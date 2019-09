Protesta contra AMLO en Mérida

Un grupo cívico marchará por las “malas decisiones”

Simpatizantes del Congreso Nacional Ciudadano de México y 50 ciudades del extranjero realizarán una manifestación contra los malos gobiernos, pero con dedicatoria especial al que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Mérida, según informa Ricardo Mendoza Elizondo, vocero de la célula del Congreso Nacional en Yucatán, los simpatizantes marcharán a las 11 de la mañana del “remate” de Paseo de Montejo rumbo el Monumento a la Patria. Será una marcha pacífica, pero demandante por medio de carteles y posicionamientos sobre lo que consideran son malas decisiones del gobierno federal.

Mendoza Elizondo explicó que la razón de esta marcha es promover la independencia ciudadana de los malos gobiernos, exigirle al gobierno federal que cumpla el mandato del pueblo como lo establece la Constitución mexicana y que no regale dinero ni prometa cosas a países centroamericanos que no puede cumplir. Sin embargo, dijo que también hay malos gobiernos a nivel estatal y municipal porque recurren a empresas fantasmas, dan contratos dudosos y no hay claridad en la información oficial sobre sus acciones de gobierno.

La protesta del domingo 15 de septiembre tendrá alcance internacional porque el CNC tiene células en más de 50 ciudades del extranjero y en 26 estados de la república mexicana. La marcha se acordó en la pasada reunión realizada en Morelia, Michoacán, y es parte de las acciones legales de este movimiento ciudadano.

Entrevistado, recordó que el 13 de mayo pasado el CNC interpuso una denuncia en el Congreso de la Unión contra López Obrador por traición a la patria por haber permitido que migrantes centroamericanos invadan el territorio nacional sin ningún control. Esta permisibilidad ocasionó que ahora haya más de 700,000 extranjeros en México sin documentación y con la promesa de que le darán un empleo y servicios de salud, lo que la agrupación ve muy difícil de que cumpla el Presidente porque ni siquiera puede cumplir todo eso a los mexicanos.

“El llamado que hacemos a la gente es para que exija un gobierno más claro. Vemos que incluso, el presidente López Obrador regala dinero, digo regala porque no hay un beneficio para los mexicanos porque el dinero se lo da a países de Centroamérica, según él, para detener la violencia y el flujo migratorio, pero aquí no está garantizando la atención a la salud ni vivienda digna”, indicó. “Realmente lo que queremos es que la gente entienda que la respuesta está en la exigencia de los ciudadanos en base a la Constitución Mexicana, no puede prevalecer el capricho del gobernante”.

También dijo que el Congreso Nacional Ciudadano ya documentó más de 800 acciones dispuestas por López Obrador que no ha funcionado, que son una mentira o medias verdades, como la promesa de bajar el precio de la gasolina, como la venta del avión presidencial. Precisamente, el CNC realiza tres acciones puntuales para buscar que López Obrador rectifique y no siga gobernando por capricho. Una es la demanda por traición a la Patria por el caso de los migrantes centroamericanos, otra es una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un amparo contra la Ley de Extinción de Dominio.— Joaquín Chan Caamal

Pide a los ciudadanos que manden correos electrónicos a los diputados federales para que atiendan la queja de traición a la Patria y a Suprema Corte para que estudie y revierta la Ley de Extinción de Dominio “que es una barbarie jurídica” porque despojará sin orden de un juez del patrimonio de los ciudadanos solo por una sospecha de dinero ilícito.

Ricardo Mendoza espera una participación de unas 500 personas en la marcha de Mérida y también serán cuidadosos porque hay quienes mandan infiltrados para tergiversar el verdadero objetivo de esta manifestación pacífica.

Invita a organismos y agrupaciones verdaderamente ciudadanas para que se sumen a esta demanda de mejores gobiernos, de empoderar a los ciudadanos y de exigir que se cumpla lo que el pueblo manda.

Aclaró que el Congreso Nacional Ciudadano no es un partido político ni busca serlo. Su principal objetivo es el fortalecimiento de la ciudadanía en México. El lema de la marcha en Mérida es “La real marcha por la independencia de los malos gobiernos”.

