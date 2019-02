Protesta en puerta hoy

Personal de Salud pide atención a unas demandas

La Secretaría de Salud del Estado se enfrenta a la amenaza de una manifestación de personal sindicalizado a partir de hoy, con afectación a una sola oficina.

Eulogio Piña Briceño, secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), informó que a las 11:30 horas iniciarán un plantón frente al despacho del secretario Mauricio Sauri Vivas después de infructuosas gestiones para resolver problemas que afectan a usuarios de los servicios, principalmente en instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y el Hospital O’Horán, y otros relacionados con plazas y asuntos que perjudican directamente a los trabajadores, como la retención de cuotas y pagos al Issste que no se están transfiriendo al instituto, aunque sí se descuentan al personal.

Citó que esto último, por citar un solo ejemplo, causa contratiempos a trabajadores que tienen algún crédito con el Fovisste, pues han caído en cartera vencida.

El dirigente subrayó que en múltiples ocasiones ha solicitado citas con el secretario en busca de una solución, prácticamente desde el inicio de la administración actual, pero hasta hoy no ha tenido éxito.

También afirmó que no afectarán otras oficinas más que la del doctor Sauri, porque el objetivo no es perjudicar los servicios, y agregó que si no hay respuesta a las demandas se irán sumando más sindicalizados, pero fuera de su horario laboral. Por ahora sólo participarán los integrantes del comité directivo de la Sección 67.— ÁNGEL NOH ESTRADA

De menos a más

Nada personal

El dirigente subraya que no hay nada contra el gobierno de Mauricio Vila Dosal ni contra la Secretaría. Lo que quiere el sindicato, enfatiza, es apoyar en la solución de los problemas.