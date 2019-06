Protestarán contra el gobierno federal

Convocan a una concentración para mañana

Mérida es una de las más de 50 ciudades de México y el extranjero donde este domingo 30 se llevarán al cabo manifestaciones ciudadanas contra el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador por traición a la patria.

En la capital yucateca, la concentración será en el Monumento a la Patria a partir de las 11 de la mañana, informa Ricardo Mendoza Elizondo, vocero en Yucatán del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci), organismo que promueve las protestas.

La movilización se acordó en la reunión nacional que el Conaci tuvo en Morelia, en mayo pasado, y está sustentada con la entrega de la solicitud de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.

Mendoza Elizondo, quien en la concentración dará lectura al mensaje del Conaci, subraya que la movilización no es nada más ir a caminar por caminar. “No queremos nada más ir a quejarnos, sino que también tenemos una serie de propuestas”.

Añade que uno de los objetivos es mostrar que no estamos requetebién como se dice en las conferencias mañaneras del presidente y para ello se invitará a expertos en las áreas de cultura, familia y medio ambiente a que hagan uso de la voz para que externen cómo les está afectando las políticas de la nueva administración.

“Van a dar su punto de vista como ciudadanos que es algo que no tenemos. A los ciudadanos, que somos quienes pagamos los impuestos, no nos toman en cuenta. Eso de mano alzada y otras cosas no funcionan. Esas imposiciones del tren maya, de quitar presupuestos por ejemplo en el caso de la cultura… todo eso nos está arruinando, pero dentro de nuestro punto de vista, porque en el de él todo está requetebién”.

Recalca que justo se pretende demostrar que las políticas de la nueva administración están afectando más que las de las anteriores administraciones.

“No estamos viendo beneficios para la gente”.

Acerca de la solicitud de juicio político contra López Obrador que presentaron al Congreso el pasado 13 de mayo, Mendoza Elizondo señala que ha sido pobre y por ello ahora están reenviando la carta vía email a los diputadores y senadores.

“La respuesta de nuestros representantes es muy pobre. Algunos alcanzan a responder que sí lo van a ver, y otros ni siquiera”, indica. A la fecha, han reenviado más de 16,000 correos electrónicos a los legisladores. “Esa es la manera en que la ciudadanía les solicita que se pongan a trabajar”.

Además de las principales ciudades del país, también habrá concentraciones en Estados Unidos en las ciudades de Washington, San Diego, Dallas, San Francisco, Houston, Portland, Atlanta, Los Ángeles, Detroit, San Antonio, Miami, Nueva York, Gran Rapids, Santa Ana y San Rafael.—Jorge Iván Canul Ek

Igual se contemplan movilizaciones en Montreal, Canadá, y Dusseldorf, Alemania.

