MÉRIDA.- Médicos del sector privado que trabajan en clínicas pequeñas o trabajan para empresas denunciaron que el gobierno se niega a vacunarlos contra el Covid-19, pese a que se convocó hoy para la inmunización.

En respuesta, el gobierno del Estado señaló que en esta primera etapa, como lo marcan las autoridades federales, "única y exclusivamente se aplicará la vacunación a los profesionales de la salud que laboran en los hospitales y clínicas privados que atienden a pacientes con Covid de acuerdo con la información que tienen las autoridades de salud".

En un comunicado, señaló que esos hospitales y clínicas registraron previamente ante la plataforma federal a su personal de salud que será vacunado.

Recordó que hoy comenzó la vacunación en el 11 Batallón de Infantería de la X Región Militar, en operación a cargo del Ejército, la Marina y la Secretaría de Bienestar.

"El gobierno estatal está coadyuvando en esta estrategia de vacunación", aclaró.

Requisitos para la primera etapa

Asimismo, destacó que en esta primera etapa es indispensable cumplir dos disposiciones:

Ser hospital o clínica privada que atiende a personal Covid y haber sido registrado por su centro de trabajo.

"Por lo tanto, los profesionales de la salud que no laboran en estos centros de salud privados o no los registraron por los mismos no serán vacunados en esta primera etapa".

De esta forma, añadió, se hace un atento llamado a quienes no cumplan con estos requisitos a no acudir al módulo de vacunación y de esta forma evitar aglomeraciones innecesarias y retrasos en este proceso.

Esto, para proteger la salud de los que están siendo vacunados y del personal que aplica las dosis

Gestiones ante la Federación

"El gobierno del Estado continuará insistiendo ante la Federación para que todo el personal de salud, tanto público como privado del Estado, sea vacunado y de esta forma se les otorgue la protección necesaria ante la valiosa labor que realizan en sus centros de trabajo".

"Resultado de las gestiones que se hacen ante el Gobierno Federal aproximadamente 70% del personal de salud perteneciente al Colegio de Médicos ha recibido la administración de la dosis", concluyó.