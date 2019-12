Promesas incumplidas

Dos expertos analizan 12 compromisos que hace un año planteó el Presidente

Sábado 1 de diciembre de 2018, en el recinto del Congreso de la Unión, en Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición “Juntos haremos historia” es investido como jefe del Ejecutivo federal.

Durante la ceremonia de toma de posesión, y ante la expectación de todo el país por el apabullante triunfo que logró en las urnas, el presidente número 65 de México hizo algunas promesas y compromisos que —afirmó— cumpliría.

Un año después, dos especialistas —un sociólogo y un economista yucatecos— analizan cada punto del docenario de ofrecimientos que en esa ocasión hizo ante la nación el político tabasqueño.

De los 12 ofrecimientos, algunos, según opiniones del doctor Freddy Espadas Sosa, profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Mérida, y del maestro Gabriel Rodríguez Cedillo, catedrático de la Facultad de Economía de la Uady, ya cumplió el Presidente, otros a medias, y la mayoría, francamente incumplió o se aplazaron.

Te puede interesar:Pobres resultados de AMLO en su primer año de gobierno, opinan analistas

De las promesas de corte político, destacan la investigación y esclarecimiento de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa; su lucha para acabar con la corrupción y predicar con la llamada “austeridad republicana”, y llevar al cabo el proyecto del Tren Maya, que beneficiaría a cinco de los estados del sur-sureste del país. Entre las del ámbito económico, figuran el no aumentar los impuestos; la creación de una amplia franja de zona libre donde el IVA se reducirá a la mitad, es decir al 8%, y bajar al 20% el Impuesto Sobre la Renta.

De la relación de los compromisos que hace un año citó López Obrador, los expertos los desglosan a continuación:

1. Integrar una comisión para indagar el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

El doctor Espadas Sosa recuerda que hay una comisión especial para investigar el caso que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y el Presidente ya recibió al menos en una ocasión a los padres de los estudiantes desaparecidos.

“Considero que se va cumpliendo la promesa, al considerar que no es un crimen de Estado sino es el Estado que interviene manera directa comprometiéndose con la justicia y la verdad. El ofrecimiento del gobierno federal de abocarse a realizar la investigación sí lo cumple. Claro, aún falta camino por recorrer, que es llegar a las últimas consecuencias, que será cuando se sepa exactamente qué es lo que ocurrió”, agrega el investigador.

El maestro en Ciencias Antropológicas dice que “no es posible que con tantos recursos tecnológicos, científicos y logísticos no se haya podido establecer hasta el momento la verdad de lo que aconteció en esos días aciagos para el país”.

“Veo de por medio muchos intereses del régimen para ocultar o mandar al olvido esa tragedia, para que en efecto se cumpla plenamente la promesa de conocer las causas que motivaron que ciertos elementos policíacos secuestraran y desaparecieran a los estudiantes, esclarecer la verdad y dar con los responsables intelectuales y materiales de ese crimen que se supone sucedió. El gobierno federal apuesta al poner todos sus recursos a su alcance y hay, sobre todo, la voluntad política para aclarar todo”, añade el profesor.

2. Acabar con la corrupción. Será considerado un delito grave cualquier acto de corrupción, en particular la de los servidores públicos.

Para el sociólogo, “la voluntad de un solo hombre para acabar con ese cáncer terrible heredado de varias décadas del viejo sistema es un poco difícil” y afirma que hay una trama para cortar de tajo con la corrupción, aún latente en todos los ámbitos del andamiaje nacional.

“Hay una red, una confabulación mayúscula, de dimensiones tremendas que permiten que continúe funcionando esa corrupción al amparo del poder público y también, hay que decirlo, al amparo del poder económico, ya que los grupos empresariales no pueden lavarse las manos.

“Es una urdidumbre que implica la conexión perversa con fines de corrupción entre el poder político y el poder económico”.

“El nuevo gobierno de la Cuarta Transformación (4T), en el diagnóstico de la nación que hizo el Presidente dice que uno de sus imperativos es precisamente separar el poder político del económico, porque de lo que se vio del antiguo régimen es complicado desmantelar esa simbiosis perversa donde corren ríos de corrupción. Ya se comprobó que a partir del municipio más pequeño hasta los niveles más elevados se palpa la corrupción con el consiguiente enriquecimiento de servidores públicos y de empresarios, y aunque no se ha desterrado del todo, el simple hecho de plantear como objetivo es una ganancia”, juzga.

Al señalamiento de que el “el buen juez por su casa comienza”, en relación a las acusaciones de corrupción contra Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y colaborador de López Obrador, el doctor Espadas Sosa explica que “obviamente hay errores, no se trata de aplaudir todo lo que hace la 4T”.

“El caso de Bartlett Díaz es emblemático, es un desatino del Ejecutivo federal. Bartlett no es experto ni un sabio, que lo mismo se desempeñó como secretario de Gobernación y Educación, y ahora en la CFE. Es un error del Presidente en no auxiliarse en algunas áreas con expertos, con personas honradas, con experiencia. Si es un desatino y un pago de favores del Presidente”, enfatiza el doctor Espadas.

