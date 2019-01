La falta de un combate real a la corrupción enviaría un mal mensaje del gobernador a los yucatecos, advierten en un foro de Grupo Megamedia.— Ecos de las empresas fantasma

En opinión del maestro Antonio Salgado Borge, el gobernador Mauricio Vila Dosal tiene una responsabilidad política muy grande en el tema de las denuncias por desfalcos de la administración anterior y se debe unir a las voces que exigen que se llegue hasta las últimas consecuencias en esos casos.

Si no es así, apuntó el analista político y editorialista del Diario, la decepción social en términos políticos puede costarle caro al mandatario, con la señal de que “no pasa nada”.

La profesora Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor del proyecto ciudadano ¡Ya Basta!, subrayó que hasta ahora el gobernador nada ha dicho sobre las empresas fantasma creadas durante el sexenio anterior y hace notar que las denuncias anunciadas el martes pasado, en rueda de prensa, se refieren únicamente a lo hallado durante los procesos de entrega-recepción.

“Bueno, a lo mejor hay que acomodar varias cosas, no vaya a ser que alguna de esas empresas fantasma que ha documentado Grupo Megamedia le haya facturado también al anterior Ayuntamiento”, enfatizó la presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).

El doctor Freddy Espadas Sosa, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señaló que Vila Dosal debió intervenir rápidamente cuando Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, dio a conocer los primeros reportajes sobre la red fantasma. El hecho de no hacerlo, indicó, dio lugar a sospechas.

El licenciado Asís Cano Cetina, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, consideró que con el anuncio de las denuncias el gobierno de Mauricio Vila dio un gran paso que contrasta con el “feroz combate a la corrupción” de su antecesor, que no derivó ni en denuncias ni en sanciones.

Estos conceptos fueron formulados durante el foro que, como publicamos ayer, realizó Grupo Megamedia con motivo de los cien primeros días de la administración que encabeza Vila Dosal.

Se preguntó a los invitados cómo califican el papel del gobernador frente a las denuncias de corrupción de la administración que le antecedió. Ofrecemos una síntesis de las respuestas, en el orden en que fueron presentadas:

Asís Cano.— Me parece que este primer paso que da el gobierno va por la dirección correcta, al presentar denuncias precisamente en muchas de las áreas donde periodísticamente (se refería a nuestras publicaciones de la red fantasma) se ha dado un gran avance.

Esto nos permitirá evaluar con la sociedad civil, la academia y los partidos políticos la eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción. Es decir, esperamos la participación activa de otros actores que tienen responsabilidades concretas para poder cerrar el círculo del combate a la corrupción.

El anuncio que hizo el gobierno del Estado (de las denuncias) es un gran paso, es lo que yo destacaría. Quizás cien días es poco tiempo para evaluar a un gobierno, pero si tomamos como punto de comparación la promesa de combate feroz a la corrupción de hace seis años, que no derivó en ninguna sanción o denuncia, hoy estamos ante una acción concreta y medible, que está a la vista.

Antonio Salgado.— Es positivo este anuncio (la acción judicial). Al menos reconoce el gobernador, por fin, toda la labor periodística que han venido realizando ustedes. Básicamente de aquí (el Diario) ha salido toda la documentación que sustenta la existencia de esta red.

Sin embargo, me permito ser específico, en primer lugar porque llama la atención lo tarde que ocurre esta reacción. Tuvieron que pasar quince entregas (periodísticas) y dos meses y medio aproximadamente (de las publicaciones) para que hubiera siquiera un posicionamiento.

Lo que se anunció tampoco es el parteaguas. Se anunció simplemente algo que ocurrirá, todavía no sabemos cuáles son esas denuncias. Se mencionan ciertos nombres de dependencias, pero no sabemos a ciencia cierta qué se estará denunciando. Por ejemplo, ¿se estará denunciando a aquellas empresas fantasma que son transexenales, transniveles del Poder Ejecutivo, o solamente a ciertas empresas? ¿Qué tipo de denuncias se interpondrán?

Yo manifiesto mi inquietud por la forma en que se dio este reconocimiento. Si se hubiera hecho desde el primer día, de una manera frontal, probablemente uno sería más positivo, más optimista en este sentido.

Estoy de acuerdo con Asís en que el marco institucional es fundamental para hablar de combate a la corrupción, más que “declaracionitis”. Sin embargo, creo que también es importante la voz del gobernador, porque finalmente él señala o apunta cuál será la posición de la estructura que encabeza y va a tener que ver con el desempeño de aquellas instituciones que se van a encargar de investigar: la Vicefiscalía (Especializada en Combate a la Corrupción) y la Auditoría (Superior del Estado). Si bien es cierto que en un mundo ideal esas instituciones tendrían que ser autónomas, al menos hasta hace unos meses —al menos antes de que Mauricio Vila fuera gobernador— eso no era el caso.

Mauricio Vila tiene una responsabilidad política en ese sentido y se debe unir a las voces de la sociedad que vamos a exigir que estas instituciones investiguen hasta las últimas consecuencias y sean serias en su trabajo.

