Promueven derechos y beneficios para contribuyentes

Condonan multas

El derecho a la condonación de multas de hasta $89,000, dos veces al año, sobre todo a asociaciones donatarias y que lo que menos tienen son recursos, es de los temas y situaciones que se pueden consultar en los libros que hoy están a disposición de los contribuyentes, como parte de los eventos para conmemorar este mes los nueve años de creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), dijo ayer su delegado estatal, Israel García Escutia.

“La interpretación y alcance de las diferentes figuras que tienen los contribuyentes como derechos, y que están en la ley, es algo que muchos desconocen; por ejemplo, el derecho a la condonación. Hoy, varios asuntos de asociaciones que eran donatarias y no presentaron sus obligaciones tienen multas por $89,000, que se les pueden condonar y no lo sabían, por citar un ejemplo”, añadió.

El delegado informó que el martes 1 pasado cumplió nueve años la Prodecon, y como una forma de celebrarlo se presentaron nueve libros en los cuales se plasmaron la experiencia y trabajos realizados desde que se inició esta institución en defensa y apoyo de los contribuyentes.

“Estos libros, a los que se puede acceder y consultar desde www.prodecon.gob.mx , pueden servir de apoyo a los contribuyentes. Ahí pueden conocer el alcance y cómo les pueden ayudar las figuras jurídicas, los actores compulsivos, pagos, obligaciones y derechos, entre otras cosas”, añadió.

Libros /En línea

A los nueve libros se puede acceder y consultar desde www.prodecon.gob.mx.

Apoyo

Pueden servir de apoyo a los contribuyentes: ahí pueden conocer el alcance y cómo les pueden ayudar las figuras jurídicas, los actores compulsivos, pagos, obligaciones y derechos.

Meta de asesoría

En el marco del noveno aniversario de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Yucatán, se presentaron nueve libros en los que se plasmaron la experiencia y trabajos realizados desde que se inició esta institución en defensa y apoyo a los contribuyentes, señaló su delegado en la entidad, Israel García Escutia.

“Estos libros a los que se puede acceder y consultar desde www.prodecon.gob.mx pueden servir de apoyo a los contribuyentes, ahí pueden conocer el alcance y cómo les pueden ayudar las figuras jurídicas, los actores compulsivos, pagos, obligaciones y derechos, entre otras cosas”, añadió.

García Escutia manifestó que el pasado jueves 3 de septiembre, en Yucatán se presentaron por medios electrónicos dos libros sobre la extinción de obligaciones fiscales y la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes Fomentada.

En aquella ocasión también participó Enrique Quero, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El delegado estatal comentó que en estos libros se encontraron varios casos en los cuales asociaciones obtuvieron su registro para recibir donaciones, pero no sabían que tenían obligaciones de transparencia, como las de hacer declaraciones en mayo y junio.

Como no las hicieron, por desconocimiento, les aplicaron multas que en este momento se encuentran en proceso de condonación.

El delegado calculó que actualmente en el estado trabajan con 20 asuntos de estas asociaciones con multas que se les condonarán.

Según comentó, este es un proceso que requiere comprobar determinados requisitos. Por ejemplo, que el contribuyente no sea reincidente, revisar el resultado de su ejercicio del año anterior, que no estén siendo sujetos de ninguna facultad de comprobación del SAT por delitos, entre otros.

Pendientes

“Para empezar, lo tienen que solicitar las asociaciones y precisar cuáles son las multas, estar al pendiente de las autorizaciones y el proceso en el cual se le acompañará por personal de la delegación, de principio a fin”, indicó.

Asimismo, el delegado refirió que otros ejemplos de procesos que no saben muchos y pueden conocerlos en estos libros para seguirlos son la caducidad y prescripción, reclamos, multas o requerimientos.

Aunque no se haga el pago, si en cinco años la autoridad no ejerció la acción de cobro, la ley ya no le permite hacerlo, pero si de todos modos lo hace o intenta hacerlo, ya sean multas o revisión de cumplimiento de obligaciones, no es válido ni aplicable.

“Todos tienen la obligación de hacer una declaración por lo menos al año y la autoridad (dispone de) cinco años para requerirlo o ya no es exigible. Si se los intentaran exigir, el contribuyente puede no hacerlo, pero para esto debe hacer valer su derecho con juicio de nulidad”, afirmó.

Libros

García Escutia manifestó que situaciones como esas se pueden encontrar los contribuyentes si consultaran estos libros, mismos que les podrían servir hasta como guías en sus procesos para exigir la defensa de sus derechos, y en esta delegación se les apoyaría en forma gratuita.— David Domínguez Massa

Prodecon/ Contribuyentes

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Yucatán cumple su noveno aniversario.

Publicaciones

Su delegado estatal informó que se presentaron nueve libros en los que se plasmaron diversos casos sobre cómo el contribuyente puede proceder para hacer valer sus derechos.

Servicios

Israel García Escutia informó que, a pesar de la pandemia, esta delegación nunca ha dejado de funcionar porque el gobierno federal nunca dejó de aplicar las obligaciones fiscales, solo que operaban en medios electrónicos.

Oficinas

A partir de este mes reanudaron su atención personalizada, previa cita telefónica y cuidando todas las disposiciones sanitarias. Sus oficinas están en el edificio Oasis No. 442, en Paseo de Montejo.