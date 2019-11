Proponen crear una lista roja de despachos contables “sin ética”

MÉRIDA.- Durante la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, la Dip. Rosa Adriana Díaz Lizama alertó sobre despachos contables faltos de ética que actúan irresponsablemente en detrimento de ex funcionarios, sobre todo municipales, por lo que propuso crear una “lista roja” de estas oficinas.

“Hemos visto, sobre todo en los municipios, la falta de ética de algunos despachos contables”, precisó.

Cuando trabajan para algún Ayuntamiento incluso dan datos falsos de sus despachos y al terminar la administración el ex alcalde, ex síndico o ex tesorero, quedan a sus expensas ya que no sólo se quedan con documentos sino que ni caso les hacen porque ya no reciben ningún pago.

Propone una lista roja

Durante el análisis del segundo paquete de cuentas correspondientes a 2018, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN manifestó la posibilidad de analizar si es viable elaborar un padrón confiable de despachos contables y que los municipios sepan cuáles están en la lista roja.

“Incluso hay ex alcaldes que están denunciados penalmente pero el despacho contable que les servía, está (atendiendo) en tres o cuatro municipios actualmente”, expresó.

“Normalmente”, explicó, los partidos tienen despachos que atienden a sus municipios y pasan de una a otra administración.

La Dip. Díaz Lizama, secretaria de la Comisión, indicó que hay que pensar en ciertas responsabilidades hacia los despachos contables para que no sea sólo el funcionario (el responsable de irregularidades) porque en su administración lo que hace es gestionar o ejecutar obras, y los despachos son los responsables de subsanar las observaciones, pero no lo hacen.

Busca capacitación

La legisladora señaló que también es muy importante la capacitación para los funcionarios municipales y establecer a la vez un posible padrón de despachos contables registrados e incluso establecer focos verdes, naranja o rojo, por como hayan actuado en años anteriores.

Todo lo anterior lo manifestó debido a que por sus cuentas, muchos ex alcaldes han acudido a diputados pidiendo apoyo, más que nada asesoría y capacitación, por lo que propuso pedir formalmente, como integrantes de la Comisión, a la Asey que imparta cursos para dar seguimiento, a fin de que los funcionarios puedan formar y entregar sus expedientes correctamente.

Durante la sesión, fue aprobado el dictamen de 98 cuentas de 2018,

orrespondientes a 42 organismos descentralizados, de participación estatal, fideicomisos y autónomos; 50 municipios, y 6 organismos públicos descentralizados municipales: tres de ellos sistemas de agua potable, el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, el Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal y Mérida, Capital de la Cultura 2017.