políticas o religiosas.

Ante la observación, dijo que les enseñó una carta de desafiliación de hace más de un año, pero aun así le dijeron que la carta no era válida y que no lo podían inscribir porque seguía apareciendo en el padrón.

Entonces les dijo que sí cumple con todos los requisitos porque el artículo dice que el aspirante no puede estar afiliado a una agrupación política y el PAN es un partido político, no una agrupación.

Además, les mostró un apartado del INE donde dice la diferencia entre una agrupación política y un partido político, así como un listado del mismo instituto en el que aparecen las 87 agrupaciones políticas que existen en México y en ninguna sale Acción Nacional.

“Cumplo los requisitos que pide esta convocatoria y se muestran renuentes, me dicen que no, para ellos es lo mismo (…) Me dicen que mi ideología política puede influir en la facultad, y les digo: ustedes se han visto involucrados con partidos políticos y no ha sido impedimento para que sean presidentes, no sé por qué están discriminando en este asunto cuando no ocupo ningún cargo en ningún partido político y ninguna agrupación política”.

Contreras Benítez dijo que el asunto llegó a oídos del director de la facultad, quien señaló que no cuenta con autoridad para interceder en las elecciones.

Ante la negativa, decidió acudir al edificio central de la Uady para entregar un oficio al abogado general.

El joven dijo que también acudirá a la Codhey a interponer una queja, así como levantar la voz en la facultad para evitar que se mencione a la otra aspirante como presidenta por ser candidata única.

Contreras Benítez señaló que el Comité Electoral fue designado por Carlos Arcudia Muñoz, actual presidente de la Facultad de Economía. Lo conforman Alejandra Sánchez Rodríguez, consejera de la Preparatoria Dos; Alfredo Morales Vázquez, presidente de la SA de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Roberto Mendoza Acosta, presidente de la Facultad de Medicina.

“Los cuatro forman parte de la Federación Estudiantil de Yucatán, la misma que es dirigida por el hijo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, entonces caen en incongruencias porque si estas personas están involucradas en una federación que ve el hijo del senador, no entiendo por qué ponen eso de las agrupaciones políticas”.

Contreras Benítez indicó que las elecciones deberían realizarse mañana jueves.

Caso similar

Los alumnos Jorge Ángel Garma Peraza y Kevin Misael Rubio Caamal, consejeros de las facultades de Química y de Ingeniería Química de la Uady, respectivamente, pidieron a las autoridades universitarias que intervengan en las elecciones de SA porque consideran que éstas tienen anomalías que segregan la participación de los estudiantes.

Al concluir el lunes la sesión ordinaria a distancia del XVIII Consejo Universitario, cuando parecía la despedida de todos en la transmisión el alumno Jorge Ángel Garma pidió la palabra.

En la transmisión todavía se encontraban directores de las escuelas, consejeros y el rector José de Jesús Williams.

“Disculpe, rector, ¿será que pueda decirle unas palabras?”

El rector prestó atención al joven.

“Disculpe la molestia, rector y a todas las personas que se encuentran aquí. Me acaba de llegar información de mi facultad y quería exponerla porque han pasado algunas semanas en que está sucediendo ese tipo de actitudes y realmente se me hace injusto. Quería exponerlo porque ya se me hizo suficiente lo que está pasando”.

“Hace unos minutos me salí de la sesión porque una compañera de mi facultad me marcó esto, debido a que ella se quería inscribir para la candidatura de sociedad de alumnos de mi facultad, la Facultad de Química, pero le fue negada afirmando que se necesitaba una carta promedio y otros documentos que en realidad no existían en la convocatoria”.

“Esta chica hizo todo lo posible por conseguir esos papeles. El administrativo de nuestra facultad está enterado de esto, ella logró conseguir esos documentos y finalmente los llevó otra vez con el comité de sociedad de alumnos de mi Facultad de Química para que sea evaluado, y de nuevo le fue negada esta inscripción”.— IVÁN CANUL EK / CLAUDIA SIERRA MEDINA / AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA

“Realmente me parece algo injusto lo que está sucediendo en mi facultad, quería exponerlo porque como tal creo que mis compañeros me han hecho portavoz de las situaciones que pasan en nuestra facultad, y me gustaría que se llegue a algún tipo de resolución por parte de nuestra máxima autoridad”.

“Es algo que está pasando cada dos años en nuestra facultad. Nunca he visto que nadie hable acerca de esto”.

“Se están utilizando hoy día herramientas de la universidad para someter a votación de los alumnos y que existan convocatorias que segregan a las personas, y aun así van con el nombre de nuestra facultad” (SIC).

El joven expuso que esas situaciones podrían dar un mal nombre a la universidad.

Kevin Misael Rubio Caamal, consejero de Facultad de Ingeniería Química, consideró lo siguiente:

“Creo que como consejo nos compete tratar lo más posible intervenir y regular este tipo de actividades que segregan a la comunidad estudiantil, que limita su participación y hace que ya no quiera participar en nada, no solo que organicemos los dirigentes, sino que organice la universidad. Una comunidad incluyente”.

Luego comentó que algunos presidentes, algunas convocatoria no permiten a su comunidad estudiantil expresar de manera libre su sentido de participación.

También agradeció al rector la oportunidad de manifestarse e igual a los integrantes del consejo que se mantuvieron conectados.

Candidatos Sociedad de Alumnos

Estudiantes de la Uady piden a la casa de estudios intervenir en las elecciones de SA.

Caso “injusto”

“Me parece injusta la situación que está pasando mi compañera en este caso y entre otros compañeros que igual se quisieron inscribir esta vez, y no se logró por una convocatoria que fue segregando a muchos alumnos de la facultad”, dijo el alumno Jorge Ángel Garma Peraza.

Respuesta

El rector de la Uady agradeció la intervención y respondió que ”a través del jurídico podemos hacer las indagaciones. Es claro, lo hemos comentado muchas veces, el tema de las elecciones de sociedad de alumnos. Somos facilitadores, no podemos tener injerencia, pero lo podemos coadyuvar, acompañarles en este proceso. Entonces lo podemos estar viendo con mucho gusto”.