Protesta en Villas del Sol por obras en condominio

Vecinos del fraccionamiento Villas del Sol se manifestaron a las puertas de una obra en proceso que, según dijeron, viola el reglamento de construcción.

Los manifestantes recalcaron que no están contra la construcción, que lo que ven perjudicial es la cantidad de departamentos que se pretenden construir en ese terreno. “Los servicios se verán afectados, además de la vialidad, el fraccionamiento es para construcciones de casa y no condominios”.

Los vecinos dijeron que ese tipo de obras no se contempla en los reglamentos de construcción del fraccionamiento, ya que éste es para obras de baja densidad.

Para los colonos de ese fraccionamiento la preocupación es por el tránsito vehicular que detonará el tener condominios en ese lugar, ya que dicen se pondrá en riesgo su integridad física.

Otra de las quejas es porque al realizar la obra se tendrá que compartir los servicios públicos y estos mermarían en algunas casas; por ejemplo, bajará la presión del agua potable o los transformadores no soportarán la carga eléctrica.

“Cuando empezamos a llegar cerraron con lonas para que no se vea la construcción por dentro, incluso un camión que trajo material no lo dejaron entrar, para que no tengan que quitar las lonas, solo exigimos se respete la zona y que se hagan construcciones de baja densidad”, dijo una vecina.

La doctora Mildred Bojórquez Manjarrez indicó que el riesgo de afectación en los servicios y la seguridad, también esas calles suelen inundarse y con la construcción se pregunta qué pasará con las aguas pluviales.— Ernesto Pinzón Franco