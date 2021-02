Protesta magisterial

Rechazo docente al pago en UMA de las jubilaciones

Profesores pensionados, jubilados y activos realizaron ayer una caravana de automóviles para manifestar su rechazo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el pago de las jubilaciones y exigir que este se determine con base en el salario mínimo.

La caravana reunió a decenas de vehículos con carteles y leyendas pintadas en sus vidrios en rechazo a esta medida de pago a quienes se han dedicado muchos años de vida al magisterio.

Los participantes llamaron la atención de la gente con el sonido de sus cláxones en su avance desde el Monumento a la Patria y Paseo de Montejo, con destino al Palacio de Gobierno y otros puntos de Mérida.

La caravana partió poco después de las 9 de la mañana, al concluir la protesta que realizó personal médico en el Monumento a la Patria, principalmente para pedir la vacunación contra el Covid-19 para todos los profesionales de la salud.

Por momentos hubo un caos vial que fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Publica.

Jesús González Cupul, de Docentes Unidos Luchando en Yucatán (DULY), expuso que diversas agrupaciones han manifestado su rechazo a la aplicación de las UMAS en las pensiones y jubilaciones, como ha determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Estamos buscando ahora hacer ese reclamo directo. Hacemos un llamado a todos los legisladores y al gobierno del estado, y que sea portavoz de esta situación que se está viviendo”, indicó.

“Si comparamos lo que vale una UMA con un salario mínimo es mucha la diferencia, estamos hablando de 89 pesos y 141, respectivamente”, precisó.

Además, expuso que hasta hoy no se ha publicado en el Diario Oficial (la resolución). “Estamos a la espera, eso quiere decir que hay esperanza y por eso se hace el llamado”, dijo.

“Estamos hablando de 10 UMAS de 89 pesos ($890) y de 10 salarios mínimos que son a 141 ($1,410), hay una gran diferencia. Esto afectará prácticamente a todos los trabajadores que pertenecen a la ley del Issste que han estado inmersos en esto y jubilados, y hay que mencionar que la ley no es retroactiva, entonces hay muchos a los que se quiere aplicar y eso no se quiere”.

El dirigente recordó que en Yucatán habría más 5 mil maestros jubilados.

Al referirse a los motivos que tendría el gobierno federal para el cambio comentó: “Si nos damos cuenta del valor de UMA y del salario mínimo realmente hay una gran cantidad de dinero para ahorrarse, por eso”.

De esta medida indicó que se había querido hacer desde la legislación anterior, se quería aplicar, “hubo una jurisprudencia, unos amparos de parte de los jubilados y no se había dado el fallo hasta que ahora”.

También aclaró que todavía no ha entrado en vigor esta legislación, no se ha publicado el fallo y “saben que todo lo que se publique en el Diario Oficial entra en vigor al día siguiente”.

“En el Congreso del Estado han hecho oídos sordos, nadie ha alzado voz, esperamos que en esta ocasión sí la alcen todos”, apuntó.

“El llamado es hacia todas nuestra autoridades que escuchen a los jubilados y pensionados, que creo que merecen una jubilación digna por todos los años que han servido al país y al estado”, subrayó González Cupul.

Expuso que se prevén otras movilizaciones similares en otras entidades del país.

Medida injusta

Juan Palma Ávila, profesor jubilado de nivel superior de CBTAS expuso que no es justo que a los profesores se les haya minimizado con esta medida. “Se les ha sacrificado. A los profesores los han dejado en el suelo. No es justo que nadie les ponga un freno a los jueces que ganan muchísimo dinero”, comentó.

“Yo me jubilé en 2016, en 2017 me aplicaron ese cambio, pero entonces el valor de la UMA y el salario mínimo estaba parejo; ahorita se dispara (el salario mínimo) y afecta ese cambio, por eso debe haber una mediación que sea equitativa”, consideró, entre otras cosas.

Guadalupe Pacheco, quien es docente activa, expuso que este movimiento es únicamente para defender a los trabajadores tanto jubilados como activos, ya que en algún momento “nosotros vamos a pasar por este periodo en el que se vea afectado nuestro salario en la jubilación”.

“Estamos aquí representando a la base trabajadora del estado de Yucatan y pretendemos también sumarnos a este movimiento que debe darse de manera nacional”, indicó.

Por su parte, en la protesta de personal de salud, la doctora María Elena González Alvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, dijo que primero tiene que prevalecer la salud y las vacunas contra el Covid 19 son una prioridad para el personal de ese ramo y la población en general.

No hay nada si no hay salud, puntualizó la dirigente de la organización en esta actividad que se realizó a temprana hora y que congregó a decenas de médicos representantes de 34 colegios, sociedades y asociaciones médicas.

También asistieron del Colegio de químicos de Yucatán, Sociedad Dental Yucateca, representantes de hospital Materno Infantil, directores de la facultad y escuelas de medicina de Yucatán.

La presidenta del Colegio de Médicos dirigió mensaje en el que reiteró la necesidad de vacunar a todos contra el Covid-19.

No todo el personal Covid está vacunado ni tampoco personal médicos denominado “no Covid”, expuso en una entrevista.

Además dijo que tienen conocimiento del fallecimiento de más 40 médicos quienes prestaban servicio a la comunidad y para ellos la muerte de sus colegas es muy doloroso.

El deseo que tiene el sector a corto plazo es que sean vacunados todos los médicos. Su objetivo es que todo el personal médico sea vacunado, subrayó.— Claudia Sierra Medina

Lamentó que muchos galenos no están contemplados porque a alguien se le ocurrió poner “zona covid y no covid” cuando cualquier médicos está en contacto con pacientes con coronavirus.

El 85 por ciento de los pacientes son de primer contacto y los están viendo los médicos generales y familiares, internistas, neumólogos, entre otros en consultorios y envían al paciente al hospital por la gravedad.

Muchos médicos generales y familiares están tratando a pacientes con Covid y ellos merecen la vacunación porque están laborando.

También médicos que trabajando en consultorios de farmacias, particulares, de jubilados.

El artículo Cuarto de la Constitución Derecho a la salud, recordó

Nosotros los doctores podríamos hacer hasta un paro laboral pero por el humanismo que tenemos no llegamos a ese extremo, queremos seguir apoyando a la gente.

La gran mayoría de los médicos quedaron excluidos totalmente, lamento de la planeación de la vacunación contra el Covid 19.

Me consta que tenemos médicos en zona Covid no vacunados, expuso

El problema es la cantidad de vacunas, expuso

Reitera que desea que todos los médicos y personal de salud este cubierto con la vacunas.

¿Si un estado quiere que mejore que es lo que tenemos que tener primero? Es salud y que los trabajadores de la salud lo estén para que los sigan atendiendo.

Es pieza clave. En el momento que vacunen a todos los trabajadores de la salud, para empezar, para que estén más relajados, parta dar el servicio, se les estará dando la ese derecho a la salud, expuso

Los mayas son personas que a nivel mundial fueron personas súper inteligentes que no se dejaban, luchadores y privilegiados en matemáticas y astronomía entonces ¿qué nos pasa a nosotros? Que no sabemos pedir, expuso la presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán.

Yucatán se caracteriza por su lucha, por no no dejarse, por no ser inconforme ante las situaciones, añadió

Por último mencionó que el Colegio de Médicos de Yucatán seguirá haciendo protestas y movilizaciones hasta que todos los médicos estén vacunados.