Protestan contra el regreso a las clases presenciales

Profesores de educación básica, a bordo de sus vehículos, protestaron en los alrededores de la Secretaría de Educación en contra del regreso a clases presenciales anunciado para este lunes 30 de agosto.

Los inconformes se reunieron en el deportivo La Inalámbrica y en caravana, y sin dejar de sonar sus cláxones, se dirigieron al edificio estatal, ocasionando caos vehicular.

Para hacer más llamativa la protesta, desde sus automóviles exhibieron pancartas de rechazo a las clases presenciales, otros prefirieron pegar los carteles en las portezuelas y ventanillas de sus vehículos:

“Si el 90% de las escuelas públicas está lista para el regreso seguro, invitamos a las autoridades de Yucatán y de la SEP a dar el ejemplo enviando a sus hijos a una escuela pública este curso”.

Las quejas fueron varias, incluso hubo quien exigió segunda dosis de la vacuna Cansino contra el Covid-19.

“¡No al regreso a clases presenciales! La salud es primero. Clases a distancia”, decía el cartel de la maestra Adriana Segovia, docente de preescolar.

Desde su vehículo, la maestra Adriana Segovia dijo que para regresar a las aulas es necesario que haya seguridad de que los niños no se enfermarán.

“Que los papás estén conscientes de que los niños van a estar sentados tres o cuatro horas en la escuela sin que puedan tocar e interactuar. Es muy preferible que los niños estén teniendo todas las actividades en casa, que estando en la escuela y con el riesgo de se quiten su cubrebocas”, señaló.

La profesora añadió que la principal demanda es que se respete el derecho a la salud de los niños, profesores y familias.

Luego de media hora de dar vueltas alrededor de la sede de educación y calles aledañas, una comitiva de diez maestros ingresó a las oficinas del secretario estatal de Educación, Liborio Vidal Aguilar, para dialogar.

Más tarde, el gobierno del estado informó que, en concordancia con la política de puertas abiertas, los integrantes de la comisión fueron invitados a participar en las mesas de trabajo de evaluación del Protocolo del Regreso Seguro a Clases.

El gobierno añadió que a través de la Secretaría de Educación estatal reitera su compromiso con la sociedad, de cercanía con los ciudadanos.

El profesor Víctor Manuel Enríquez Cabrera, maestro de primaria, fue uno de los diez que ingresaron a la sede. Abordado antes de ingresar, dijo a los medios que la principal exigencia es que las clases no sean presenciales.

Enríquez Cabrera añadió que el derecho a la educación de los niños está por debajo del derecho a la salud en la Constitución. “Hay salud, hay educación. No hay salud, no hay educación”.

Otro motivo que dio para que los niños no regresen a las aulas es que aún no están vacunados contra el Covid-19. “De 18 años hasta no sé qué edad ya están vacunados, los niños no están vacunados, ese es el problema”.

Han consultado a los padres de familia y el 95% dijo que no quiere clases presenciales, comentó. “Por eso mismo las particulares ayer (miércoles) llegaron acá, se le pusieron a Libo enfrente y no quedó de otra que decirles no lo hagan presencial, que lo hagan virtual, ¿y por qué las públicas?”.

Enríquez Cabrera aseguró que de los 30,000 profesores de educación básica, el 85% no quiere regresar a clases presenciales.

Después que la comitiva ingresó a las oficinas, los demás maestros se plantaron afuera exhibiendo carteles con leyendas: “Segey, no quiero cursos, quiero recursos”, “No a las clases presenciales sin espacios seguros” y “Artículo 4 constitucional: Garantizar para todas las personas el derecho a la protección de la salud”.

Mientras tanto, en los alrededores de la Secretaría de Educación se generó un embotellamiento.