Próxima protesta docente

En Valladolid y Mérida habrán movilizaciones

Educación

En estos momentos no es seguro el regreso a clases, dice un director de primaria

En rechazo a la estrategia estatal del regreso a clases, maestros de educación básica anunciaron para el miércoles 1 de septiembre sendas caravanas vehiculares en Mérida y Valladolid.

La de Mérida, denominada megacaravana, partirá en dirección al Palacio de Gobierno, informó el maestro Víctor Manuel Enríquez Cabrera, director de la primaria “Raquel Dzib Cicero” y uno de los 10 profesores que el jueves se entrevistaron con el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, tras la caravana que realizaron en los alrededores del edificio de la Segey.

En dicha reunión lo único que se consiguió fue la reducción de horarios de clases en preescolar, primaria y secundaria, pues se mantuvo la asistencia de los profesores a las aulas de manera obligatoria.

El maestro Enríquez Cabrera resaltó que en estos momentos no es seguro el regreso a clases pues el coronavirus no es el mismo de marzo de 2020 cuando se suspendieron.

“Ahora hay variantes, hay cepas agresivas, cuando en esa época, una persona podía infectar a dos nada más; ahora con las nuevas variantes puede infectar a ocho”.

Por ello, lamentó que la Segey los obligue a acudir a las escuelas de forma presencial. “Lo que ellos quieren es tener a los maestros desde 7 de la mañana hasta tarde. No confían en la autonomía y la libertad del maestro que sí está cumpliendo”.

Además indicó que tan están cumpliendo que el 80% de los profesores se vio en la necesidad de contratar internet para impartir clases en línea “y eso no le costó al gobierno ni a la secretaría de educación”. El otro 20% ya contaba con el servicio.

“No hay condiciones para volver”

Las escuelas no cuentan con la infraestructura tecnológica para impartir clases virtuales desde allí, señaló el maestro Víctor Manuel Enríquez Cabrera, director de la primaria “Raquel Dzib Cicero”, uno de los 10 profesores que el jueves se entrevistaron con Liborio Vidal Aguilar, titular de la Segey, tras la caravana vehicular que realizaron en los alrededores del edificio de la Segey.

En el caso de la escuela “Raquel Dzib Cicero”, situada en el fraccionamiento Vergel, el maestro Enríquez Cabrera mencionó que solo cuenta con un aula con internet, y cuando tuvo México Conectado tuvieron que adquirir repetidores para que llegue la señal a todos los salones.

“Yo puedo poner un internet de 100 megas en la escuela, pero la capacidad no alcanza para que todos los salones tengan internet, no sé por qué o qué se tiene que hacer”, dijo, tras recordar que uno de los ofrecimientos del gobierno fue dotar de internet a 850 escuelas.

El maestro indicó que también hay problemas en electricidad y agua. “Ellos (las autoridades de educativas) cuando hablan de energía eléctrica solo se refieren al servicio, pero no ven los focos que ya están sulfatados o los abanicos que ya no funcionan; y con el agua es lo mismo, solo ven que llegue el líquido, pero no ven si la tubería está rota”.

El profesor mencionó que un director pidió que le reparen una puerta y los focos, le dijeron que todo eso que pide no alcanza con los $11,000 para mantenimiento que recibirá cada escuela.

Padres en desacuerdo

El maestro Cabrera indicó que no son los únicos que están en desacuerdo con las clases presenciales, sino también los padres.

El profesor reveló que en una encuesta que los profesores realizaron por su cuenta, el 95% de los padres fijo que no llevará a sus hijos a la escuela.

En ese sentido, dijo que no vale la pena acudir a las aulas solo por uno o dos alumnos cuyos padres prefieran la modalidad presencial.

Ante la pregunta de si estarían de acuerdo en posponer el inicio del curso escolar, Enríquez Cabrera dijo que los maestros están en la mejor disposición de que poco a poco se avance.

“Aquí no habrá flojos. No nos negamos a ir a la escuela, tarde o temprano iremos; no nos negamos a ir a atender a los niños, sí estamos preocupados, pero ahorita no hay las condiciones para volver”, indicó.

Para el próximo 1 de septiembre los docentes harán sendas caravanas vehiculares en Mérida y Valladolid para protestar por el regreso presencial a clases.

