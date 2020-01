Proponen apoyar a estados con dinero de un fondo federal

MÉRIDA.- En visita al Palacio de Gobierno, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín dio a conocer al gobernador Mauricio Vila Dosal una propuesta que el PRI nacional presentará en la Cámara de Senadores: que se permita que los estados utilicen el 35% del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para aminorar el impacto de la reducción de recursos federales.

Entrevistado al salir de la reunión con el jefe del Ejecutivo, el legislador priista indicó que en la actualidad ese Fondo tiene más de 90 mil millones de pesos y no ve razón alguna para que los estados no puedan disponer de una parte de ese dinero.

“Aquí se trata de reconocer que ha habido una disminución de recursos federales en las entidades federativas y, como lo prevé este Fondo, puede disponerse de una parte para suplir esa ausencia”, recalcó.

Incluso, dijo que el gobierno federal ya recurrió a una acción similar, al utilizar 143 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros el año pasado porque cayó su recaudación.

“Lo que queremos es que haya apoyo de los gobernadores”, enfatizó. “¿Por qué lo queremos? Porque el Presidente les dice que recibieron más participaciones y no responden nada. Y nosotros sabemos que el tema no está en las participaciones. Sí, claro, tienes que recibir las mismas participaciones o más, porque así dice la ley. Las participaciones son la parte que no te pueden quitar, como tampoco se la puede quitar el Estado a los alcaldes”.