Protesta de petroleros

Jubilados cierran la terminal de Umán de Pemex

Trabajadores jubilados y activos de Petróleos Mexicanos (Pemex) bloquearon ayer la puerta principal de acceso a la Terminal de Almacenamiento Regional (TAR) de la zona industrial de Umán y con ello impidieron que alrededor de 300 pipas distribuyeran gasolina en las estaciones de servicios de Quintana Roo y Yucatán.

Choferes de pipas de uno y dos remolques que transportan 30,000 y 60,000 litros por tracto camión advirtieron que si se paraliza en la totalidad la distribución de combustibles, en uno o dos días se sentirá el desabasto de gasolina en ambas entidades porque el abastecimiento a las gasolinerías se realiza diario con pipas.

“La cantidad de combustible que transportamos a Quintana Roo solo da para uno o dos días de venta, por ello diario tenemos que viajar para surtir las gasolineras de allá”, señaló un operador de la línea Reyneros del Sureste. “Nos están perjudicando a nosotros los choferes con este bloqueo porque si no viajamos no ganamos. Que vayan a pro testar y bloquear las oficinas de Pemex, no en los almacenes”.

Diario viajan a Quintana Roo en distintas horas alrededor de 100 pipas de doble remolque para surtir las gasolineras y en Yucatán una flota de 200 pipas de Pemex y empresas privadas distribuyen la gasolina. Ayer, decenas de camiones quedaron varados en el estacionamiento exterior e interior de la TAR.

Alrededor de las 8 de la mañana de ayer llegó un grupo de jubilados, encabezados por Servio Federico Rosado Aparicio y Alejandro Portillo González, y estacionaron sus automóviles particulares al frente de la reja de entrada y salida del TAR y desplegaron cartulinas y mantas donde demandan un mejor servicio médico y el cumplimiento cabal de la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo que obliga a Pemex a prestar un servicio integral a los trabajadores en retiro y activos, lo cual no cumple la empresa subcontratada MAC “que cobra la totalidad de los servicios, pero no los da”.— Joaquín Chan Caamal

Servio Rosado dijo que pidió al órgano de transparencia de Pemex los servicios que presta MAC a los trabajadores residentes en Mérida y se asombró que la empresa concesionaria cobró más de $6 millones en el primer trimestre y enlista servicios y medicamentos que no da. Como sospecha que en esta operación hay corrupción, ya mandó un correo a la Secretaría de la Función Pública para que investigue y en unos días formalizará su denuncia contra Pemex y MAC.

Es tan deficitario el servicio médico y carecen del servicio de hospitalización, cirugía, urgencias y medicamentos que en ese período ya fallecieron seis jubilados: Alfredo Carrillo, Miguel Ángel Chávez, Ángel

González de la Viña, Bertha Lilia Izquierdo, David González Zuno y Gregorio May Novelo.

Y un caso más reciente lo vivió Rodolfo Cruz Cano, cuyo hijo cayó sobre una mesa de centro de cristal en su domicilio y sufrió una herida cortante que lesionó el pulmón y el hígado. Como se estaba desangrando en forma rápida y estaba grave, lo llevó en su automóvil a una clínica particular porque no hay un hospital que pague Pemex o MAC. El servicio médico le costó $200,000 y ahora paga los préstamos que hizo con su sueldo de pensionado.

Lejos que el bloqueo cause molestia o represalias de los trabajadores de la Terminal de Almacenamiento, éstos se sumaron “moralmente” y por medio de sus familiares, a quienes convocarán para que hagan más fuerte esta lucha.

Los jubilados petroleros también se quejaron del olvido en que lo tiene el sindicato que, por el contrario, los reprende por estas acciones.

“Con ello demuestra (el sindicato) que está de parte de Pemex por miedo del líder nacional Carlos Romero Deschamps, quien está en la mira del nuevo gobierno federal por sus actos de corrupción”, comentó Portillo González.

Los jubilados colocaron toldos para protegerse del sol y llevaron casas de campaña para dormir y neveras con agua y refresco para pasar el día y la noche de guardia en ese lugar.

Advirtieron que si no les dan una solución, hoy bloquearán la otra Terminal de Almacenamiento que está a la entrada del puerto de Progreso. Son las dos únicas TAR que tiene Pemex para abastecer la Península. Sin embargo, los funcionarios de Pemex no esperaron que esto ocurra porque se comunicaron por

teléfono a las 6 de la tarde con Servio Rosado y le ofrecieron que en 15 días reestructurarán el servicio médico integral que demandan, les devolverán los gastos subrogados de este año y les darán las medicinas que

necesiten.

Como exigieron que estos ofrecimientos se plasmen en una minuta escrita negociaron con el funcionario de Pemex,que les habló de Ciudad de México, por lo que terminaron el bloqueo ya entrada la noche.

