Protesta en contra del Tren Maya: colectivo exige la reubicación de vías férreas

El Colectivo Tres Barrios de Campeche realizó una protesta ante la visita de AMLO a Yucatán para supervisar los avances del tramo del Tren Maya. A continuación el texto íntegro de la postura de la agrupación:

MENSAJE AL PRESIDENTE DE LO QUE OCURRE EN LA TIERRA

El Colectivo Tres Barrios de Campeche, conformado por las y los vecinos a los que quieren desalojar forzosamente de nuestras viviendas por el Tren Maya, le mandamos un mensaje al Presidente que este fin de semana sobrevuela la ruta del proyecto.

Usted ha dicho en repetidas ocasiones que lo material no es lo más importante. La gente de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real no defiende casas sino memorias, tejidos comunitarios, vivencias, cercanías al mar y a nuestra subsistencia, la convivencia vecinal, las plantas que cuidamos, la preparación del pib en Día de Finados y tantas otras cosas que no se ven.

Los que solo piensan en lo material son los que nos dicen que nos vayamos a donde sea. Los que nos estigmatizan y criminalizan acusándonos falsamente de haber invadido vías del tren. Los que nos calumnian diciendo que somos mantenidos por dinero extranjero y partidos políticos. Los que tienen intereses inmobiliarios con nuestras viviendas y que ya están incluso promocionando “terrenos de inversión en la ruta del Tren Maya”. Los que no ven barrios y vidas sino dinero y lucro.

La mayoría de la gente no se quiere ir y quienes han aceptado la mal llamada “reubicación” en su gran mayoría lo han hecho por miedo a oponerse a autoridades, así les den indemnización por debajo del precio de sus viviendas.

Exigimos que se reubiquen las vías del tren, no nuestras vidas. Exigimos que paren la campaña de mentiras, estigmatización e intimidación contra quienes defendemos nuestros derechos a la vivienda y a los barrios. Exigimos también respetuosamente al Presidente que se pronuncie sobre la situación de nuestros barrios y los desalojos forzosos que planean hacernos. ¡Ni gente sin barrios, ni barrios sin gente! Los Tres Barrios de Campeche se quedan.