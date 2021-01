Protesta de comerciantes; insisten en que los paraderos se acerquen

Comerciantes del Centro Histórico manifiestan su inconformidad y molestia contra las autoridades locales por los cambios en el sistema del transporte de pasajeros, y lo expresaron exhibiendo letreros en la entrada de sus negocios, señalando que les urgen paraderos más cercanos y cómodos.

Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Servytur), comentó que con esta protesta callada de los comerciantes en el centro de la ciudad se demuestra que hay una inconformidad generalizada, “aunque algunos funcionarios por ahí digan: ‘Qué bueno que solo era un capricho de dos o tres…’”.

“Si insistimos en pedir a las autoridades que reconsideren y tomen en cuenta nuestras sugerencias de acercar un poco más los paraderos en el centro de la ciudad no es por capricho o terquedad mía, sino una petición de todos; si no lo creen, salgan y vayan a preguntárselos, que lo vean, tan solo miren cuántos comercios abrieron con esos letreros de reclamo”, dijo.

Esos letreros, que se encuentran en la entrada de los negocios y vitrinas, contienen un mensaje en letras mayúsculas en rojo y negro con fondo amarillo, que textualmente dicen lo siguiente: “A los usuarios del transporte público y el comercio formal nos urgen paraderos más cercanos y cómodos”.

No es la primera vez que el comercio organizado realiza protestas calladas, ordenadas, pero notorias, como lo hicieron en el pasado con una campaña, también con letreros en los negocios contra el ruido en el Centro y en otra ocasión hicieron lo mismo contra las tarifas elevadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ayer los comerciantes formales en el Centro Histórico hicieron uso de nuevo de esta forma de protestar callada, pero haciéndose notar, al poner estos letreros para demostrar su inconformidad contra la forma en que las autoridades decidieron reubicar los paraderos del transporte público de pasajeros.

El líder de los comerciantes ha insistido en que las autoridades no tomaron en cuenta sus opiniones sobre la reubicación de paraderos, ha admitido que los han acercado un poco de como los cambiaron la primera vez, pero no lo suficiente, aclarando que tampoco están pidiendo que los regresen a sus lugares originales, pero sí acortar las distancias, sobre todo para que los usuarios no caminen mucho para abordar el autobús o taxis colectivos.— DAVID DOMÍNGUEZ

