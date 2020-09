Pros y contras por las clases

Alumnos opinan sobre el modelo escolar en línea

Mateo Canul May e Iván Espinosa Pérez estudian primaria y secundaria, respectivamente. Mateo cursa el quinto grado en la primaria “José María Iturralde” e Iván está en tercero en la Secundaria Federal No. 5.

A Mateo le parece bien estudiar en casa, aunque le disgusta que ya no tiene recreo, no le dan gastada y no sale a jugar con sus amigos; a Iván también le gustan las clases a distancia, pero le disgusta tener que escuchar lecciones repetidas.

“Las clases son diferentes y me gustan porque todo lo tienes que hacer desde casa, nos dicen que hay que quedarnos en casa”, dice Mateo, a quien todo lo que ha visto hasta ahora le parece fácil con excepción de matemáticas que, a su decir, lo explican “muy rápido” en la televisión.

“Hay operaciones que no he visto, a veces me lo explica mi mamá y cuando ella no puede me lo explica mi papá, a veces veo la repetición (de las clases por TV). Todo lo demás lo oigo bien y pongo atención”.

Los días que mejor la pasa es cuando le toca Educación Física, pues sale al patio a hacer sus ejercicios mientras su mamá lo graba para enviárselo al maestro como evidencia.

Mateo se levanta temprano, después de desayunar llena su bote de agua y se dirige a la mesa de la cocina con sus cuadernos, lápices y otros útiles a hacer las tareas que le deja su maestro, que debe terminar antes de la comida. Por la noche, de 7 a 9, tiene sus clases en la tele que ve solo en su cuarto.

A Iván también le gusta la modalidad en casa, pues se puede organizar mejor. “Las clases en línea me favorecieron un montón porque son solo las tareas y no hay explicación, entonces cuando mandan las tareas lo investigo y se me hace bastante fácil”.

Sin embargo, asegura que en estas primeras semanas no le han parecido bien las clases a distancia porque está viendo clases repetidas.

“Es molesto, nos dicen que veamos la tele porque es la semana de repaso, pero ahorita todo lo que estamos viendo ya lo hemos visto; además, muchos maestros no están bien organizados”. De hecho, asegura, hasta ahora solo ha tenido comunicación constante con tres.

Igual señala que la maestra de matemáticas manda tareas con regularidad, también le han mandado de Formación Cívica, Inglés y Educación Física.

“Estamos en la semana tres y veo como que los maestros se organizan para mandar por semana: la semana tal le toca a este, la semana tal a este, a este otro…, la comunicación es muy mala, ahorita solo éstos han enviado (tareas), de los otros no sabemos nada”.— Iván Canul Ek

El alumno recuerda que sus lecciones por televisión comienzan a las 10:30 de la mañana y terminan a la una de la tarde. Él realiza las tareas apenas se las mandan, por lo que le queda tiempo para jugar y hasta tener días libres.

