Proyecto de pescadores

Elaboran un plan propio de lucha contra los furtivos

“Estamos en la misma situación de crisis, continuamos las gestiones ante las autoridades y pedimos que no se politice el problema de la pesca porque lo que tratamos es de que haya una solución”, indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Yucatán (Canainpes), Enrique Sánchez, luego de una semana del plantón para exigir solución a varios problemas del sector pesquero.

“La Canainpes está trabajando en un proyecto que presentará a la Conapesca y Secretaría de Pesca del Estado para frenar la pesca furtiva por medio de otro tipo de trabajo. En 15 días tendremos listo el plan y lo presentaremos a las autoridades”, apuntó.

Decomiso

El líder local de la Canainpes señaló que es muy serio el furtivismo que se practica en la costa de Yucatán y una prueba de esta actividad ilícita es el reciente decomiso de tres a cuatro toneladas de pepino de mar almacenada en una bodega del centro de Mérida. Fue pesca de una especie de pepino de mar que ni siquiera estaba abierta a la captura, pero aún así lo extrajeron del mar. “Y eso es en una sola bodega, por lo que ya se pueden imaginar cuántas toneladas de producto del mar deben estar almacenadas en las bodegas de los empresarios.

“El pulpo ya se puede capturar en forma legal, pero imagínese cuánto se habrá capturado en su etapa de veda”, señaló.

“Así deben de haber langosta y otras especies marinas comerciables, lo deben pescar todo el año y lo almacenan para que vendan posteriormente”, abundó.

El dirigente afirmó que, mientras no haya un trabajo coordinado y extremo de vigilancia en la costa por parte de los tres niveles de gobierno, el problema de la pesca furtiva no se detendrá y las especies seguirán siendo extraídas del mar, aun cuando haya veda.

Los pescadores y la Canainpes demandan, como publicamos el día 9 pasado, mayor presupuesto para la actividad pesquera, trámites de permisos rápidos, apoyo de gasolina y diésel para el pescador, mayor número de inspectores, que pongan un alto a la pesca ilegal y cárcel para los depredadores.— Joaquín Chan Caamal

Plantón Oficina

Recientemente pescadores bloquearon la sede local de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Quejas

Los hombres de mar protestaron a las puertas de la Sader, en la colonia Díaz Ordaz, contra el gobierno federal porque no destina recursos para controlar la pesca furtiva, no agiliza los permisos de pesca porque ahora los trámites se realizan en Mazatlán y no autoriza el subsidio del combustible.