3. No aumentar los impuestos en general

De acuerdo con el maestro Rodríguez, el no aumentar los impuestos en general es una promesa que López Obrador cumplió “pero que le está costando mucho”.

“Por ejemplo, México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que está por debajo de la media de recaudación, de tributación. Se recauda aproximadamente el 14% del Productor Interno Bruto, cuando la media ronda el 20%. Cumple con no aumentan los impuestos pero le cuesta mucho, porque es una cuestión estructural, pero asumo que el Presidente con tal de no hacer que todo el sector económico se ponga a la defensiva contra él, les hizo la promesa y le tendió la mano al gremio empresarial para seguir trabajando como hasta ahora”, explica el académico.

“No necesariamente subir los impuestos o aumentar las tasas impositivas repercute en una mayor recaudación. La estrategia de política económica de aumentar la recaudación con criterios, como los de Chile y algunos países europeos, que propone el gobierno federal es evitar condonaciones, créditos fiscales, ampliar la base tributaria, pasando de la informalidad a la formalidad, y persiguiendo la evasión de impuestos son maniobras de éxito en otras naciones”.

“Sin embargo, en México hay un antes y un después, y el pretérito no se privilegiaba ni combatía lo que ahora se intenta en materia fiscal. Esperamos que tenga buenos resultados esa estrategia aunque hay un mundo de resistencias, no será de la noche a la mañana. Lo que vislumbro para el próximo año es que se tratará de no aumentar los impuestos y se buscarán otras vías para obtener más ingresos, pero en el siguiente año, en 2021, quizás sí haya la imperiosa necesidad de hacerlo”, subraya el maestro Rodríguez Cedillo.

Te puede interesar: Gobierno de Jalisco critica a AMLO (vídeo)

4. Las tarifas de las gasolinas no se incrementarán más allá de la inflación, y disminuirán cuando se construya una refinería y se rehabiliten seis más.

Para el coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía de la Uady, la estrategia de la producción de gasolina o de bajar el precio por vía de la producción interna es una condición económica natural, pero sólo se lograría cuando se comience a producir en las seis refinerías.

“Hasta donde sé, las seis refinerías todavía están en rehabilitación y la nueva aún no se construye. Es una promesa que el Presidente ha tratado de establecer, pero siendo estrictos no cumplió. Es verdad, el precio de la gasolina no se incrementa como en la época de Enrique Peña Nieto, ya no hay los llamados ‘gasolinazos’, hay una diferencia con esta administración federal, se logró contener que el precio de las gasolinas no impacte el bolsillo de la población, se minimizó, sí, pero a costa de los ingresos públicos, por medio del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios el gobierno federal logra reprimir el alza en los hidrocarburos”, indica el maestro Rodríguez Cedillo.

El especialista en Finanzas Públicas precisa que es necesario que se logre el 100% de la producción de gasolinas para continuar conteniendo o evitando el alza de los precios de los hidrocarburos, pero ahora se produce únicamente el 50%, por lo que el siguiente año considera que poco a poco el gobierno federal “irá aflojando y aumentará el precio, al menos hasta que no haya un proceso de producción óptimo”.

5. Establecer un plan inmediato de austeridad para no aumentar la deuda pública.

Ambos analistas coinciden en que López Obrador si estableció un plan de austeridad. En lo que discrepan es en las formas en el que lo aplica.

El maestro Rodríguez Cedillo confirma que el proyecto de austeridad de la administración federal sí se lleva al cabo, “aunque no sé si lo hace bien o mal, o se reduce a algunos sectores, pero hay que aceptar que sí redujo algunas cosas”.

“Donde se presenta la austeridad es en el Presidente, habría que ver, corroborar si todo el entramado burocrático lo sigue, hay que hacer un análisis profundo. En cuanto a la deuda pública, mientras no haya un problema de pensiones, demandas sociales es necesario ir adquiriendo deuda. Lo malo no es adquirir deuda, lo negativo es que se agencie por encima de la capacidad de pago. Así se debe valorar. Esperaba que con el plan propuesto de facilitar las licitaciones en el cuarto trimestre se hablara de cosas positivas, pero no… lo peor que puede suceder es quedarnos como terminanos el último trimestre del año, con cero crecimiento”.

El doctor Espadas Sosa cree que la austeridad se cumple, a pesar de las quejas de órganos autónomos con el pretexto de que la democracia está en riesgo.

“Son mentiras de esos organismos que cayeron en el dispendio y abusos y se tenía que acabar. No es posible que funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos gaste un millón de pesos por viajes en el extranjero. Esas medidas no ponen en peligro la democracia si en la casa del jefe del Ejecutivo federal se pone orden y se cumple con la facultad legislativa de determinar el presupuesto en relación, por ejemplo, con los salarios de muchos burócratas que antes ganaban más que el Presidente, como los del INE o de Cofetel, ni que fueran Supermán o héroes de la patria. Uno de los grandes tinos de esta administración es una ley de asuteridad republicana, una ley de remuneraciones para acabar con los excesos de la alta burocracia”, insiste el sociólogo.

