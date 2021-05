Prórroga en el caso de un funcionario

El Congreso tiene 30 días para decir si lo ratifican o no

Los juzgados federales concedieron un plazo de 30 días hábiles al Congreso del Estado, para reponer el proceso por el cual deberán decidir si ratifican a César Antuña Aguilar como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, o no, y esto podría ser hasta mediados del próximo mes de junio, informó ayer Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.

Por otra parte, Silvia López Escoffié, diputada sin partido, solicitó al Poder Judicial del Estado información relevante sobre el trabajo que realizó Antuña Aguilar cuando estuvo al frente del Tribunal, con el fin de contar con más datos que los ayuden a tomar la decisión correcta y sustentarla como se los ordenó el Juzgado Tercero Federal.

En improvisada entrevista que concedió en el Congreso antes de iniciar la sesión de la comisión de Puntos Constitucionales, el diputado priista confirmó que se les concedió la prórroga para cumplir con los términos conforme a la ley.

“Hay que recordar que una cosa es que los tiempos se puedan esgrimir y otra cosa son los tiempos procesales legislativos, entonces se pidió una prórroga para cumplir los tiempos legislativos ¿Por qué razón? Porque el juez dio solo tres días hábiles a partir de la notificación para cumplir, y eso no encuadra ni con los tiempos de convocatoria y publicidad que marca la norma interna”, explicó.

El Congreso del Estado a través de su secretaría general solicitó la semana pasada una prórroga de 20 días, pero poco antes la diputada Silvia López pidió una de 30 días, y finalmente les concedieron el plazo solicitado por la legisladora.

Cervera Hernández añadió que al menos en su caso, mantiene su postura de la vez anterior, en el sentido de que se debe ratificar a Antuña Aguilar para que continué al frente de ese Tribunal, pero de sus demás compañeros no supo decir si también se manifestarán a favor de la ratificación.

“No sé los demás compañeros hay que recordar que hay algunos que están supliendo las licencias de otros compañeros, no sé su punto de vista, pero por lo menos de tu servidor continua en lo mismo, es la misma postura desde un principio que desde mi punto de vista fue ratificado con el propio dictamen de los jueces federales”, indicó.

Aunque comentó que el juez solo ordenó que se reponga todo el proceso, “pero, eso es indicativo de que así debía ser porque si no nos hubieran ordenado incluirlo en un proceso, aquí no le ordenan al gobernador suspender el proceso de propuesta de otro magistrado y ordenan al congreso reponer todo el proceso y establece de manera muy clara, que debe tomarse en cuenta la opinión del Poder Judicial y en caso de que no se tome en cuenta esa opinión, se quisiera desestimar esa evaluación tendría que fundamentarse jurídicamente, por qué”.

Sobre la terna de candidatos que en el proceso anterior envió el gobernador para elegir al nuevo presidente de ese tribunal, el legislador precisó: “No, esa ya ordenaron los jueces de plano en el propio dictamen de los jueces están la sentencia está establecido, donde le ordenan al gobernador suspender de plano el tema, o sea desistir ese proceso y nos regresa al principio del proceso donde solamente está la evaluación de Antuña”.

Finalmente el priista estimó que con el plazo otorgado estarían acatando la orden y cumpliendo con lo que procede quizás a mediados del próximo mes de junio, aunque para entonces ya habrá concluido el último periodo ordinario de esta Legislatura y se requerirá de un periodo extraordinario.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

