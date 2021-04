Protegerán a los ciudadanos: Sospechosos de tener el virus sí podrán votar

Los enfermos con Covid-19 por ley no deben salir de sus casas, por tanto no deberán votar, a los que si se les permitirá será a quienes sean sospechosos, los que no estén declarados oficialmente con esa enfermedad, pero se tendrá un protocolo especial para evitar contagios, según las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Si un enfermo de Covid-19 saliera, no cumple con su cuarentena de permanecer sin salir de su casa estaría violentando la ley, por tanto esos enfermos no deberán salir a votar, por su seguridad y la de los demás”, afirmó ayer Fernando Balmes Pérez vocal presidente de la Junta Local del INE en Yucatán.

El acuerdo que se aprobó en el INE fue para la consideración de sospechosos, o personas que puedan tener los síntomas, pero todavía no estén confirmados con esta enfermedad, precisó.

Ayer informamos que el día de las votaciones se aplicarán medidas sanitarias especiales, como el que cada ciudadano lleve su plumón para votar y otras acciones, pero no se evitará que puedan entrar a votar electores que puedan tener el Covid-19, según se expuso en la sesión del Consejo Electoral estatal realizada el día anterior.

Entrevistado al respecto al concluir la sesión ordinaria del consejo de la Junta local, donde también se informó de los protocolos de sanidad que se están aplicando en el proceso electoral, Balmes Pérez precisó que entre estas medidas también se considera las que se aplicarán en las casillas el día de las votaciones, para protección de los electores.

El funcionario electoral federal garantizó a la ciudadanía la implementación de los adecuados protocolos sanitarios, para evitar riegos de contagio por Covid-19 al acudir a las urnas.

Protocolos

En la sesión, destacó que el Instituto ha emitido 11 protocolos sanitarios, entre los últimos se encuentra la implementación de medidas sanitarias en los cómputos distritales durante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y en las casillas electorales durante la jornada electoral del próximo domingo seis de junio.

En este último punto, reiteró su llamado a la ciudadanía para que acuda con confianza a las urnas ya que entre las medidas adoptadas está el uso obligatorio y sin excepciones del cubrebocas para poder ingresar a la casilla y en caso de que la o el ciudadano carezca de éste, el INE a través del funcionario de casillas le proporcionará uno que deberá ser portado adecuadamente.

Además, se contarán con marcas cada 1.5 metros que permitirán guardar la sana distancia antes de ingresar a las casillas; solo podrán entrar a votar dos personas al mismo tiempo; la ciudadanía mostrará su credencial y la depositará sobre la mesa para verificar sus datos sin que ningún funcionario de casilla la toque.

También, la o el ciudadano podrá emitir su sufragio en mamparas sin cortinillas de seguridad, pero colocadas de tal manera que no se comprometa la secrecía del voto; cada tres horas se suspenderá la votación para realizar acciones de desinfección de la casilla (sanitización).

Balmes Pérez reiteró que por ley, las personas contagiadas con Covid-19 no pueden circular y mucho menos acudir a las urnas, ello para evitar contagiar a otras y otros ciudadanos; en tanto, aquellas personas que tengan alguna sintomatología asociada al virus, y no tienen la certeza de ser portadores, se les permitirá ingresar a la casilla de manera solitaria y luego de sufragar, se desinfectará la casilla antes de reanudar la elección. La consejera electoral María Elena Solís Flores afirmó a las y los ciudadanos que han aceptado ser funcionariado de casillas, “estén seguros que se va a cuidar y reducir al máximo el riesgo de contagio en las casillas, por lo que pueden aceptar con toda tranquilidad cumplir con la loable y heroica laboral de recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos; vamos a garantizarles que vamos a aplicar las debidas medidas de seguridad para garantizar su salud.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA