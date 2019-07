Protestas en la Jurisdicción # 1

Empleados de los SSY no laborarían en los municipios

Más de 100 trabajadores adscritos a la Jurisdicción #1 de los Servicios de Salud de Yucatán se manifestaron de “brazos caídos” en las instalaciones de la colonia Alemán, descontentos por un recorte presupuestal.

Se quejaron del recorte al presupuesto en “gastos de camino”, dinero que se entrega al personal que por la naturaleza de su trabajo viaja a diferentes puntos del interior del estado.

“Es grave lo que está pasando, es sumamente grave”, dijo el doctor Eulogio Piña Rosado, secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, a quien ya esperaban médicos, enfermeros, choferes y demás empleados en el patio de la Jurisdicción #1, pues previamente tuvo una reunión con la doctora Eugenia Méndez Vales, directora de esa Jurisdicción, para llegar a un acuerdo y evitar que ese dinero se les deje de pagar a los trabajadores.

La disposición, dijo, llegó de Jorge Peraza Sosa, jefe de Recursos Financieros de la Dirección General, quien “no tiene idea del trabajo que se hace en la Jurisdicción 1, de aquí salen todos los programas a todo el estado”, mencionó el líder sindical.

Indicó a los agremiados que han aguantado muchas cosas, como el despido de empleados que hasta hoy ya suman 17, y han sido prudentes, pero que ya llegaron a su límite y tomarán las medidas adecuadas, “porque quien sale más afectada en esto es la población”.

Recordó que el sábado un médico del O’Horán, en una junta que tuvieron, expuso la idea de detener labores en el hospital, pero el Sindicato no lo permitió.

Al preguntarle al doctor qué tipo de afectaciones puede traer el recorte de “gastos de camino”, explicó que implica poca certeza y seguridad para los supervisores de programas, salida de doctores, enfermeras, vacunadoras y hasta personal del área de vectores, quienes son los encargados de combatir al mosco del dengue.

El líder sindical explicó a los trabajadores que solo hay presupuesto de 40,000 pesos para más de 300 empleados, entonces no les toca ni a un “gasto de camino”, cuando cada uno realiza al menos cuatro viajes al mes.

“Si no hay seguridad de viaje, si no hay oficio de comisión, no está segura su salida; entonces jefes y personal que supervisa no saben cómo irán a las áreas, no saben lo que falta y si se está trabajando como se debe”.

En este sentido, explicó que los programas de los SSY se pararían, pues los empleados, al no tener la certeza de que se les pague su viaje, decidieron no salir al interior del estado.— Gabriel Chan Uicab

Varios trabajadores coincidieron en que es importante el “gasto de camino”, pues en muchas ocasiones lo utilizan para gasolina, además de que los vehículos ya están en muy malas condiciones, lo que aumenta el riesgo de sufrir algún accidente en carretera.

Hubo quien dijo que la jurisdicción había llegado a su tope, al techo presupuestal porque pagaban ese gasto a personal que no tenía por qué salir a los viajes, como algunas secretarias, por lo tanto, eso hizo que se reventara el presupuesto.

El doctor Piña les indicó que un comité tendría una reunión el día 15 y si no llegaban a un acuerdo en favor de los trabajadores, tomarían medidas drásticas.

“Es muy simple, si no dan ‘gastos de camino’, no salimos y ya”, dijo uno de ellos y sentenció: “No tenemos que estar mendigando para trabajar”.

