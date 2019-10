Necesario que se invierta en plan

Promover el uso de la bicicleta, petición social

“Nuestro reclamo es el mismo: está bien que se hagan planes, porque si no se planifican las cosas no se pueden llevar al cabo, pero necesitamos acciones contundentes que logren paliar la cifra de accidentes en el que están involucrados ciclistas, que están aumentando”, señaló Everardo Flores Gómez, presidente del colectivo Cicloturixes, A.C.

Añadió que el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (Pimus) es una guía que considera el transporte, pero como el transporte es un problema que le concierne al gobierno y no al ayuntamiento, prácticamente se quedan en las mismas que ahora.

“La columna vertebral de la movilidad de la ciudad debe ser el transporte público. Si es eficiente vamos a tener una movilidad más amable, con menos hechos viales, menos incentivos para moverse en coche, porque al día de hoy tenemos una ciudad donde se incentiva el uso del automóvil. Un mal transporte público incentiva el uso del automóvil”, dijo.

Señaló que si no hay suficiente inversión pública para la movilidad sostenible, el Pimus no va a funcionar. “Va a tener éxito en una situación directamente proporcional con el dinero que se invierta en la movilidad. Tú puedes tener muchos planes, pero si no inviertes en pasos peatonales, señalética, promover el uso de la bici en ciclovías… Si no hay inversión pública en eso no vamos a tener reducción en hechos viales”. En Yucatán, dijo, el 7% de la población utiliza la bicicleta para ir al trabajo y la escuela.— Iván Canul Ek