Proponen elevar ya el Impuesto Sobre Nómina

El empresario hotelero, exsecretario de Turismo y expresidente de tres organismos empresariales Jorge Torre Loría propuso al gobierno del Estado y a los diputados locales que apliquen de una vez el aumento de 2.5% a 3% del Impuesto Sobre Nómina para que la contribución del sector empresarial sea equitativa y total.

El aumento al Impuesto Sobre Nómina está en el paquete fiscal del Ejecutivo estatal 2020, junto con otras alzas en el pago de derechos, el reemplacamiento vehicular y nuevos impuestos, de lo que ya informamos, pero en 2021 entraría en vigor.

Torre Loría condicionó la aplicación de este impuesto en 2020 a que el Ejecutivo retire su iniciativa del cobro de $35 de impuesto a quienes se hospedan en los hoteles de Yucatán, porque gravar con un impuesto al turista es “acabar con la gallina de los huevos de oro”, o sería cargar un pago más a los hoteles porque ellos tendrían que pagar el costo, pues no pueden subir las tarifas hoteleras por la fuerte competencia y baja afluencia turística en la entidad.

“Es válido que el gobierno del Estado pida ayuda al sector empresarial ante la difícil situación financiera generado por los recortes federales, es válido que acuda a las grandes organizaciones como Canaco, Canacintra, CMIC y Coparmex. Nos guste o no, debemos dar un poquito para que siga la prosperidad en Yucatán”, señaló. “Pero lo que estuvo mal es que las organizaciones grandes del Consejo Coordinador Empresarial no hayan expuesto, capitalizado y defendido los intereses de sus otros integrantes que manifestaron su negativa a la imposición del nuevo impuesto hotelero”.

“El CEE está para defender y proteger a sus socios y tengo entendido, por información que me proporcionaron, que el gobierno les propuso la creación de cuatro impuestos y pidió ayuda para sensibilizar al sector. Ellos (los líderes empresariales) procuraron no tener afectaciones en sus cámaras y aprobaron en el Consejo Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto el impuesto hotelero de $35 por cuarto-noche, que debemos pagar también los yucatecos si nos alojamos en un hotel, pero quien propuso ese impuesto no está en los zapatos del hotelero”, expresó.

También dijo que él es asesor de la Canaco en materia de turismo y sabe que el presidente (Michel Salum Francis) se opuso al principio al impuesto hotelero, pero otros líderes de las organizaciones grandes lo convencieron con el argumento de que era en beneficio del Estado y finalmente apoyó las cuatro propuestas del Ejecutivo.

Según agregó, sabe que los directivos empresariales prorrogaron la entrada en vigor del aumento del Impuesto Sobre Nómina por el ofrecimiento del gobierno de “meter al aro” a los informales, tanto del comercio y las plataformas de hospedaje, pero no hay certeza si lo hará y ahora que el sector hotelero ha manifestado su rechazo inquebrantable al impuesto por pernocta, debe eliminar el impuesto hotelero y aplicar el aumento a la nómina el próximo año.

“Fue un gran error de los líderes empresariales que aprobaron esos impuestos porque no pensaron y no plantearon bien las inquietudes de los hoteleros. La asociación de hoteles, Cetur y la Aaprotuy rechazaron el impuesto hotelero desde que se los plantearon. No podemos patear el pesebre, no se puede castigar más al turista que viene a dejarnos su dinero y nos genera ingresos para sostener los negocios y darnos de comer”, acotó.

Todas las empresas relacionadas con la industria turística están en desacuerdo con el impuesto hotelero, dijo, y se puede ver con el gran número de establecimientos que colocaron en sus puertas una manta donde rechazan ese impuesto y al ánimo caldeado que mostraron durante el foro que organizó la Asociación de Hoteles, donde asistió la mayoría de los responsables de los hoteles en Yucatán.

“En este sector hay mucha competencia y en temporadas bajas se tienen que dar tarifas a bajos precios para que venga la gente. Los comerciantes y los industriales, si suben sus insumos, se lo cargan al consumidor, en cambio, en los hoteles no se puede hacer eso porque quedamos fuera del mercado”, reiteró.

“Todos los que piensan que el costo es para los turistas foráneos y extranjeros y que no iba a afectar, no pensaron en el daño que le hacen al sector hotelero. Es como si el gobierno le pusiera un impuesto a las reservas de dinero que llegan del extranjero a Yucatán, hay una afectación directa a quien manda el dinero y lo dejaría de hacer”, puntualizó.

