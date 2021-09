Propósito social

En la Anáhuac Mayab impulsan agenda mundial

Con actividades al interior de la universidad, pero también con acciones de vinculación con las comunidades, por medio de conferencias, talleres y retos la Anáhuac Mayab se suma a la Semana de Acción x los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

El fin es hablar sobre este tema y en especial hacer tangible de lo que se trata y cómo pueden colaborar para que la Agenda 20/30, que se propone como parte de estas metas, sea una realidad.

La Semana x los ODS es una iniciativa global que contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 20/30.

A ella se une la universidad por medio de la Oficina de Visión Global y Sostenibilidad de la institución que encabeza Patricia Ocampo Thomason, quien explica que la actividad se desarrolla en numerosos países.

En septiembre de 2015, recuerda, 193 países que son parte de la ONU firman el plan de acción de los ODS y se crea la Agenda 20/30, que plantea las acciones a seguir para cumplir esos objetivos, que se enmarcan en 17 líneas de acción.

También indica que la universidad trabaja en esta área junto con el gobierno del Estado y el Municipio, pues ambos niveles de gobierno trabajan en temas de los ODS.

Brenda Pérez Flores, coordinadora de la Oficina de Compromiso Social de la Anáhuac Mayab, precisa que este año la Semana x los ODS se realiza en la institución desde el 17 de septiembre pasado y hasta hoy martes 28 con conferencias, talleres y retos, muy similar al año pasado, aunque en 2020 la mayoría de las actividades fue virtual, esta vez es un formato híbrido.

Asimismo, apunta que esta universidad es la primera institución educativa en el sureste del país que es parte de My World México, un organismo que lleva la agenda de los ODS en la República, que promueve acciones y el involucramiento de los actores de la sociedad.

Respecto a las actividades de la Semana en la universidad, menciona por ejemplo que se tiene un taller de reciclaje con el enfoque de “hazlo tú mismo”, en el que se usan elementos comunes, y se tiene un taller de aprovechamiento alimenticio, de solución a los ODS.

También hay actividades comunitarias como la que se hará en Tzacalá, en la que se busca generar un impacto al enseñarles lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Roger Maximiliano May Díaz, SDG Student Program Coordinator y alumno de la carrera de Finanzas y Contaduría, indica que hay una red que nace en Australia, después de la firma del plan de acción de los ODS en 2015, la cual integra a jóvenes para trabajar en los objetivos planteados.

Se trata de la Red Internacional de universidades integrantes de Sustainable Development Goals (SDG), la cual representa en la universidad y trabajan en distintas líneas de acción.

—Educativa: para enseñar de qué se trata esto de los ODS y que pueda ser tangible para los jóvenes de las distintas áreas en las que se desenvuelven.

—Comunidades: se busca crear grupos de interacción en los que se pueda hablar de este tema y se siga difundiendo qué es.

—Soluciones: se busca incentivar la reflexión para plantear soluciones a los problemas que se enfrentan, de forma que se pueda mostrar que son capaces de hacerlas realidad.

María Jimena Díaz González, SDG Student Program member y estudiante de Negocios Internacionales, comparte que en esta red participan alumnos de muy diversas áreas y es sorprendente como desde cada una se puede establecer una vinculación con el tema de la sostenibilidad, dada la transversalidad que tiene.

La Universidad Anáhuac Mayab, al unirse a la Semana x los ODS, busca concienciar y contribuir con soluciones y acciones a los problemas que se enfrentan en el mundo, como la desigualdad alimentaria y la necesidad de que todos puedan acceder a una educación de calidad, así como los que tienen que ver con la cuestión ambiental.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Misión Acciones

La Agenda 20/30 para el Desarrollo Sostenible tiene 17 objetivos en los que se trabaja para cumplirlos en 2030.

Charla en línea

Las conferencias, talleres y retos que son parte de la Semana de Acción x los ODS son para alumnos de la Anáhuac Mayab, pero se tendrá una conferencia hoy 28 de septiembre a las 12 horas que se transmitirá de manera virtual para todo público.

Datos de la charla

Es la conferencia “The Role of Universities and Youth on the SDGs” (El rol de las universidades y la juventud en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, SDG en inglés). Impartirá Annie Mwagiru, SDSN Youth, y se podrá ver en el Facebook Live “Anáhuac Mayab”.