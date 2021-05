Promueven la votación

Buscan superar la participación de comicios pasados

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y varios de los socios se reunieron ayer en el cruce de Paseo de Montejo con avenidas Villas la Hacienda para promover el voto entre los ciudadanos, como parte de la campaña “Sin hacer moloch, cubre tu boca y sal a votar”, con la cual buscan incentivar que las personas salgan a votar el 6 de junio y superar la afluencia del 75 % del padrón electoral que se alcanzó en las elecciones de 2018.

Desde las 10:30 de la mañana los integrantes de distintas cámaras empresariales se dieron cita en el citado cruce y estuvieron repartiendo entre los conductores cubrebocas, gel antibacterial y papeletas con el lema de la campaña.

El presidente del CCE, Fernando Ponce Díaz, resaltó que la intención es que las personas salgan a votar, y por ello hacen campañas como la efectuada ayer sábado, y también han puesto carteleras para incentivar el voto.

“La suma de todos los ciudadanos y empresarios ha sido muy importante para promover el voto, en Yucatán tenemos el liderazgo del 75 % de la población saliendo a votar en las elecciones de 2018 y lo que queremos es que esa cifra se incremente, que sea mejor, no es fácil porque son las elecciones intermedias, pero, aunque no lo crean esta votación es más importante que cualquier otra de las hemos tenido en muchos años”, expresó Ponce Díaz.

“Es importante que ejerzamos nuestro derecho, salir a votar y que lo hagamos con los protocolos adecuados, por lo que hemos platicado con el INE para que no tengamos inconvenientes y salgamos tranquilos a votar”, indicó.

Apoyo

El líder empresarial compartió que en la actividad de ayer fue apoyada por las 18 instituciones que son parte del CCE, y hay una alta representación, de cuatro mil asociados que apoyan la campaña de promoción al voto.

Ponce Díaz, se refirió al debate que organizan con los candidatos a la alcaldía de Mérida, el cual se llevará al cabo el próximo miércoles 26 de mayo a las cinco de la tarde.

El empresario dijo que los candidatos de los 10 partidos ya confirmaron su asistencia, y con que con la actividad promueven de manera democrática el debate, pues no solo se escuchará a los aspirantes a la alcaldía, sino que la mecánica del evento dará la pauta para la réplica y la contra réplica de los contendientes.

Buscan que los candidatos den propuestas, no escuchar lo mismo, sino que las propuestas se concreten, bajo el lema de participo, voto y exijo, por lo que “queremos y lo hemos hecho siempre en CCE y Coparmex”, con base a esas propuestas que se llevan al cabo exigir en su caso a los ganadores que se cumplan.

Uno de los objetivos principales es que los ciudadanos puedan escuchar también a los candidatos y conocerlos y así puedan hacer un voto razonado, por lo que el debate tendrá un formato híbrido, pues algunas personas estarán de manera presencial, pero la sociedad en general podrá seguir el encuentro en distintas plataformas en internet.

Respecto a la recuperación económica del Estado, tras un mes en semáforo amarillo, dijo que es lenta, pero va bien, y consideró que el hecho de que la apertura sea gradual es algo sensato y bueno para la recuperación.

No obstante, hizo un llamado a la sociedad a seguirse cuidando, pues si bien las vacunas están ayudando a frenar el número de casos y muertes, la pandemia aún no termina, y hay que ser precavidos para no tener un rebrote como ha sucedido en otras entidades del país.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

