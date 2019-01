Pronto turnará su informe la ASEY al Congreso local 

Disposición para colaborar

El auditor superior del Estado de Yucatán, Mario Can Marín, manifestó su disposición de coadyuvar y aportar información para la investigación sobre el presunto desvío de $553 millones que denunció el gobierno actual contra la administración estatal saliente.

Precisó que en esos paquetes de denuncias ante la Vicefiscalía Anticorrupción ninguno se turnó a la ASEY “pero está pendiente” de cualquier solicitud que le requieran para darle la debida respuesta y si es necesario coadyuvaría en las investigaciones.

También informó que el próximo 20 de febrero turnará al Congreso del Estado la cuenta pública de los ayuntamientos y los resultados de las 228 auditorías practicadas a la cuenta pública de 2017. Como no ha terminado el proceso de aclaraciones todavía no tiene el número final de municipios que presentan problemas en sus cuentas públicas.

¿En la fiscalización detectaron empresas fantasmas y casos de facturas falsas?, preguntó el reportero del Diario.

“En el informe que presentaré el 20 de febrero, que es el final de la cuenta pública 2017, allá podrán ver el hallazgo y las observaciones efectuadas”, respondió. “En este momento como no son procesos concluidos, no puedo hacer mención, pero después del 20 de febrero verán la cuenta pública de cada ayuntamiento, con las observaciones y los hallazgos. Desde luego que ellos tendrán tiempo de solventar las observaciones porque así lo prevé la ley”.

¿La ASEY tiene las herramientas y capacidad para detectar empresas fantasmas?, se le insistió.

“Realmente la auditoría no tiene facultades en temas de empresas fantasmas y facturas falsas, eso es básicamente responsabilidad del SAT, no es una facultad que nos conlleve a la auditoría”, explicó. “Nosotros revisamos la aplicación de la cuenta pública, la aplicación correcta de los recursos públicos, los procedimientos y normativas que marca la ley y así lo realizamos”.

¿Puede pasar una factura o empresa falsa sin que lo detecte la ASEY?, preguntamos de nuevo.

“Nosotros no podemos determinar en un momento dado si la empresa es fantasma o no, no es nuestra facultad, no estamos facultados, esa es una facultad de Hacienda”, señaló. “Lo que hacemos es verificar las facturas, verificamos como parte de nuestro procedimiento que este correcto el CFDI y el PDF y validamos los códigos de barras para corroborar que sea una factura validada por el SAT. Hacemos la validación, pero no determinamos si es una empresa fantasma o no, no es facultad de la ASEY sino del SAT”.

¿Necesitaría más facultades la ASEY para detectar empresas fantasmas y facturas falsas?, preguntamos.

“Es un tema de empresas, es un tema del sector privado y corresponde al SAT hacer ese trabajo”, enfatizó.

Respecto a las auditorías informó que tienen programado realizar 250 en este año y auditarán bajo los lineamientos de la Auditoría Superior de la Federación y de acuerdo a las nuevas disposiciones de la ley de fiscalización. Es decir, auditarán cada fondo de manera separada y rendirán informes en febrero, junio y octubre.

Cruzarán información con el SAT para darle certeza y seguridad a las auditorías y al trabajo que realizan.— Joaquín Chan Caamal