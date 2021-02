Proyecto en La Plancha no incluía desalojar a vecinos

Extrañeza y preocupación causó en el señor Félix Rubio Villanueva, promotor del proyecto del Parque de La Plancha, el que una persona que se ostentara como representante del Tren Maya dijera a los vecinos que tienen sus hogares frente al parque Artículo 123 que solo tiene dos alternativas dentro del proyecto: Desocupar sus casas a cambio de una vivienda en un fraccionamiento nuevo o permanecer y no tener derecho a estacionar vehículos u operar negocios en las mismas.

Al respecto el señor Rubio Villanueva señaló que en el proyecto original del parque concebido por la Universidad Nacional Autónoma de México no se contemplaba desalojar a las familias que ocupan estos predios, la mayoría con estructuras de más de 100 años de antigüedad y que se han convertido en parte del paisaje del lugar.

Por el contrario se contemplaba que los patios de las mismas, que dan a los terrenos de la exestación de ferrocarriles, fueran habilitados por los dueños de las casas como pequeños negocios (tiendas, cafés, restaurantes, neverías, etc) para abonar a darle vida a una sección del parque donde habría un gimnasio, jardines y áreas de juegos infantiles.

Entrevistado vía telefónica, Rubio Villanueva manifestó su extrañeza y preocupación luego de enterarse del hecho a través de las páginas del Diario, donde este lunes se dio cuenta de cómo una persona de nombre Daniel, que se ostentó como representante del Tren Maya, les hizo ver a los vecinos de la zona en cuestión que sólo pueden elegir entre desalojar y a cambio recibir una casa en un fraccionamiento nuevo o permanecer ahí pero imposibilitados de estacionar sus vehículos o de poder operar algún tipo de negocio o comercio.

Asimismo la persona señaló que sea cual fuere la decisión que tomen, las fachadas de los predios serán intervenidas para arreglarlas y acotó que en este proceso de marcharse o quedarse, “no se estará manejando dinero para los propietarios de los predios”.

“Eso no fue lo contemplado en el proyecto del Parque de La Plancha que presentó la UNAM y que abarca distintos espacios de amenidades donde hoy está el Museo del Ferrocarril y el campo de sóftbol”, explicó.

“Estas casas tienen más de 100 años, generaciones de familias han vivido en ellas, algunas han montado negocios que son su forma de vida, me extraña y me preocupa que se esté dando esta situación porque no era lo que se tenía en mente”.

“Como quiera que sea, los vehículos de las familias que ahí viven se pueden estacionar a los costados sobre las calles 48 y 46, pero de eso a que no puedan operar un negocio, eso está muy serio porque hay familias que ahí han forjado un establecimiento para ganarse la vida y si los cambian de lugar, a donde vayan quizá no podrán hacer lo mismo”.

Por otro lado, el señor Félix Rubio explicó que de buena fuente se ha enterado que el Museo del Ferrocarril no ha recibido la renovación del permisos para seguir operando en el espacio que tiene como comodato con la firma “Ferrocarril del Istmo”, por lo que está en duda su continuidad, patrimonio y activos—Emanuel Rincón Becerra

Desalojo Zona de La Plancha

Más de las declaraciones de Félix Rubio Villanueva, promotor del proyecto del Parque de la Plancha.

Certeza

“Ante algo tan delicado no puede haber incertidumbre, los vecinos propietarios de las casas tienen derecho a que se les hable claro y que se les respete su antigüedad, e insistió en la urgencia de sostener una reunión con las autoridades para dejar en claro donde quedan estos dentro del proyecto integral del parque y del Tren Maya, así como el apego a la propuesta de la UNAM que se ofreció desde un principio”, apuntó.