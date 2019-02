Psicólogos, claves en un programa contra suicidios

Amplio plan de salud

Arsenio Rosado Franco, subdirector de Salud Mental, tiene claro que el plan de prevención contra los suicidios debe tener una campaña de difusión, acceso fácil a la información sobre este problema, acceso a la atención y contar con personas preparadas en temas y tratamiento de ese mal.

Hay cuatro líneas rojas de atención al suicidio y una de ellas es el servicio telefónico en el Hospital O’Horán que atiende gente bien intencionada y voluntarios, pero ese sistema tiene que estar a cargo de psicólogos bien capacitados, que puedan dar asesoría profesional al momento clave, buena información y atención, y no soltarla hasta que la persona se rehabilite, dijo.

El doctor Rosado Franco destaca que el 50% de las personas que se suicidaron en 2018, que fueron 246 —la cifra más alta en la historia del Estado—, ya había intentado quitarse la vida y no se les dio seguimiento.

Está documentado que quien intenta suicidarse, lo reintenta de nuevo. El primer intento es un predictor y si hay continuidad del caso y tratamiento podrá bajar la tasa suicida.

También reforzará las líneas de acción en el campo médico porque hay una desproporción muy grande en la atención de salud mental entre Mérida y el interior del Estado. Aquí en la capital hay 70 psiquiatras que trabajan en salud mental, mientras en Valladolid y Tizimín sólo hay uno y en otros centros de salud, ninguno. Esto cambiará porque fortalecerán las clínicas foráneas con la contratación de más psiquiatras y psicólogos, y capacitarán a los médicos familiares y generales que atienden a los pacientes para que sepan identificar los síntomas del potencial suicida.

“En 2017 hubo una campaña bastante buena, pero se suspendió”, dijo. “Dio buenos resultados, bajó el número de suicidios. Es como la campaña del dengue, tiene que ser permanente, intensa y con muchas acciones en las escuelas, iglesias y dependencias para bajar la tasa. Si hay prevención, si todos trabajamos y hay una atención adecuada podemos bajar la tasa de suicidios en Yucatán hasta un 15%”.

Retomarán mecanismo

Luego recordó que la Organización Panamericana de la Salud estableció un mecanismo de atención el año pasado en Yucatán, pero no se aplicó. Esta administración retomará esos lineamientos y lo sumará al plan de prevención estatal porque son estrategias que funcionan.

“Vamos a redistribuir el esquema de atención y todas las jurisdicciones sanitarias tendrán psiquiatras. Contrataremos más psiquiatras y psicólogos”, reiteró. “Queremos que los centros de salud tengan psicólogos, pero hay que capacitarlos porque este es un tema muy sensible y complejo y no todos los psicólogos y médicos saben tratar estos casos. Desgraciadamente hay médicos que no saben qué hacer cuando oyen relatos de desesperanza o ven síntomas de depresión. Lo primero que haremos es capacitarlos para que sepan detectar las enfermedades mentales, si lo pueden atender que lo hagan, sino que sepan cómo canalizarlo al segundo nivel”.— Joaquín Chan Caamal

Su idea es capacitar en esta especialidad a los médicos de servicios de urgencias y consultorios, a enfermeras que tienen contacto con familiares y pacientes, capacitar a los gestores comunitarios, a estudiantes y amas de casa para que sepan el momento adecuado de actuar cuando vean a alguien con problemas de adicción, violencia de género y depresión.

Generalmente las personas con intenciones de suicidio dan avisos previos.

Siempre dicen “me quiero morir”, “que dios me lleve”, “mejor me muero”, “mejor me mato”, tienen ideas negativas, realizan su testamento y dejan claro la repartición de bienes, caen en un estado depresivo, se comportan en forma negativa y cambian su pensamiento por “no valgo nada”, “no sirvo”, “soy un estorbo”, “no gano lo suficiente”, “voy a perder mi trabajo, que voy a hacer”.

Otros síntomas son cuando el adolescente o el depresivo se está aislado socialmente, deja de dormir, no tiene sueño ni apetito. Cuando hay cambios en el sueño y el apetito, hay irritabilidad, llanto sin motivo, bajas calificaciones o baja productividad en el trabajo hay que tener mucho cuidado porque son indicadores que probablemente pasa por problemas que lo estén orillando a una búsqueda de salida falsa a sus problemas.

El doctor Arsenio Rosado asegura que una consulta con el psiquiatra o el psicólogo puede hacer una enorme diferencia en el estado de desesperanza de las personas. Y en lo que tienen que trabajar duro es en acabar con el tabú de que ir con esos especialistas es porque tiene problemas mentales, pero esta enfermedad predomina en la actualidad por las condiciones de vida que tenemos.

Salud mental Proyecto

El doctor Arsenio Rosado Franco explicó algunos aspectos de su proyecto.

Capacitación

“Lo primero que haremos es capacitarlos (a los médicos) para que sepan detectar las enfermedades mentales, si lo pueden atender que lo hagan, sino que sepan cómo canalizarlo al segundo nivel”, explicó el subdirector de Salud Mental.

Momento adecuado

Su idea es capacitar en esta especialidad a los médicos de servicios de urgencias y consultorios, a enfermeras que tienen contacto con familiares y pacientes, capacitar a los gestores comunitarios, a estudiantes y amas de casa para que sepan el momento adecuado de actuar cuando vean a alguien con problemas de adicción, violencia de género y depresión.