La gran lucha que tienen los hoteleros, con apoyo de Cetur y Aaproyuc, es que no se imponga impuesto nada más a los hoteleros, manifestó. Está de acuerdo con que todos deben poner un poquito, y una forma de hacerlo es que la iniciativa de aumento del 2.5 al 3% del Impuesto Sobre Nómina se aplique de una vez en 2020, “eso sería lo más equitativo”.

“Al que se le ocurrió este impuesto hotelero no sabe lo que está haciendo; sí, vamos a ayudar al gobierno, pero entre todos, no solo unos cuantos”, enfatizó. “No voy a tachar de inconscientes a los líderes que aprobaron las propuestas en el Consejo Consultivo, pero ninguno de ellos está en el negocio del turismo, no están en los zapatos de los hoteleros, quizá pensaron que no iban a afectar, pero quienes vieron la asamblea de los hoteleros se habrán dado cuenta que los ánimos están muy caldeados, hay molestia y se vio con la asistencia de casi todos los dueños o representantes de los hoteles y ahora con los carteles en las fachadas”.

El exsecretario refutó la justificación que dio el presidente de Coparmex (José Antonio Loret de Mola) de que no es un impuesto a los hoteles, sino un derecho que se cobrará a los visitantes. “Un impuesto es una imposición, y eso hacen a los turistas, y un derecho es que te cobran a cambio de algo”, señaló. “Esos dirigentes debieron tener todas las barajas en las manos y exponerlas al gobierno, pero solo vieron por los intereses de sus organizaciones, no de todo el sector empresarial”.

Después recordó que hace unos años pasó una situación similar cuando el gobierno de Víctor Cervera Pacheco propuso crear el impuesto del 2% al hospedaje. Ricardo Dájer era el secretario que tenía a su cargo el turismo y los hoteleros lo rechazaron.

Torre Loría hizo en ese entonces un llamado a que apoyaran esta propuesta porque ya se cobraba en 20 estados del país y que era necesario para la promoción del turismo. Lo aceptaron con la condición de que se creara un fideicomiso que manejara los recursos del impuesto y que el sector empresarial tenga mayoría, pero el gobernador no quiso.

Ricardo Dájer hizo la lucha para que el sector empresarial tenga el control del fideicomiso, pero no logró convencer al jefe del Ejecutivo, que era difícil de doblegar. Fue hasta que entró Patricio Patrón como gobernador y él (Torre Loría) fue designado secretario de Turismo cuando se creó el fideicomiso y le dio la mayoría al sector empresarial. Sin embargo, cuando llegó Rolando Zapata Bello, con anuencia del anterior presidente del Cetur, le quitó la mayoría al sector empresarial y ahora dominan los responsables del gobierno.

“Fue otro error del sector empresarial que lo permitió en su momento. Lo mismo pasó con el fideicomiso que administra el Centro Internacional de Congresos, que tiene mayoría gubernamental, y con el Patronato Cultur… pero el gobernador Mauricio Vila ya ofreció devolver la mayoría al sector empresarial en esos organismos y espero que lo cumpla”, comentó.

“Hay quien dice en el sector empresarial que es una falta de solidaridad de los hoteleros, yo les digo, tienen razón, es una falta de solidaridad que no todo el sector empresarial apoye al gobierno estatal en estos momentos”, finalizó el expresidente de la Canaco, Cetur y Asociación de Hoteles.— JOAQUÍN CHAN

Impuesto Opinión

El empresario Jorge Torre Loría opinó sobre el impuesto al hospedaje que se propone.

“Una medida equivocada”

A su decir, el sector hotelero respalda la postura del presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina. “El rechazo al impuesto está firme, los hoteleros están dispuestos a no cobrarlo y continuará la demanda de que se retire porque es una medida equivocada”.

Meter al aro a los informales

Igual como demandan otros hoteleros, Torre Loría dijo que el gobierno debe meter en cintura a los informales. “A ellos también les deben aplicar impuestos y derechos que pagan los hoteleros, ya que ellos sí tienen más ganancias porque no pagan IVA, no pagan el Impuesto Sobre Nómina, no pagan derechos por permisos, no pagan a trabajadores… no puede ser que haya tanta desigualdad y es deber del gobierno ponerlos al corriente”.

Síguenos en Google Noticias