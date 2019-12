Proponen aumentar la base tributaria en lugar de crear más impuestos y apretarles el cuello a los causantes cautivos.— La seguridad, el Presupuesto 2020 y el papel de los empresarios

Crear más impuestos no es la solución a los problemas económicos del Estado, pues siempre se aplicarán a los causantes de siempre. El camino está en ampliar la base tributaria, en extender la captación de impuestos a mayor cantidad de empresas, de personas y de actividades productivas, manifestó Luis Alfonso Ramírez Carrillo, investigador del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Raúl Aguilar Baqueiro, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidió en la necesidad de ampliar el padrón de contribuyentes para que no sean “los mismos de siempre” quienes lleven la carga tributaria y dijo que el sector privado está haciendo esfuerzos orientados a ese fin, en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

El dirigente también subrayó que el respaldo del sector empresarial al paquete fiscal 2020 no representa un cheque en blanco para el gobierno.

María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, señaló que los recortes presupuestales de la Federación ponen en aprietos al Estado y era necesario tomar decisiones difíciles, aunque impopulares, para aumentar la recaudación propia. Se refirió en específico al Derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública e indicó que Yucatán es un oasis en medio de una ola de violencia que azota al país y hay que seguir protegiéndolo para la tranquilidad de sus habitantes.

Carol Kolozs Fischer, empresario hotelero y vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, se manifestó de acuerdo en reforzar la seguridad de que goza Yucatán porque de ella están “colgadas” las actividades productivas y añadió que se debe tener confianza en el gobierno y su trabajo. En el caso específico del aumento en el impuesto al hospedaje indicó que la recaudación se destinará al sector turístico, no a otros rubros.

Invitados por Grupo Megamedia, los cuatro profesionales participaron en el foro “Los impuestos y su impacto en Yucatán”, durante el cual abordaron el tema del Presupuesto 2020 y la inclusión de nuevos gravámenes y aumento de derechos, que entrarán en vigor con el inicio del nuevo año.

Se les plantearon las siguientes preguntas:

1) ¿Se justifica la creación y el incremento de impuestos para el próximo año?

2) ¿Cómo evitar afectaciones al turismo ante el aumento del impuesto al hospedaje?

3) ¿Cómo considera el rol de las cámaras empresariales en la asesoría y aprobación del presupuesto?

4) ¿Qué otra medida o plan propondría para que el gobierno obtenga recursos sin aumentar gravámenes?

A continuación, una síntesis de sus respuestas a la primera pregunta —en yucatan.com.mx hallará una versión más amplia—, en el orden de intervenciones:

Dr. Ramírez Carrillo.— Hay que separar las necesidades del presupuesto público de los intereses de la ciudadanía. El presupuesto siempre implicará la necesidad de más recursos, particularmente cuando el gobierno federal ha disminuido de manera sustantiva las partidas para rubros fundamentales como la seguridad, el desarrollo social y la educación.

Si lo analizamos desde ese punto de vista si se justificaría. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciudadanía no se justifica. Es decir, se necesita, no se justifica. Y no se justifica, entre otras cosas, porque nos estamos enfrentando a uno de los años con peor desempeño económico del país.

Y segundo, porque en estos momentos, creo yo, la existencia de impuestos no es el problema para México, México es un país que ocupa el lugar número 12 en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en cuanto al número de cargas tributarias, aunque, ciertamente, tiene el último lugar en cuanto a captación de recursos. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que México tiene un número sustantivo de impuestos sobre la ciudadanía, sobre el empleo, sobre la actividad productiva, sobre las actividades empresariales, pero no tiene una mecánica de captación de recursos adicionales, de tal manera que subir impuestos per se no es ninguna solución.

Cada ciudadano en México paga más de 30 impuestos, en promedio. El problema está en que ni la mitad de los mexicanos los paga. En pocas palabras, subir o crear impuestos es apretarles el cuello a los causantes cautivos y al sector formal, hablemos de empresarios o de empleados.

¿Dónde está la solución? En incrementar, por supuesto, la base tributaria, en extender la captación de impuestos a una mayor cantidad de empresas, de actividades productivas y de personas. Es allí donde está la solución.

Podemos duplicar la cantidad de impuestos, pero siempre se los vamos a estar aplicando a los mismos.

Abog. Fritz Sierra.— Es necesario señalar que no se están creando impuestos. Considero que es importante decirlo, porque la desinformación genera una distorsión de la realidad y esto puede afectar en el ánimo y la percepción ciudadana.

Sí se está modificando un impuesto, que es el de hospedaje, y se están actualizando algunos derechos que naturalmente se incrementan en la revisión de la Ley de Ingresos cada año.

¿Cuál es la realidad? Estamos ante una situación adversa, una situación en la que un recorte presupuestal de la Federación nos pone en aprietos. Y lo que aquí corresponde es tomar decisiones tal vez difíciles, tal vez impopulares, pero con la mayor responsabilidad y con el compromiso que el gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dosal, hizo cuando fu electo de trabajar siempre para conservar o mejorar la calidad de vida de la que gozamos hoy los yucatecos.

Y para esto se tienen que tomar medidas acordes con la situación. Si estamos en una situación adversa tenemos que tomar medidas para contrarrestarla. Recordemos el recorte de casi 4,000 millones de pesos el año pasado, y desde el primer día de esta administración el licenciado Mauricio Vila ejecutó acciones para buscar ahorros: se devolvieron vehículos de lujo y teléfonos celulares de los funcionarios y se adoptaron muchas otras medidas que permitieron ahorros de casi dos mil millones de pesos.

Todavía así tenemos un faltante cercano a mil ochocientos millones de pesos. No podemos mirar hacia otro lado; tenemos que enfocarnos en resolver el problema, y qué manera de resolverlo si no es por medio de la recaudación. Lo que no hagamos los yucatecos por Yucatán nadie vendrá a hacerlo por nosotros. Y en estos momentos en que Yucatán es un oasis dentro de una ola de violencia en el país tenemos que fortalecerlo, tenemos que adelantarnos a la delincuencia.

La seguridad es el imán que atrae a todos a Yucatán. Nos voltean a ver como un Estado modelo. Tenemos que seguir conservando esa seguridad que da a nuestras familias la paz y tranquilidad que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos.

Eso lo tiene muy claro el gobernador y por eso está trabajando aun con costos políticos, aun con medidas impopulares. A nadie le gusta pagar impuestos y menos le gusta a una autoridad imponerlos, porque no es algo que le aplaudan.

Ing. Aguilar Baqueiro.— Conociendo los escenarios presupuestales que iba a tener Yucatán en 2020, tanto la sociedad como el sector empresarial se encontraron ante una disyuntiva: asumir estos esfuerzos recaudatorios, que nunca son deseables y siempre tienen que ser la última opción, o vulnerar el crecimiento, la seguridad, la educación, la salud, la inversión y los empleos.

Ante este contexto, con toda responsabilidad respaldamos el proyecto del gobierno, pero lo respaldamos bajo condiciones muy puntuales, no dimos un cheque en blanco. En definitiva, siempre debe existir la transparencia y la rendición de cuentas de nuestras autoridades.

Estamos en un caso de excepción. ¿Qué quiero decir? Que en un futuro, si hay de nuevo recortes presupuestales del gobierno federal, no podemos ir por el mismo camino. Uno de los compromisos es la creación, juntos el sector empresarial y las autoridades estatales y municipales, de mesas de trabajo para ampliar el padrón de contribuyentes. Coincido en que no podemos ser los mismos de siempre, tenemos que ampliar este padrón.

Carol Kolozs.— Más que justificar el aumento de impuestos tenemos que entender, y yo creo que es obligación de todos, el entorno de lo que está ocurriendo. Creo que es lo más importante.

El país está pasando por momentos difíciles, complejos. Hay muchos cambios culturales, estructurales y financieros, y definitivamente esto empieza a afectar a todos los estados del país.

Es importante entender que hay compromisos del Estado que de alguna forma u otra se tienen que cumplir para beneficio de la ciudadanía.

Creo que nadie aquí está tratando de hacer algo para dañar al Estado, o a la ciudadanía, o a los empresarios. Sí hay un tema de fondo que se tiene que resolver.

Hay que tener confianza en nuestro gobierno. Es como el mercado. Si baja la confianza en el mercado, el consumo también baja. Es lo mismo con el gobierno. Tenemos que confiar en nuestro gobierno… Es nuestro gobierno. Nosotros lo elegimos y está haciendo un trabajo para nosotros.

Hablando como empresario hotelero, el gobierno está comprometido a entregar el impuesto al hospedaje al sector turístico. No es un impuesto que se le vaya a quitar a este sector para gastarlo en otros. Cincuenta por ciento va directamente al fideicomiso y el otro 50% va al presupuesto del sector turístico.

En un entorno donde el CPT (Consejo de Promoción Turística) ya se canceló, donde el turismo tiende a ir a la baja porque no tenemos promoción de turismo en el mundo, yo realmente espero que este impuesto llegue a fortalecer al sector turístico.

Nadie quiere pagar impuestos, es un hecho. La obligación del gobierno en general es buscar esquemas propicios para que los negocios sigan produciendo.

Vivimos en un Estado privilegiado. Yucatán es un milagro y lo tenemos que entender. Si tenemos que gastar para protegerlo y garantizar el bienestar, todos tenemos que cooperar. No hay de otra.— ÁNGEL NOH ESTRADA

