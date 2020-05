Protestan vecinos en el Sur

En “La mielera” piden pavimentar calles y se quejan

Habitantes de la zona identificada como “La mielera”, en el sur de Mérida, se manifestaron ayer exigiendo la pavimentación de calles.

El enojo de los vecinos comenzó cuando a la colonia “La Guadalupana” llegaron obreros de una empresa privada para iniciar los trabajos de pavimentación en la calle 181, que se encuentra en la zona conocida como “La mielera”.

Los vecinos indicaron que desde hace seis años piden la pavimentación de las calles 177,179 y 176, pues son las que dan acceso a esa zona, donde viven cerca de 100 familias y hasta ahora ninguna autoridad los ha escuchado.

Acusaron a una mujer de nombre Rosa Cortés, empleada del Ayuntamiento de Mérida y jefa del comité vecinal, quien es la encargada de gestionar este tipo de cosas, pero, dijeron los vecinos, solo para beneficio de ella y de personas cercanas.

Indicaron que la mujer ha recibido ayuda del Ayuntamiento de Mérida en diversas ocasiones, pero solamente la distribuye entre las personas afines a ella.

“Ahora ‘está poniendo’ calles donde no se necesita, esa no es una calle principal. No se vale, porque realmente nosotros necesitamos la pavimentación y ella no ve eso, solo piensa en su beneficio”, indicaron los quejosos.

Advirtieron que no permitirán que los trabajos de pavimentación en la calle 181 continúen en caso de que ningún funcionario de la Comuna acuda con ellos para darle una solución al problema.

“Nosotros hemos llevado papeles y escritos a la señora con las firmas de los vecinos para que gestione la pavimentación, pero no los entrega o los maneja a su propio beneficio”, afirmaron.

Se espera que hoy por la mañana continúen las protestas, evitando que los obreros realicen maniobras para la construcción de la calle.— Gabriel Chan Uicab