Promotor de la panadería

Migrante difunde el sabor del pan local tradicional

A 55 años que migró a Los Ángeles, California, el panadero oriundo de Kantunil Gildardo Antonio Burgos Zapata disfruta el sueño americano que concretó en Estados Unidos mediante una sencilla fórmula: el ahorro, el emprendimiento sin miedo al fracaso y la ayuda al compañero migrante.

Hoy Burgos Zapata es un próspero empresario, propietario de un pequeño edificio al que llama su mina de oro porque allí floreció y se consolidó su primer negocio en Estados Unidos: la panadería La Flor de Yucatán Bakery.

Ese edificio en la calle Hoover 1800 está en la esquina de esa conocida manzana de Los Ángeles y ahora cuenta con dos locales que renta, con cinco departamentos donde vive la familia y es la sede de la conocida panadería La Flor de Yucatán, que con el paso del tiempo se ha diversificado porque se convirtió en tienda donde vende productos yucatecos como charritos, galletas Dondé, antojitos yucatecos como panuchos, tamales, brazo de reina, y chile habanero, entre otras.

Alcanzó el éxito porque en Los Ángeles hay una enorme comunidad latina y entre ellos miles de migrantes yucatecos que no olvidan los alimentos yucatecos y a los ciudadanos americanos los conquistó el sabor de la panadería yucateca como las hojaldras, empanadas de camote o coco, patas de queso, bizcochos, y panes de distintas formas.

También se convirtió en banquetera y es capaz de atender un pedido de 2,000 tamales en un solo día o cocinar 500 pavos en Navidad o Día de Acción de Gracias porque tiene un secreto que solo la cocina yucateca tiene y que guarda con celo.

Burgos Zapata, de 79 años de edad, es popularmente conocido en Los Ángeles con el mote de “Lindo Hermoso” porque él mismo usó esa palabra muy yucateca ante la dificultad de pronunciar o recordar tantos nombres durante su trabajo temporal de lavaplatos y bolero en el hotel Sheraton.

Dice que su éxito no fue sobre una alfombra y pasó las penalidades que vive todo migrante que va a Estados Unidos por el sueño americano. No sabía nada de inglés, solo tenía un primo conocido y al principio no podía ejercer su oficio de panadero porque no hay ese tipo de negocios caseros en las ciudades y vivió dentro de un automóvil.

A su paso por Tijuana trabajó en un estacionamiento, luego fue ayudante de panadero donde ganaba 3 dólares y mejoró cuando un yucateco que tiene un restaurante en Tijuana lo recomendó con un panadero consolidado. Cuando inició su trabajo en la línea de pan yucateco ganaba 8 dólares diarios y allí empezó a ahorrar dinero.

Luego brincó a Los Angeles y con ayuda de otros yucatecos trabajó en el hotel Sheraton donde llenó una lata de chile jalapeño grande de billetes de dólares de puras propinas porque su sueldo lo mandaba a su familia que vivía en Mérida.

“No había pan en el lec en Mérida. Ganaba muy poco y es que repartía un globo de pan por las calles y solo juntaba 40 o 50 pesos porque el resto era fiado”, recordó.

Decisión

“Me decidí ir a Estados Unidos porque no podía prosperar. No fue fácil llegar y tener un negocio. La clave está en el ahorro de dinero, allí está la riqueza y saber aprovechar las oportunidades. Siempre guardaba 2 ó 6 dólares diarios de la propina que me daban y así tuve un capital”, apuntó.

“Trabajé fuerte repartiendo pan que horneaba mediante el pago de una renta. Cuando me enteré de una panadería que estaba en venta por muerte del dueño, saqué mis ahorros y aunque no pagué los 5 mil dólares que pedían, sí tuve para iniciarlo con ayuda de mi primo, que fue mi aval. El éxito de la panadería es que elaboré el pan bajo la línea yucateca, de lo que aprendí en la panadería La Vieja cuando llegué a Mérida”.

“El pan grande, variado y casero, en comparación con los que fabricaban en Estados Unidos, gustó a los migrantes yucatecos y conquistó el paladar de los migrantes latinos y los americanos”, señaló.— Joaquín Chan Caamal

Poco a poco le agregó otros alimentos tradicionales yucatecos hasta que lo consolidó en el gusto de la gente. La primera panadería La Flor de Yucatán nació en un local rentado en un suburbio llamado Pico Unión, donde estuvo cinco años. Luego compró en oportunidad un pequeño local de un yucateco que vendía hamburguesas, pero no pudo sostener ese negocio por lo que lo vendió.

La fama de “Lindo Hermoso” creció entre los migrantes latinos porque construyó un baño en su negocio que prestaba a todo aquel que lo solicitaba, puso mesas en la acerca y quien pedía un pan gratis lo recibía sin discriminación.

“Sé lo difícil que es ser migrante solitario, es que así no le niego el bocado a cualquier persona”, señaló en entrevista en la que participó Alberto Bache Ceballos, un promotor de Yucatán en Estados Unidos que ahora impulsa el proyecto “Pasión por Yucatán” que reconoce a los migrantes destacados y exitosos en suelo americano.

Burgos Zapata “Lindo Hermoso” fue el primer migrante que recibió el reconocimiento a su trayectoria por parte del Indemaya y del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales “Efraín Calderón Lara”. Hoy, “Lindo Hermoso” dice que tuvo la suerte de llegar a campeón, ya tiene la corona que es la que produce el dinero, pero si sus hijos la pierden se acabó el dinero. Por ello, su hijo mayor Marcos Antonio Burgos Morales ha asumido el liderazgo del negocio y lo extiende porque ahora presta servicio de comida a los empleados que trabajan en el edificio del periódico Los Angeles Times; su hija Ana María es la administradora y sus otros hijos Miguel Ángel es contador de empresas ajenas al negocio familiar y Luis Burgos ha creado su propio negocio que también es próspero, José Francisco y Gildardo también tienen profesiones ajenas a la línea de panadería, banquetera y tienda La Flor de Yucatán.

El triunfo empresarial de “Lindo Hermoso” le facilitó que ahora tenga la ciudadanía norteamericana y mexicana.

Bache Ceballos informó que hay otros casos exitosos de migrantes yucatecos que recibirán la misma distinción próximamente, entre ellos Carlos May, de Norwalk; Abel Ramírez, Pasadena; María Eugenia Canto, Van Nuys; Justino Ochoa Palomo, San Bernardino; Manuel Arjona, Sonoma; José Loría y su esposa María Eugenia, Los Ángeles; y Julio Bermejo y su familia, San Francisco.

