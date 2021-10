Pide protección

Propone comité de vigilancia de cueva seca “Aktun kaab”

Cuando el maestro en ciencias antropológicas Carlos Evia Cervantes oyó que la cueva seca “Aktun kaab” de Kaua ya es víctima de grafiteros, propuso a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado la creación de un comité de vigilancia municipal que proteja este patrimonio natural e histórico.

La cueva seca “Aktun kaab” tiene conexión con el cenote “Chuy há” mediante una ruta subacúatica de 250 metros, como informamos ayer, y su hallazgo ha despertado el interés de científico por su importancia geológica, biológica e histórica porque contiene pinturas rupestres en el sistema kárstico yucateco. Además, la gruta tiene una longitud debajo de la tierra de 10.36 kilómetros que la convierte en una de las 50 más extensas del país y la primera en un sistema kárstico.

“Es muy importante, lo que voy a pedir”, dijo. “Lamentablemente el sistema, o sea, la gruta seca, no se protege sola. He entrado las veces que he querido con ayuda de una persona de la comunidad que lleva una escalera y he podido entrar sin problema alguno. Ya pedí por escrito a la secretaría que forme un comité municipal para protegerlo, tienen que pagar vigilancia para que custodie el lugar porque es muy valioso para la investigación”, indicó.

“Tendrían que coordinarse con el ayuntamiento de Kaua para que ninguna persona entre sin guía, los visitantes debe de tener un guía. En cada grupo de siete personas, debe haber un auxiliar de guía porque desgraciadamente, los que van atrás del grupo son los que pintan los grafitis”, dijo.

El maestro Evia Cervantes es investigador en temas sobre mitología, simbolismo, espeleología y turismo en grutas y cavernas en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Uady. Conoce esa gruta de Kaua, pero desconocía que había un pasaje subacuático que conecta al cenote con la cueva seca de dicho municipio, por lo que felicitó a los espeleobuzos de la SDS por dicho descubrimiento y a la titular Sayda Rodríguez Gómez por darle importancia a este tipo de investigaciones y la limpieza de cenotes.

Protección

El biólogo Toshio Julián Yokoyama Cobá, director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la SDS, anticipó que realizarán un saneamiento de la cueva seca “Aktun kaab”, tienen mucha coordinación y comunicación con el alcalde de Kaua y trabajarán en la protección de este atractivo natural.

“El mismo sistema se protege porque no es de fácil acceso. Se llega a través del cenote a la gruta seca y sí tenemos en el radar su protección”, señaló el yucateco de origen japonés. “El alcalde de Kaua no pudo venir a la presentación del hallazgo, pero ya tiene conocimiento y seguro tendrá un control de acceso a partir de ahora”.

Sayda Rodríguez informó que este descubrimiento de la conexión entre el cenote y la gruta seca, que realizó el espeleobuzo de la SDS Erick Sosa Rodríguez, servirá para que ambientalmente le den mayor valor a los cuerpos kársticos de Yucatán, que los científicos conozcan su importancia y se justifique el costo del programa de saneamiento de cenotes que realiza la dependencia que dirige.

“Este hallazgo de la conexión cenote-gruta seca de Kaua ha despertado mucho interés en académicos, espeleobuzos, investigadores y otros expertos y también hay interés de fuera para generar esquemas de turismo responsable y científico”, manifestó la titular de la SDS. “Es una oportunidad para promover el espeleobuceo y el turismo científico en este municipio”.

Recomendación

Los espeleobuzos de la SDS recomendaron a los buzos de cenotes que no tienen la capacitación, equipo y la certificación respectiva que no intenten inmersiones por la nueva ruta subacuática de Kaua porque pueden perder la vida. Para cualquier interés en conocer este descubrimiento pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para organizar expediciones y recibir información reservada sobre el trayecto bajo el agua y su salida a la oquedad seca.— Joaquín Chan Caamal