Productoras engañadas

Dieron dinero, les ofrecieron equipo y no les cumplen

Diez grupos de productoras rurales de Opichén, municipio del Sur, son víctimas de un presunto engaño que ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado.

Se trata de 50 mujeres afectadas, pues cada grupo tiene cinco integrantes. Entregaron en total $52,880 como aportación para la compra de maquinaria agrícola que supuestamente les financiaría la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa), pero no recibieron el equipo y en esa dependencia les dicen que ni siquiera aparecen sus nombres en algún proyecto.

Si bien no se trata de una cantidad elevada, para estas mujeres —esposas de campesinos en su mayoría— sí representó un esfuerzo enorme reunirla.

Las denunciantes señalan a dos personas como responsables de los hechos: Jorge Alberto Moo Calán, excandidato del PRI a la alcaldía de Opichén, y Alejandra Cerón Grajales, exregidora en Mérida.

Según afirman, el primero las reunió y convenció de que entraran a un programa que ya no existe y la segunda recibió el dinero cuya devolución exigen ahora.

Moo Calán figura también en una denuncia del investigador Luis Ramírez Carrillo por el intento de despojo de una casa de su propiedad. El excandidato es señalado como la persona que presentó en el Registro Público de la Propiedad la supuesta cancelación de una hipoteca para que el predio del doctor Ramírez Carrillo quedara libre para su venta.

El priista negó los cargos e, incluso, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra quien resulte responsable del uso de su número de usuario en el Registro Público.

En el caso de Opichén, hasta hace unos días seis grupos ya habían presentado denuncias, que quedaron registradas con los folios 5251, 5255, 5256, 5257, 5258 y 5259.

¿Cómo empezó?

En visita a las oficinas centrales del Diario, representantes de los grupos que han recurrido a la justicia relatan pormenores del caso:

—A principios de 2017, Moo Calán invitó a mujeres de Opichén a una reunión en la que les planteó la propuesta de que se organizaran a fin de incorporarlas a un proyecto para la compra de “motocultores”, equipos utilizados en varias fases de la producción agrícola.

—El anfitrión les indicó que el apoyo era a fondo perdido, proveniente del programa “El campo en nuestras manos”, de la entonces Sagarpa.

—Se dijo que cada equipo tenía un precio de $180,000 y los grupos beneficiados sólo aportarían el 10 por ciento, es decir, $18,000 cada uno.

—Continuaron las juntas de información y a fines del mismo año Jorge Moo les dijo que ya no podía seguir en el proyecto porque tenía interés en una candidatura en 2018. Les indicó que en adelante tratarían con la licenciada Cerón Grajales.

—Al poco tiempo entró en acción la exregidora meridana. Les dijo que era necesario abrir cuentas en Banco Azteca (previamente hicieron trámites para inscribirse en el padrón de Sagarpa) para que un empresario —que no identificó— les depositara el equivalente del 10% con la condición de que lo devolvieran pronto. En marzo de 2018 cada grupo firmó un pagaré de $17,800, con vencimiento en mayo.

—Días antes del vencimiento, Alejandra Cerón llamó a las mujeres y les dijo que debían presentarse en el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) porque el gobierno del Estado les daría cheques como apoyo.

—Las titulares de los grupos se presentaron en el lugar y, en efecto, recibieron cheques junto con productoras de otros municipios. Las cantidades indicadas en los documentos iban de 10,000 a 11,000 pesos.

—El acto fue simbólico, pues les dieron los cheques para las fotografías y luego se los retiraron. Les ofrecieron que más adelante se los entregarían.

—La aportación del empresario no identificado sí fue efectiva en algunos casos. La exregidora meridana acompañó a las mujeres para el retiro de los $17,800 por grupo en el banco y se quedó con el dinero, con el argumento de que tenía que depositarlo a la empresa proveedora de la maquinaria. Sólo una representante tiene comprobante de tal depósito, a Tecnificación y Mecanización Agrícola ME. Las demás no tienen el documento bancario.

—Considerando que con los $10,000 u $11,000 del apoyo otorgado en el IYEM se reducía su aportación, las productoras reunieron la cantidad restante para llegar al 10% de los $18,000. En junio, en una comida organizada en Opichén, seis grupos entregaron $7,480 cada uno a la licenciada Cerón. Los cuatro restantes reunieron a $2,000. El total fue de $52,880.

Malas señales

—Pasó el tiempo y la comunicación se fue perdiendo. Ante los indicios de que algo andaba mal, las mujeres se dirigieron a la delegación de Sader, donde les informaron que no existe “El campo en nuestras manos” —ya desapareció— y que ellas no aparecen en ninguna lista.

—Ante las evasivas de los responsables, las productoras decidieron denunciar. Hace un año entregaron el dinero.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Denuncias

Productoras de Opichén se sienten defraudadas y señalan a dos responsables del caso.

Primer acercamiento

El primer contacto, con el cual las invitaron a un supuesto programa, fue con Jorge Moo, excandidato del PRI a la alcaldía de Opichén.

El relevo

Cuando Jorge Moo se retiró del proyecto, por sus aspiraciones políticas en 2018, cedió las riendas a Alejandra Cerón Grajales, exregidora en Mérida.

Evasivas

De acuerdo con las denunciantes, Alejandra Cerón les recibió dinero sin darles comprobantes. Con el paso del tiempo, al ver que no les cumplían, exigieron cuentas y la exedil empezó a responderles con una serie de argumentos. Entre ellos, que el cambio de gobierno frenó todo, que aún no hay delegado de Sader, etcétera.

Ya no les contesta

La última comunicación con la licenciada Cerón, telefónica, fue hace más de 21 días. Ésta les dijo, entre otras cosas, que hay que actualizar documentos. No ha vuelto a contestar las llamadas.