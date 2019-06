Proyecto todavía en “fase conceptual”

Consideran que hay obras con mayor prioridad

Para el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, hablar ahora de una reubicación del aeropuerto de Mérida, como dijo el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, es algo incongruente con las prioridades del gobierno federal debido a que hay otros proyectos que todavía no están bien anclados y que también requieren de una inversión millonaria en la que la iniciativa privada tendría una participación fundamental.

El líder nacional yucateco recordó que no es la primera vez que se habla de una posible reubicación del aeropuerto meridano y advirtió el riesgo de que anuncios de ese tipo, aun sin estar bien definidos, pueden desatar la especulación no solo en las declaraciones e informaciones que se difunden sino también de tierras, como ha ocurrido en el pasado no muy lejano en Yucatán.

Lo que se debe hacer ahora, precisó, es concretar los proyectos ya anunciados, como el del Tren Maya, con sus esquemas de financiamiento, y luego hablar de otras cosas. Además, añadió, el aeropuerto de Mérida todavía tiene capacidad suficiente para atender la afluencia de pasajeros, incluso en los próximos años.

Por ahora, considero que hay otras prioridades que se deben atender, subrayó en entrevista con el Diario.

Por su parte, el gobernador Mauricio Vila Dosal señaló que, desde su primera reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, se abordó el tema del Tren Maya y de las distintas obras de infraestructura que se podrían incluir en el proyecto.

“Desde la primera vez platicamos de la posibilidad de reubicar el aeropuerto de Mérida para darle más viabilidad al proyecto del Tren Maya”, dijo el gobernador, “pero además para poder mover la barda construida por el aeropuerto desde hace varias décadas que ha generado tanta desigualdad entre el norte y el sur de Mérida”.

Sobre la posible reubicación del aeropuerto y de las posibles ubicaciones de las estaciones del Tren Maya, el gobernador precisó en un comunicado que “en estos momentos solo hay propuestas en fases conceptuales; estamos en pláticas, buscando alternativas y valorando todas las opciones”.

El jefe del Ejecutivo yucateco sostuvo que la decisión que se tome será la más favorable y que más beneficios aporte a los yucatecos.— Víctor Manuel Dzul Zum

Aeropuerto Proyecto

El gobierno del Estado estudia los alcances y la pertinencia de reubicar el aeropuerto.

En conjunto

Ese estudio lo hace con autoridades y con actores de la iniciativa privada, entre ellos el Grupo Asur, cuyo director, Héctor Navarrete Muñoz, ha manifestado estar en la disposición de escuchar y apoyar la mejor propuesta.

Sin costo

También dijo que la reubicación no tendría costo para el gobierno.