6. Se construirá el Tren Maya y se sembrarán árboles en una extensión de un millón de hectáreas en el sur-sureste.

Para el economista, el proyecto no es viable, ya que tiene muchas y diferentes resistencias.

“Si se hace será una parte de todo el proyecto, pero si se logran revertir todas las inercias quizás la mitad, pero no se concluirá en este sexenio”, afirma.

El doctor Espadas acepta que es un tema complejo pero no hay que descartarlo, y todo dependerá del resultado de la consulta a los pueblos indígenas de las comunidades donde correría el tren.

7. Se rehabilitarán seis refinerías y se construirá una nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

“No ha cumplido. Apenas se ven algunas cosas interesantes debido a la rápida inversión, nada más. Se ve el esqueleto, la base, apenas los cimientos”, considera el académico de la Uady.

8. Se modernizarán los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de tener una mejor conexión con los países de Asia y la costa este de Estados Unidos.

Para el maestro Rodríguez Cedillo tampoco cumplió. “El Presidente se centró mucho en el aeropuerto de Santa Lucía y en el Tren Maya, no hay más datos sobre este proyecto”, subraya.

9. En tres años estará funcionando, “me canso ganso”, el nuevo aeropuerto de Ciudad de México dos pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía.

“Sólo se ha realizado una tercera parte. Hay obstáculos naturales, como el famoso cerro que lo impiden. Además, no hay dinero para continuar el proyecto, el gobierno, aunque aporte, requiere de inversión privada”, refiere el economista.

10. A partir del 1 de enero entrará en vigor una zona libre a lo largo de los 3,180 kilómetros de frontera de México con Estados Unidos. En los 25 kilómetros de ancho en esa franja estará la zona libre más amplia. Ahí se reducirá el precio de las gasolinas y el IVA del 16 al 8%.

“Hubo una reducción impositiva que califico como buena, para no restarle importancia a la producción local. Ya hay zonas de toda la frontera que tienen sus propias dinámicas, por lo que si las cambian y hacen que se adapten a esas mismas corrientes se trastocaría los sectores productivos. No creo que se pueda cumplir ahora esa promesa, ya que no bajó el IVA, sólo se homologó”, asegura el maestro Gabriel Rodríguez.

11. El Impuesto Sobre la Renta bajará al 20%.

A nivel general, según el profesor de la Uady, López Obrador no cumplió.

“Es complicado, no hay ingresos tributarios, a pesar de que la administración donde tiene mayor control es en el Impuesto Sobre la Renta. Si se reduce se pasaría del 14 al 8% del Producto Interno Bruto y sería peor, ya que o se tendrían los mismos ingresos para que el gobierno haga frente a sus gastos”, explica.

“Es un hecho, el gobierno tiene un problema de ingresos y tiene que corregirlo o aumentar las tasas impositivas existentes, subir los impuestos o bien aplicar las estrategias del paquete fiscal de 2020, que contempla la no condonación y los créditos fiscales, por ejemplo”, abunda.

12.- Se aumentará al doble el salario mínimo. (Es decir de 88.36 diarios sería de $176.72).

El especialista en Finanzas Públicas apunta que sí hay una recuperación del salario real, debido a algunas actividades productivas.

“Sin embargo, la pregunta es ¿a quién se le debe aumentar el salario? Se le aumentó a determinados sectores de empleados, en eso sí cumplió, pero queda a deber. Lo importante de hacer una acción de ese tipo es que tenga efecto en otros niveles laborales, en el ámbito administrativo no sólo en el operativo, que se refleje una verdadera cadena de recuperación del salario real. Para el próximo año, con las condiciones actuales, no veo posible que de nuevo aumente el salario mínimo”, concluye el maestro Rodríguez Cedillo.— Carlos F. Cámara Gutiérrez

Ofrecimientos

“Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”, expresó hace un año el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Compromiso

En opinión del maestro Gabriel Rodríguez Cedillo, catedrático de la Facultad de Economía de la Uady, esa declaración del Presidente lo involucra más allá de las palabras de un simple protocolo.

Se lo demandarán

“Si a la mitad del próximo año, en 2020, continúa la tendencia que muestra la administración federal que encabeza López Obrador, en las elecciones intermedias la nación se lo demandará, sobre todo si no se recupera, al menos, lo perdido”, vaticina.

Diálogo para la inversión

“El gobierno de la Cuarta Transformación tiene que replantear sus estrategias económicas. Se pensó en un escenario diferente y más aún con el sector empresarial y se llevaron una sorpresa. Si no hay un diálogo sincero de ambas partes, no habrá algún incentivo para la inversión privada y el crecimiento del país se verá muy comprometido”, apunta el experto en Finanzas Públicas.