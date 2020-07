Pruebas en el Congreso local

Función mínima y medidas a quien ingrese al recinto

No está cerrada, pero funciona al mínimo posible la sede del Congreso del Estado, donde se mandó hacer la prueba del Covid-19 a todo el personal, a partir de que se confirmó que algunos de los legisladores locales fueron contagiados con este virus desde la semana pasada.

Aunque ayer se informó que en los resultados de las pruebas que se hicieron los diputados al menos dos legisladoras del PAN y uno de Nueva Alianza salieron positivos, Felipe Cervera Hernández, legislador del PRI y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, se negó a confirmarlo.

En la columna Plaza Grande informamos que el pasado fin de semana todos los diputados se hicieron la prueba, luego de que su compañero Manuel Díaz Suárez, del PAN, hizo público que resultó positivo a Covid-19. Al menos las panistas Rosa Adriana Díaz Lizama y Kathia Bolio Pinelo, así como Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, también salieron positivos.

Sobre esta información, Cervera Hernández respondió: “No podemos confirmar y tampoco negar que compañeras o compañeros legis-ladores estén contagiados de Covid-19, eso es una información personal, solo ellos mismos pueden decirlo”.

Lo que sí confirmó el legislador es que también se dispuso realizar pruebas en días pasados a todos los empleados del Congreso que asisten a laborar, como parte de las acciones y medidas preventivas que desde el principio realizan.

Janice Escobedo Salazar, también diputada del PRI, como presidenta de la Diputación Permanente recordó que desde el principio de esta contingencia se habló con el personal del Congreso, y se les pidió que si tenían síntomas, sospechaban de tener la enfermedad o algún familiar suyo lo tenía, lo informaran para aplicar las medidas correspondientes.

“A todos los que nos reportaban tener síntomas, sospechas o si algún familiar estaba contagiado, se les mandaba a guardar cuarentena, como parte de las medidas preventivas”, dijo.

Además, continuó la diputada, para entrar a la sede del Congreso hay filtros donde se toma la temperatura, se exige usar cubrebocas, se aplica gel y sanitizante, y deben pisar el tapete.

La legisladora recordó que desde el anuncio de que su compañero de bancada Enrique Castillo Ruz era sospechoso hace dos semanas, se decidió reducir al mínimo el funcionamiento del Poder Legislativo y a la fecha se mantiene, decidieron por ejemplo, no presentar más iniciativas de ley, porque trabajarlas implica ocupar personal y ponerlos en riesgo.— D.D.M.

De un vistazo

Confirma contagio

En un mensaje en sus redes sociales, la diputada panista Kathia Bolio confirmó que dio positivo a la prueba de Covid-19. Enfatizó que está estable y aislada con su familia. “Les comparto que me informaron por medio de estudios... que me he contagiado de Covid-19. Con mi esposo Juan e hijos nos encontramos estables en casa, luchando contra la enfermedad”.