Pronostican más aumentos en la canasta básica en Yucatán

La escalada de precios no da tregua: hoy el limón, lechuga y manzana son más caros, se espera que en cualquier momento aumenten la tortilla y el pan, la canasta básica se ha convertido en una espiral inflacionaria por las alzas en los energéticos, advirtió Jorge Cardeña Licona, presidente de la Cámara de los Pequeños Comerciantes (Canacope).

Todo esto puede ser peor debido a la pandemia y los elevados contagios que pueden afectar la producción por la ausencia de los trabajadores, añadió.

“Aunados a la inflación, los altos precios de la canasta básica y los nuevos contagios masivos causarán una afectación muy grande a la sociedad yucateca y a la nacional”, advirtió.

El dirigente dijo que los aumentos no dan tregua. Actualmente una de las frutas más caras es el limón: su precio está entre $50 o $60 el kilo en los supermercados, en algunos mercados está sobre $35 y $40 al igual que la lechuga romana y las manzanas.

El tomate se mantiene a $20 el kilo junto con la cebolla blanca (la roja está a $25), el chayote está a $20, la zanahoria entre $15 y $16.

Lo que realmente lo provoca es que se incrementa un 12.4% el precio de los energéticos, 23% las verduras y 7.8% los alimentos.

Canasta básica, una espiral inflacionaria

El líder de la Canacope añadió que “la canasta básica es una espiral inflacionaria, que va cambiando de precios conforme suben los energéticos y esto lamentablemente no se ha podido frenar”.

“Todavía esperamos nuevas alzas, se espera que en cualquier momento se incremente el precio de la tortilla y del francés”.

Todo esto, en opinión del comerciante, puede empeorar en los próximos días por la pandemia, “los nuevos contagios se han incrementado supuestamente por el Ómicron”.

Augura una inflación "más dura"

Por lo anterior “tendremos una inflación más dura, un aumento de precios más duros, puesto que en su debido momento mucha gente dejará de laborar por estar contagiada, bajará la producción y esto producirá que apriete más la inflación y la canasta básica”.

Cardeña Licona manifestó que esto ya se veía venir, desde las fiestas del pasado 24 y 31 de diciembre cuando hubo demasiadas aglomeraciones, la gente no respetó la sana distancia, relajó los cuidados sanitarios y “he aquí las consecuencias que estamos pagando actualmente, haber retrocedido en el semáforo (de Covid)”.

Desgraciadamente aquí la gente tiene que poner de su parte para volver al semáforo verde, hay que mantener la sana distancia, el uso de gel, cubrebocas y medidores de temperatura, evitar aglomeraciones y fiestas, seguirnos protegiendo para seguir adelante con esta reactivación económica que mucha falta nos hace.

El líder de los pequeños comerciantes consideró que estos descuidos frenarán un poco las actividades económicas, se retrocederá otra vez con la reapertura económica que ya teníamos, si ya estábamos casi a 100%, podría ser que se quede en un 60% o 70%.

Luego reconoció que el gobernador ha hecho un esfuerzo muy grande para proteger a la ciudadanía yucateca restringiendo las fiestas y reuniones masivas, “eso es beneficioso para la ciudadanía yucateca”.

“Hoy más que nunca hay que echarle ganas para regresar a nuestro semáforo verde”.

Productos “Cuesta de enero”

Más de la entrevista al líder de la Canacope sobre el alza de precios y los casos de Covid.

Mal tiempo

“Hay que tener en cuenta que este cambio drástico de temperaturas que hemos tenido puede confundir (de si se han contagiado de coronavirus), el cambio de clima al que los yucatecos no estamos acostumbrados traerá afectaciones como gripes, dolores de cabeza, resfriados y todo eso, que no son precisamente el Covid, y si vamos a hacernos la prueba es posible que ahí nos lo peguen”, alertó.

Vacuna

Por esto último, exhortó a la gente a que se vacune para que en su debido momento esté protegida contra la cepa Ómicron, “debemos cuidarnos bastante, no crean que los resfriados y gripes son precisamente Covid, los cambios drásticos de temperatura afectarán a cientos de yucatecos, vamos a echarle ganas, a cuidarnos de los contagios, no salgan de sus casas si no es necesario, guarden más que nunca los protocolos para evitar contagiarse”.