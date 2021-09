Próximo cambio en la presidencia de la Concanaco

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, expuso ayer en Mérida los cinco puntos pendientes que dejará a la próxima directiva nacional, que será electa por primera vez en una competencia democrática el jueves 9 de este mes.

Tras realizar un repaso de los principales logros que tuvo como presidente de la Concanaco, del 20 de marzo de 2019 al 9 de septiembre de 2021, el empresario yucateco admitió que el avance de la democracia mexicana ya permeó en la vida interna de esta centenaria institución empresarial.

A su decir, en este cambio de mando habrá una elección entre tres candidatos registrados: Juan Carlos Pérez Góngora, Héctor Tejada Shaar y Enrique Octavio García Méndez.

Quien gane encabezará la directiva para el período 2021-2022. Será la primera elección en 15 años porque antes el nombramientos del líder era de unidad.

Usted tiene cercana amistad con el presidente López Obrador, ¿aceptaría una invitación para integrarse a su gabinete?, preguntó el reportero del Diario.

“No. Soy empresario, seguiré en este sector y todavía tengo representación en varios consejos directivos nacionales como el IMSS”, respondió. “Mantengo una amistad y cercanía con el presidente, pero ni me ha invitado ni aceptaría algún cargo político en su administración”.

El arquitecto López Campos ofreció a la prensa local un desayuno en la Canaco de Mérida, dio un informe de sus principales acciones y se despidió de los periodistas que dieron cobertura a sus actividades durante su presidencia. Luego concedió una entrevista colectiva en la que abordó varios temas como el cambio del trazo del Tren Maya, que ya no entrará a Mérida ni tendrá una estación en La Plancha.

Algunos de sus principales logros donde la Concanaco tuvo participación fueron la apertura comercial de las fronteras norte y sur, que tienen influencia en la economía peninsular, con el decreto de la zona libre de Chetumal, el aumento del salario mínimo que impulsó hasta su aprobación, la aprobación del T-MEC, las reformas laborales para la regulación de la subcontratación, la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, entre otros.

Sin embargo, López Campos consideró que debe haber una mejor coordinación del gobierno con los sectores productivos para que haya una recuperación rápida de la economía nacional y de los empleos.

Los cinco puntos pendientes que señaló son:

1) Trabajar mejor en materia de salud. Sin un control de la pandemia del coronavirus ninguna recuperación será sostenible en el tiempo, la economía sería endeble, tendríamos picos de rebrotes de Covid-19 y regresarían situaciones desfavorables. El avance de la recuperación ha sido lento y sostenido, pero necesitamos intensificarlo.

2) En economía deben facilitarse las inversiones para la creación de nuevas empresas y aprovechar el T-MEC para aumentar las exportaciones. Son tres factores que inciden en el crecimiento del PIB, entre ellas las exportaciones y México tiene la gran herramienta del T-MEC. Es necesario aumentar las inversiones porque no hay crecimiento sin inversiones, tener una mejor remuneración en los trabajos y aprovechar el envío de remesas.

3) Seguridad. México requiere una mejor seguridad, tanto para el cuidado patrimonial como para que haya una disminución de los delitos y un estado de derecho claro, sin cambios de reglas a la mitad del camino. En esta mitad del sexenio federal es cuando más se necesita intensificar estas medidas de seguridad para que abone a lograr el bienestar que planteó desde el principio la administración de López Obrador.

4) La educación es clave en este proceso de recuperación económica y social porque ya se lleva 18 meses sin clases presenciales por la pandemia. Los dos últimos ciclos escolares han resultado afectados severamente y se tendrá que poner un mayor empeño en la educación porque es de los factores que más contribuyen al progreso de una nación.

Una población con mayores conocimientos, mejor preparación y acceso a la academia tiene mejores oportunidades de empleo.

5) Se tiene que tender puentes entre el gobierno federal, el sector productivo y la sociedad civil para que juntos disminuyan el rezago que hay en las zonas regional y sectorial. La recuperación económica no es pareja, se recuperan más rápido unos sectores y otros no, y la iniciativa privada no quisiera que esto aumente las brechas de desigualdad que padece el país.

“Con esto les quiero decir que el cambio de estafeta es solamente entre las personas, las instituciones permanecen, las organizaciones como esta cámara centenaria permanecen junto con el interés de los empresarios en tener un país más próspero, más justo, más equitativo y con igualdad de oportunidades”, señaló.— Joaquín Chan Caamal