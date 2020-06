Protesta afecta al transporte

No se conectaron a la “app” de Uber unos mil choferes

En la protesta de ayer de choferes de Uber, un grupo de Mérida registró 350 conductores que no se conectaron a la plataforma en apoyo a la lucha para disminuir el cobro de comisiones y de impuestos, pero en el sondeo que realizaron calcularon que no trabajaron de 600 a 700; sin embargo, sumando a los que no se conectan por distintas razones o por temor a la pandemia del Covid-19 el movimiento ocasionó que alrededor de 1,000 “ubers” no trabajaran en Yucatán, donde hay poco más de 3,500 afiliados.

“Hay compañeros operadores que no están trabajando, pero externaron su apoyo a esta protesta y están inconformes”, dijo uno de los “uber”.

Para los promotores de esta protesta el movimiento fue bastante positivo, tuvo buena participación, no el que hubiesen querido para demostrar mayor fuerza, pero mucha gente reaccionó. Sin embargo, los promotores también recibieron comentarios despectivos, invitación para que se salgan de Uber si no les gusta el trabajo, les tiraron malas vibras como que los van a expulsar y van a propiciar que haya una cacería de choferes que no se conectaron ayer, pero consideraron que esta reacción negativa es porque sienten temor de perder esta fuente de ingresos.

Respuesta

“Respondieron más de lo que se esperaba, fue el primer llamado a la unidad para organizarnos muy bien y hacerle saber a Uber que sus altas comisiones para los conductores y arrendadores nos está perjudicando, más que ayudando”, señaló un inconforme.

Ya mandaron un correo electrónico a la directiva de Uber México y esperarán que empiece a funcionar las oficinas de Uber Mérida, ubicadas en la Avenida Pérez Ponce, frente a Walmart de Paseo de Montejo, para que realicen gestiones a fin de que haya un esquema “ganar-ganar”.

De momento ésta es la única protesta programada, aunque en las redes sociales de los grupos de Uber se realizan varias propuestas como organizar una caravana de vehículos y extender los días sin conexión a la plataforma.—Joaquín Chan Caamal