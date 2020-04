Proponen cárcel por las afrentas a personal de salud

En sesión vespertina los diputados locales debatieron y discutieron ayer sobre la contingencia, con iniciativas para reformar el Código Penal del Estado para convertir en un delito las agresiones a personal médico, más en tiempos de emergencia.

También se aprobaron puntos de acuerdo para que el Ejecutivo estatal informe del padrón de beneficiarios del Seguro de Desempleo y se presentaron propuestas como que los médicos, residentes y enfermeras que contraten ahora por la pandemia al final tengan una base.

También se tocó el tema de la violencia familiar y la bancada del PRI presentó iniciativas de reformas a la Constitución, Ley de Gobierno y reglamento del Congreso, para que los diputados puedan sesionar de manera virtual en casos de emergencia como los que hoy se viven por la contingencia, así como una exhortación al gobierno local y alcaldes para que contraten empresas de seguridad privada que les ayuden en los retenes y los policías regresen a sus servicios a la comunidad.

La sesión convocada para las 14 horas de ayer, como ya es costumbre, se inició con casi una hora de retraso (a las 14:54 horas) y concluyó a las 18:55 horas luego de dos recesos, uno breve de cinco minutos por una falla eléctrica y otro para tomar un acuerdo entre representantes de las bancadas, por un punto de última hora.

De los asuntos en cartera se turnaron a Comisiones diversas iniciativas de reformas de ley y en Asuntos Generales prevalecieron los puntos de acuerdo, estos últimos relacionados todos con el tema del coronavirus.

De las iniciativas presentadas destacan las presentadas por Felipe Cervera Hernández en representación de su bancada, del PRI, y Manuel Díaz Suárez por el PAN, ambas para agregar al Código Penal el nuevo delito de agresiones a personal médico, que sería más grave cuanto ocurra en tiempos de emergencias.

La iniciativa del PRI propone crear el artículo 358-Bis del Código Penal del Estado de Yucatán en materia de lesiones al personal de salud, para que cuando el ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada, y sufra lesiones que no pongan en peligro su vida y tarden en sanar hasta 15 días, se imponga a quien las infiera de 1 a 3 años de prisión o de 50 a 200 días multa, y de 50 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad.

Añaden que si tardasen en sanar las lesiones más de quince días se impondrán de 3 a 5 años de prisión y de 50 a 500 días-multa, y cuando las conductas señaladas se cometan durante una emergencia sanitaria, o,quien las infiera sea un servidor público, las penalidades del párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad más, además que este delito se perseguirá de oficio.

La iniciativa del PAN propone establecer sanciones a quienes agredan al personal de salud con motivo de la contingencia, al adicionar el artículo 185-Bis, que establecerá sanciones de 2 a 5 años de prisión o hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (un total de $26,064) para quien realice o incite a otros a ejecutar actos discriminatorios contra personal de salud, como la negación en la prestación de un servicio público o privado, se restrinja su libertad de tránsito o se dañe su integridad psicológica.

También proponen reformar el artículo 378 para añadir un segundo párrafo donde se establece que cuando exista una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, determinada por autoridad competente, se considerarán calificadas las lesiones u homicidio que se cometan contra personal del sector salud. Si se cumplen los requisitos del presente párrafo, estos delitos se perseguirán de oficio.

Fenómeno negativo

Díaz Suárez manifestó que el amplio miedo al virus y la desinformación han creado un fenómeno, la discriminación selectiva hacia trabajadores de la salud, y citó como ejemplos las agresiones sufridas por personal del IMSS fuera de sus áreas de trabajo, así como malos tratos recibidos por parientes de un enfermo de Covid-19.

Luis María Aguilar Castillo, diputado de Nueva Alianza, presentó un punto de acuerdo que quedó pendiente para ser discutido en la siguiente sesión. En él propone exhortar a las secretarías de Salud y de Hacienda para que a todo el personal médico y de enfermería que ahora es convocado y contratado por la pandemia, al concluir esta contingencia, y como un reconocimiento a su labor, se les garantice una base en los hospitales donde laboren, incluso a los residentes y pasantes.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

Propuesta priista

En la sesión vespertina de ayer los diputados debatieron puntos sobre la contingencia.

Polémica propuesta

Otro punto de acuerdo que generó discusión fue el presentado por el priista Felipe Cervera Hernández, para exhortar al gobierno estatal y a los alcaldes a contratar empresas de seguridad privada que les ayuden en los retenes, para que la Policía se reincorpore a sus labores y los agentes tengan ya descansos.

Lo consideran innecesario

Esto se aprobó por mayoría con el voto en contra de los panistas, quienes lo consideraron innecesario, además de que no existen partidas para esas contrataciones. En tanto, las diputadas de Movimiento Ciudadano votaron también en contra, pero por considerar que no era algo urgente como para turnarlo a una segunda lectura. Otro Punto de acuerdo que se aprobó en asuntos generales y fue debatido por no estar de acuerdo la bancada del PAN, fue el propuesto por el priista Marcos Rodríguez Ruz, quien propuso solicitar al Ejecutivo del Estado envíe al Congreso el listado de beneficiarios del programa de Seguro de Desempleo, en medio digital y dividido por municipios, además de instalar a la brevedad el Comité de seguimiento a la entrega de apoyos por esta contingencia.

Síguenos en Google Noticias