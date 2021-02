Pronostican temperaturas bajas, atípicas de Yucatán

Debido a los remanentes de la masa de aire frio que acompaño al Frente Frío No. 33 se espera un amanecer frío, de acuerdo con información reciente de Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

De acuerdo con el reporte, se espera la recuperación de las temperaturas con ambiente algo caluroso a caluroso hacia el mediodía, con cielo de despejado a medio nublado con vientos del este en la primera parte del día y del noreste fresco por la tarde .

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer de 8 °C a 10 °C para el cono Sur, ex zona henequenera y cinturón de cenotes central pudiendo ser de 6 °C a 8 °C atrás de la Sierrita de Ticul. De 10 °C a 12 °C para la parte Noreste del estado y de 12 °C a 15 °C para el resto del estado, incluyendo la ciudad de Mérida y las temperaturas máximas de 23 C a 25 C en la costa y de 27 C a 29 C en el resto del estado

Se recomienda tomar precauciones por temperaturas sensiblemente bajas no propias para el estado de Yucatán.