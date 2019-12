Pronostican que en 2020 habrá más gas natural y bajará el precio de la luz

Concanaco espera una solución al desabasto de gas

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y uno de los gestores de la disminución de la tarifa eléctrica en la Península, confía en que en 2020 se resuelva el desabasto de gas natural en Yucatán, que se destraben los 25 proyectos de energía renovable proyectados para la entidad y que empiece la construcción de la Planta de Generación de Electricidad Mérida IV.

Hasta ahora, según dice, desconoce los tiempos en que tendrán solución todas esas problemáticas, pero sin duda cree que el próximo año, que empieza mañana, será vital para mejorar el abasto de gas natural y reducir las tarifas eléctricas.

“Se deben de iniciar los trabajos de la Mérida IV en 2020 y, cuando haya abasto garantizado, seguro y disponible de gas natural, eso incidiría en un menor costo de la energía eléctrica porque el mayor insumo para la generación de electricidad es precisamente el gas natural”, señala.

“Al tener gas natural suficiente para las plantas de la CFE, disminuye el costo de producción y esto se tiene que reflejar en las tarifas. Esa es la solución para tener tarifas más económicas en la región peninsular”.

Te puede interesar: En 2020 no habrá nuevos impuestos, asegura López Obrador

López Campos indica que, adicionalmente, se están destrabando los proyectos de energía alternativa, como los parques fotovoltaicos y eólicos que realizará la iniciativa privada. Son 25 proyectos de energía alternativa en Yucatán y cuando entren en operación darán mayor disponibilidad de energía con otras fuentes de generación.

Sin capacidad

“¿Cuál es el problema que tenemos en la República? Que tenemos suficientes proyectos de generación de electricidad, pero no tenemos la capacidad de distribución y de transmisión”, señala.

“Hay una limitante en la ley, que así como ya permite la generación privada, no se permite la distribución y transmisión de parte de la iniciativa privada, tiene que ser por medio de la CFE. Para ello, se necesitaría una mayor inversión pública en materia de transmisión o un cambio en las leyes para que se pueda hacer esta distribución por particulares”.

“Uno de los ajustes que ya está en la ley energética, que es reciente, es que el particular pueda proveer, sin transmitir, su energía eólica o solar excedente”, explica. “El generador de energía particular puede elegir subirlo a la red de la CFE o comercializarlo con sus vecinos, eso ya está permitido en la ley. No lo vemos como algo muy práctico, pero ya es una alternativa más y quizá los que aprovechen esto pueden ser las pequeñas y medianas empresas, más que las viviendas”.

No se sabe en qué mes

El líder de los comerciantes organizados del país cree que el próximo año será vital para tener resultados ya. Considera que Yucatán por fin tendrá gas natural suficiente, la duda es que no sabe en qué mes del año aumentaría el abasto. Él cree que será en el primer semestre de 2020, pero en el peor de los casos, si esto no se logra en ese plazo por cualquier motivo, sin duda será durante ese año. Y lo cree porque ya salió la licitación de los 16 kilómetros de ductos que unirán Cempoala con el ducto de Mayakán, y esta empresa que surte gas natural a Yucatán va a trabajar en el acondicionamiento de su ducto (en forma de telescopio) para que tenga mayor capacidad de transmisión.

Te puede interesar: La bitácora del avión que trajo a Evo, cerrada en todo el sexenio de AMLO

Desde ahora, López Campos señala que hay que tener en cuenta que cuando se aumente el abastecimiento de energía eléctrica por el crecimiento que va a tener, no solo Yucatán, sino la Riviera Maya, porque desde Yucatán se abastecerá a la Riviera Maya, entonces habría que pensar, tal vez, en una red paralela de transmisión, utilizando el derecho de vía existente.

“No perdamos de vista que la demanda de la Riviera Maya cada vez es mayor porque no solo va a servir para bajar los costos de energía eléctrica en las cuatro plantas de la CFE, sino que servirá para abastecer a las industrias”, enfatiza. “Si hablamos de una reindustrialización en Yucatán, se va a necesitar ese energético básico y más barato, y el insumo menos contaminante es el gas natural. Eso nos lleva a pensar que también el transporte público pueda utilizar ese energético”.— Joaquín Chan Caamal

Proyecto muy ambicioso

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, también informa que ese organismo nacional impulsa un proyecto muy ambicioso para dotar de paneles solares a un millón de micro, pequeñas y medianas empresas afiliadas a la organización empresarial, con el objetivo de que produzcan su propia energía eléctrica.

En los próximos 5 años

“Este plan ya arrancó y se desarrollará en los últimos cinco años que le quedan al actual gobierno federal. Con esos sistemas en las Mipymes bajará la demanda efectiva de energía producida por la CFE, y eso permite que la empresa del gobierno pueda suministrarle a más viviendas o empresas”, apunta el dirigente.

Síguenos en Google Noticias