Proteger a los menores, la base de una nueva reforma

Diputada aborda una medida sobre la motocicletas

La seguridad de los yucatecos es un tema primordial para esta legislatura, ese fue el ánimo principal por el cual se dictaminó a favor de prohibir que viajen en motocicletas, bicimotos, o cuatrimotos niños menores de cinco años de edad, o que no puedan alcanzar a apoyar sus pies en los estribos, dijo ayer Lila Frías Castillo, diputada del PRI.

Como presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso, la diputada informó que esta iniciativa con proyecto de decreto la presentó al pleno en noviembre de 2018, Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN, adicionado el artículo 44 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.

En esta adición a la ley, la legisladora explicó que se pretende prohibir el transporte de pasajeros menores de cinco años de edad en los vehículos bicimoto, motocicleta o cuatrimoto, y ya fue discutida y analizada desde mayo en la Comisión de Desarrollo Urbano.

Aunque a diferencia de otras iniciativas, no se recuerda que la hubiesen socializado, es decir, que se exponen y discuten con expertos en la materia, y diversos representantes de la sociedad.

“La seguridad de los yucatecos es un tema primordial para esta legislatura, y en lo particular no es nuevo haber hecho hincapié en este ámbito, exhortando a las autoridades correspondientes a aumentar la seguridad en nuestra costa o a reforzar los reglamentos de protección civil en el estado, pero hoy se trata de nuestros menores de edad”, expresó.

Lila Frías añadió que si bien este tipo de vehículos son de gran ayuda económica para la sociedad yucateca, no pueden dejar a un lado el hecho de ser considerado el medio de transporte más inseguro, sobre todo para niños, al no contar con medidas de seguridad adecuadas para su protección, hablando de cascos, no estar bien sujetados o por el simple hecho de no llegar a los pedales.

“Como presidenta de esta comisión, mi compromiso es darle trámite y mejorar (perfeccionar), junto a mis compañeros, las propuestas presentadas por los diputados, en este caso la signada por Víctor Sánchez, que pasará a pleno para una última discusión antes de su aprobación”, precisó.— DDM

La diputada comentó que como poder legislativo en sus manos está el proponer las mejoras a nuestras leyes y reglamentos, velando siempre por los intereses de la sociedad yucateca y deberá recaer en el poder ejecutivo las acciones y sanciones que deberán aplicarse a quienes incurran en esta falta.