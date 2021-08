Prometen diálogo en la nueva legislatura

Diputados electos realizan recorrido en el Congreso

“El diálogo tiene que ser la divisa que nos distinga en esta (nueva) legislatura, el acuerdo y por supuesto insisto la concordia. Que Yucatán tenga nuevos tiempos y que los tenga de la mano con legisladores, que tienen una encomienda muy clara, la de responder a la confianza de los yucatecos y las yucatecas”, afirmó ayer Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado electo del PAN y virtual nuevo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.

En el recorrido que hizo por las instalaciones del Congreso, acompañado de los demás diputados recién electos, el panista también advirtió que a partir de ahora todas esas oficinas se encuentran bajo evaluación, a fin de determinar los cambios que se harán, y aunque no lo dijo, no solo ya se definieron las primeras sustituciones, sino que incluso ayer los acompaño Adrián Abelardo Anguiano Aguilar, quien se perfila para ser el nuevo secretario general del Poder Legislativo.

Ayer acudieron al Congreso 23 de los 25 nuevos diputados locales (faltaron Alejandra Novelo Segura y Harry Rodríguez Botello Fierro la primera de Morena, el segundo del PVEM, ambos plurinominales) para recibir sus credenciales que los acreditan como nuevos legisladores de Yucatán.

Los diputados realizaron un recorrido por las instalaciones, para conocer sus nuevas oficinas.

La ceremonia de entrega de las credenciales y el recorrido por las instalaciones fue a cargo de Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI y presidente de la Junta de gobierno del Congreso.

En un espacio durante el recorrido, Lozano Poveda ofreció una improvisada conferencia de prensa, en la cual hablo a grandes rasgos, sobre lo que viene para la nueva legislatura que encabezará como coordinador de la bancada con la principal mayoría. Confirmó que será el nuevo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, cuando tomen posesión en la sesión plenaria para la que fueron convocados a las 11 horas de ese día.

“Vamos a hacer una revisión amplia en el marco de la responsabilidad que implica el cargo el asumir la diputación, el instalar la legislatura el próximo primero de septiembre, y en ese sentido veremos los pendientes que haya, van a ser revisados serán tomados en consideración, van a ser atendidos”, declaró.

En opinión del diputado electo, “los tiempos que requiere Yucatán son de trabajo, de esfuerzo, pero también lo hemos reiterado en diversas ocasiones, son momentos de dialogo, en los cuales Yucatán necesita el acuerdo de sus diputados, que nos pongamos a trabajar de una manera responsable, visualizando el futuro de las y los yucatecos, en el sentido de no solo mantener, sino mejorar nuestra calidad de vida, esa es la tónica de la LXIII Legislatura”.

Lozano Poveda reiteró que ese es el plan de trabajo que se tiene, para compartir con las demás fuerzas políticas que estarán en el Congreso, con las cuales han coincidido en que los objetivos en positivo son mucho mayores que las diferencias, y eso lo llena de esperanza para hacer un buen trabajo legislativo.

Sobre la posibilidad que el Congreso se convierta en un “despacho de tramites” del Poder Ejecutivo, concretamente del gobernador, el legislador panista descartó que eso fuera a suceder. “Hay que tener respeto a un Poder del Estado que se encarga de legislar, de revisar, de analizar, de cumplir con las atribuciones que le confiere la Constitución y las normas que reglamentan el actuar del poder legislativo, pero siempre hay que privilegiar el dialogo, el acuerdo”.

Evaluación

De los cambios que haría en el Congreso, dijo que todo cargo en la administración pública requiere una evaluación. “Nosotros estaremos atentos a realizar una evaluación de manera muy objetiva, también hay que entender que hay ciclos que se vencen, hay que darle espacio y fuerza a la responsabilidad que tanto el reglamento como la ley que nos rige en el actuar legislativo nos confieren y creo que en ese sentido vamos a actuar de manera muy responsable”, afirmó.

Aunque en el recorrido acompañó a los diputados, Adrián Abelardo Anguiano Aguilar, Licenciado en Derecho, director del Secretariado Ejecutivo para la implementación de Seguridad y Justicia en el Estado de Yucatán, quien se perfila para ser el nuevo secretario general del Congreso, en lugar de Martín Chuc Pereira.

Por otra parte trascendió que Dalila Magaña Castro será la nueva directora de Comunicación social, en lugar de Raúl Aranda, y Mario Maldonado sustituiría a Sergio Martínez Cachon, en la dirección del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Sobre la posibilidad de que la próxima legislatura que encabezará le apruebe al gobernador los créditos que dos veces le negó la mayoría de los actuales diputados que están por terminar, Lozano Poveda dijo que, es demasiado pronto para hablar de eso.

“Creo que no hay que adelantar vísperas, hay que esperar que los tiempos se den, visualizar el estado que guarde los momentos procesales en el Estado”.

El diputado electo agregó que, también hay que entender que hay necesidades que se tienen que cubrir. “No se dice no, pero tampoco se dice sí, lo importante es que tengamos los elementos suficientes, no especular. Algo que creo se hace mucho daño a la labor legislativa es la especulación, y en este momento puedo decir con toda claridad que no hay ningún indicio de algo parecido (a la aprobación de deudas al gobierno)”. En cuanto a las sanción al gobernador por orden de los Tribunales Electorales, que es uno de los pendientes que heredará de la actual legislatura, el entrevistado dijo que todavía es una posibilidad. Indicó que “no ha causado Estado, no es una cosa juzgada. Estaremos pendientes de que se emita la resolución definitiva, no puedo hacer comentario alguno, porque no tengo una base jurídica sustentable, pero en todo caso si se da, es una orden y hay que acatarla”.—DAVID DOMÍNGUEZ

De un vistazo

“Una posibilidad”

Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado electo del PAN y virtual nuevo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, indicó que la sanción que se solicitó contra el gobernador Mauricio Vila Dosal por el uso indebido de recursos públicos todavía es una posibilidad.

Acatará la orden

“Estaremos pendientes de que se emita la resolución definitiva. No puedo hacer comentario alguno, porque no tengo una base jurídica sustentable, pero en todo caso si se da una orden, hay que acatarla”, aseguró.