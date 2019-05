Protesta por las becas prometidas

Cien estudiantes se unen y saldrán a llamado nacional

Integrantes de la representación local de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (Fnerrr) se sumarán a la convocatoria nacional de protesta que realizará este jueves 23 en todo el país la citada federación, para exigir al gobierno de la república la entrega de las Becas “Benito Juárez” que miles de estudiantes aún no han recibido, señaló Mirna Leticia Noh Cahun, líder en Yucatán de la agrupación.

En rueda de prensa llevada al cabo ayer en la mañana, Mirna Noh recordó que en Yucatán son 250 los estudiantes afiliados a la Fnerrr, de los cuales 100 se han registrado pero solo 20 ya recibieron el apoyo de $1,600 sin que hasta ahora ninguna autoridad de la Secretaría de Bienestar de respuestas concretas de cuándo tendrán su beca los restantes y cuándo podrán registrarse los que hacen falta.

Por esa razón, mañana jueves a las 10 horas, frente a Palacio de Gobierno, por lo menos 100 estudiantes de la Fnerrr protestarán para sumarse a las acciones que en el país realiza esta federación para exigir las becas que les prometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Fnerrr tiene en México 35,000 afiliados, 17,000 ya fueron censados dentro del proceso para el otorgamiento de la beca ‘Benito Juárez’, pero sólo 6,000 la han recibido; en Yucatán, de los 250 que la conformamos sólo 100 han sido censados y tan sólo 20 han recibido el apoyo, no entendemos por qué unos ya lo recibieron y otros no; lo peor del caso es que, cuando acudimos a solicitar información, nos dan largas, nos hacen dar vueltas y no nos resuelven nada”, indicó líder estudiantil.— Emanuel Rincón Becerra

“El presidente López Obrador está faltando a su promesa, está defraudando a los estudiantes, todo se ha ido en promesas y palabras sin que hasta ahora tengamos nada en concreto”, agregó.

La dirigente recordó que los estudiantes de esta federación provienen de comunidades marginadas y familias de escasos recursos, pro lo que se tienen que alojar en los albergues habilitados en Valladolid, Peto y Kanasín, que están abandonados por las autoridades ya que no proporcionan despensas, libros, mobiliario, insumos de limpieza, mantenimiento de instalaciones, sanitarios dignos o bombas de agua para proveerles del vital líquido.

De nuevo, acusó a las autoridades locales de no hacer nada por apoyar la situación de los estudiantes.

