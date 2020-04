Protestan pasantes ante carencias en clínicas

Al desnudo las carencias en las clínicas del IMSS

En el Estado ocurre una rebelión de pasantes de medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), ya que se niegan a regresar a prestar sus servicios en las unidades del IMSS Bienestar por falta de equipos e infraestructura que los proteja del coronavirus.

La protesta sacó a relucir las pésimas condiciones en las que laboran, en muchas ocasiones incluso sin agua y sin luz.

Ayer hubo una reunión de alrededor de 50 pasantes de los 120 que ya no regresaron a las unidades médicas rurales del IMSS con Carlos José Castro Sansores, director de la Facultad de Medicina de la Uady, a quien le entregaron un pliego petitorio con sus condiciones para regresar a prestar sus servicios.

Se dijo que en ocasiones tienen que mentirle a las autoridades para que los ayuden con el traslado de pacientes, pues en el campo están solos.

En la grabación de esta reunión a la que tuvo acceso el reportero se escucha en una parte que el director de la facultad les dice que si van a hacer público lo que discuten lo negará, pero que tiene que decirles que “la Federación no va a ayudar, el Seguro Social no los va a apoyar, el único que los está apoyando es el gobierno del Estado”.

Una de las pasantes que participó en la reunión dijo que si la Federación no los apoyará “entonces por qué nos mandan a atender las unidades del Seguro Social, no podemos prestar nuestros servicios en las condiciones en que están, muchas veces hasta sin agua, que es indispensable”.

La pasante dijo que “en todo caso queremos que se sepa, que todo mundo se entere, ya no queremos hacer la tarea de otros que sí deben hacerla”.

En el documento que entregaron al director de la facultad y que éste ofreció que ayer mismo se lo haría llegar al gobernador los pasantes expresan que “el motivo del presente es dar a conocer una realidad que el gremio médico —tanto del país como del Estado— ha vivido y ha permitido.

“Es una realidad que desafortunadamente ha pasado desapercibida por mucho tiempo y de la cual quisiéramos encontrar una solución”, indicaron.

Los pasantes de medicina se refieren a los internados que tienen que hacer, al igual que su servicio social, consideradas las dos etapas de mayor exigencia para el estudiantado y en las que están sujetos a mayor riesgo ante situaciones adversas, como la discriminación laboral, la violencia y hasta abusos de autoridad, que ahora se recrudecen con la pandemia del coronavirus.

Una de las pasantes mencionó que les ofrecieron no exponerlos, que los del servicio no tratarían con enfermos del Covid-19, pero eso es imposible, pues no saben quiénes tienen la enfermedad entre todos a los que a diario les toca atender.

Otra dijo que en Opichén le tocó atender a una mujer embarazada que se presentó con todo el cuadro del coronavirus, tenía el Covid-19 y había que trasladarla a un hospital, pero luego ni siquiera el alcalde los quiso apoyar con el traslado.

Tuvieron que engañarlo diciendo que no era coronavirus para que la trasladen y para entonces la paciente ya le había estornudado en su cara y la tuvo que ayudar.

Otro pasante planteó que en la unidad donde le toca trabajar no tienen ni agua. Cuatro días laboró así hasta que el coordinador lo apoyó. “No tenemos protección alguna y menos contra el coronavirus”, dijo.

Oficio

Los pasantes mostraron al reportero un oficio de la Facultad de Medicina con fecha siete de abril, en el cual por la gravedad que se registraba por el coronavirus se acordó suspender las actividades de la universidad, incluyendo retirar a los internistas y pasantes que prestaban sus servicio social, sobre todo por falta de equipos y material que los ayude a protegerse de este virus.

Recordaron que al día siguiente el gobernador anunció que los apoyará con la donación de equipos y el material para su protección, y los mandaron hablar para que regresen a su servicio en las unidades médicas, con unos “kits” que consistían en cubrebocas, guantes, caretas y gel, que por cierto el director les dijo que ya están a su disposición y cada ocho o 10 días se los renovarán.

Sin embargo, los pasantes comentan que los cubre bocas no son los adecuados y no los protegen contra el coronavirus.— David Domínguez

Alzan la voz

Más de las denuncias y protestas de pasantes de medicina ante el Covid-19

Sin protección

Los pasantes de medicina indicaron que el primer contacto en el interior del Estado les toca a ellos y no tienen la protección adecuada. Necesitan el equipo desechable de médico, la bata, el gorro, zapatos desechables, todo el equipamiento para poderse proteger.

Responsabilidad

Como estudiantes que son, dijeron, es responsabilidad de la Uady y el IMSS mandarlos con las protecciones adecuadas para el primer contacto que tengan en los pueblos, en vez de las bolsas para basura que a veces les dan para usar como protección.

Exigencia

En la reunión con el director en la Facultad de Medicina acordaron mantenerse en lo que piden en su escrito. No retornarán a su servicio hasta que cumplan sus peticiones, empezando por contar con los equipos y material de protección necesarios contra el coronavirus.

