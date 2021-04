Abuela reclama a la Prodemefa la custodia de sus nietos, quienes fueron entregados a personas que no son sus familiares

MÉRIDA.- La activista Dariana Quintal Narváez denunció actos de corrupción y abuso contra ciudadanos y niños cometidos en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) desde hace varios años.

En rueda de prensa en las instalaciones de la Procuraduría, la activista, representante de la agrupación “Yucatán… No más negocios con nuestros hijos”, lamentó que las autoridades, comenzando con el gobernador Mauricio Vila Dosal, no le han dado importancia al caso.



“¿Cuándo piensa el gobernado meter mano para ver qué está pasando con la institución que está a su cargo? Yo le pregunto al señor Mauricio Vila ¿tampoco valen para usted estos casos, estas familias, estos niños?”, expresó la abogada, tras recalcar que desde hace año, con pruebas en mano, han denunciado los casos de corrupción.

Abuela reclama la custodia de sus nietos

Uno de los casos, según dio a conocer en el encuentro con los medios, es el de la señora Maribel Noh Montejo, quien lleva casi diez años luchando por la custodia de sus nietos que actualmente tienen 11 y 9 años de edad.

“Tengo diez años peleando por los derechos que como abuela merezco”, expresó doña Maribel. La mujer señaló al borde del llanto que "el gobierno ni nadie tiene el derecho de quitarte los derechos a un niño de estar con su familia”.

Luego de enfatizar que no hay padres perfectos y que todos necesitan una oportunidad, dijo que todo comenzó cuando su hija se peleó en la vía pública. Los vecinos llamaron a la Policía, quien a su vez dio parte a la Prodemefa, que trasladó a los niños al Caimede.



Del Caimede, los pequeños fueron trasladados con los abuelos paternos, donde fueron maltratados. Por tal razón los regresaron de nuevo al Caimede, donde posteriormente fueron dados en custodia a familias ajenas. "Ya basta, porque de nuestros hijos y de nuestros nietos están lucrando", dijo la mujer.

"Mis nietos no me conocen"

“Yo tengo el derecho como abuela (…) Mis nietos no me conocen. Hablan de perfección con esas familias que los tienen porque no tienen otro núcleo familiar”, dijo llorando. Añadió que hace apenas quince días se enteró que los niños, a pesar de ser hermanos, fueron separados y enviados a diferentes familias.



“Mis nietos tienen siete años que están con una familia que no son su familia”, expresó tras exclamar que no es justo que en Mérida estén lucrando con sus nietos.



“A mi hija la sacaban (cuando venía a averiguar). Ahora mi hija es una alcohólica. ¿Qué oportunidad le dieron a mi hija, si el mismo gobierno le quitó el derecho de madre? Ahora quiere quitarme parte de mis nietos”.

Maribel Noh informó que el jueves deben dar sentencia sobre su caso. Ella "está casi segura" que va a perder, porque según los informes los menores están bien con las nuevas familias.

Porque tienen una alberca...

“Que porque tienen una alberca, que porque tiene la posibilidad… Yo también lo tengo. Todo lo que ellos han hecho en su declaración no es más de lo que yo tengo para dárselo a mis nietos y no se me hace justo”.

Tras acusar a la actual y las anteriores titulares de la Prodemefa, Dariana Quintal preguntó: ¿Por qué Prodemefa entrega a estos niños que de entrada tienen familia a personas extrañas en una supuesta custodia?



“¿Quién supervisa a estos menores, a estas familias? Hay personas que vienen por niños de 7, 8 o 9 años y se los dan en una supuesta custodia sin que haya un proceso de adopción o mejor dicho que haya un juicio ganado”.

Te pueden interesar: La Prodemefa responde a los señalamientos sobre polémicos casos



La activista lamentó que en la procuraduría dijeran que el niño está bien porque en la casa donde está hay piscina. “¿Cómo tener piscina vale más que tener a su abuela, vale más que tener a su familia? Esa es la situación que estamos viviendo”.



Dariana Quintal informó que en octubre de 2020 presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en Ciudad de México en la que se documentaron varios casos.



“Olga Sánchez Cordero (secretaria de Gobernación) ordenó una investigación tanto para Prodemefa como para las ex procuradoras que estuvieron allí, entre ellas Celia Rivas, Irene Torres, Cinthia Giuliana Pacheco Garrido y la actual procuradora que también ha hecho algunas cosas por allí, así como también a la titular de la Agencia 29, Arminda Guadalupe Ciau Flores”.