Si las personas que están encabezando estas instituciones se comportan como cómplices del gobierno anterior o acuerdan algo con el gobierno actual, es algo que tendremos que poner sobre la mesa las personas que estaremos observando.

Y finalmente, creo que la tardanza de Mauricio Vila en reconocer esto tiene efectos. El mensaje que ya se dio debe ser retirado y pronto. El mensaje que se dio hasta ayer es “todo se vale, no pasa nada”. Este mensaje era consistente con la posición que el PAN, y creo que Mauricio Vila, adoptaron durante la gubernatura de Rolando Zapata. Parecía una “continuitis” de la amistad… Palmadas en la espalda y cero comentarios críticos al papel de los adversarios políticos.

Si esto va a cambiar o no, es algo que se tendrá que mostrar pronto, porque el mensaje de la sociedad es importante. La decepción en términos políticos puede costarle caro al gobernador, pero creo que el efecto más concreto y palpable es la falta de combate real a la corrupción. Es decir, la señal que se manda es: no pasa nada, perdonamos a los de antes. Así, tal vez los funcionarios actuales se sientan animados a continuar con ese tipo de comportamientos.

Creo que no es suficiente presentar cierto tipo de denuncias. Estas denuncias tienen que ser bien sustentadas, tienen que abarcar todos los niveles, tienen que llegar al fondo del entramado de la red de que se está hablando y tienen que ir acompañadas por una posición política fuerte encabezada por el gobernador del Estado.

Blanca Estrada.— Empiezo por decir que ando “hecha pelotas” con esto. Textualmente nos dicen (en la pregunta planteada) cómo se califica la postura del gobernador ante las denuncias de corrupción. Lo que pasa es que se han hecho muchas denuncias, desde personas que se quejan “en el Face”, diciendo que tales plazas se dieron de manera irregular o ya se llevaron tal cosa, hasta las denuncias públicas que ha hecho Grupo Megamedia. A partir de ayer (el martes pasado, día en que se anticiparon las denuncias del gobierno), mi confusión aumenta. Eso no tiene nada que ver con otras denuncias anteriores. Nos contaron lo que nos quisieron contar, de presuntos faltantes encontrados durante el proceso de entrega-recepción.

A este proceso no tiene acceso cualquiera, solamente la administración entrante. A lo mejor esos 500 millones de pesos son la suma que les dio porque en la dependencia tal les faltan cinco camionetas y en la dependencia tal faltaron diez computadoras en relación con lo que tienen inventariado.

Si estoy equivocada, con toda confianza me pueden corregir, pero ese anuncio tiene que ver exclusivamente con presuntos faltantes detectados durante el proceso de entrega-recepción. Estos procesos están reglamentados por una ley específica. Tampoco sabemos si dentro de los tiempos que marca esa ley se ha cumplido todo el procedimiento. Si encuentro una irregularidad tengo treinta días para llamar al funcionario que se fue, que está obligado a comparecer y puede subsanar la irregularidad o no, y así sucesivamente hasta agotar todos los tiempos establecidos y llegar a la presentación de las denuncias que correspondan. Allá también hay opacidad. A lo mejor nos están dando mensajes completa y perfectamente maquillados. No tenemos acceso a esa información, lo que contribuye a que yo me sienta todavía más confundida.

Si la pregunta que nos hicieron el favor de enviar se refiere a la postura del actual titular del Ejecutivo ante las denuncias documentadas sobre las llamadas empresas fantasma, entonces discúlpenme, no ha dicho nada. Hay un absoluto silencio. Nadie se ha referido en lo absoluto a ese tema.

Lo de ayer específicamente es sobre el proceso de entrega-recepción, y en un proceso de este tipo el faltante no tiene que ver con las empresas fantasma.

Freddy Espadas.— Toda esta indagatoria que se está comentando sobre las denuncias públicas, documentadas, conduce a que estamos frente a “Alí Babá y los 40 ladrones”, una banda de fascinerosos, y se comprueba, según las declaraciones de la contralora, que hay desvíos de más de $500 millones.

Desde luego, no deja de ser sospechosísimo que ante las primeras denuncias que dio a conocer Central 9 sobre este escándalo de corrupción el gobernador no dijo nada. Debió hablar a tiempo para dar certeza sobre su postura y salir a decir que se investigará, que se llegará al fondo de este asunto y se castigará conforme a la ley. Es lo mínimo que debió salir a decir cuando las denuncias comenzaron a aflorar.

Fue excesivamente cauteloso y prudente —“calladito se ve más bonito”—, lo cual, obviamente, generó mucha susceptibilidad en la sociedad y sospechas de acuerdos inconfesables.

Sin embargo, concedemos el beneficio de la duda. A ver qué harán el fiscal anticorrupción y el auditor superior.

La postura del gobernador frente a estos entes autónomos debe ser la de exigirles que actúen. Creo que es una gran prueba.

Las promesas

Los invitados también respondieron a una pregunta sobre el cumplimiento de las promesas de campaña de Mauricio Vila. En otro lugar de esta página ofrecemos un extracto de sus opiniones.

En términos generales, el doctor Espadas Sosa dijo que no hay elementos que muestren que el titular del Ejecutivo esté en la ruta del cumplimiento de sus promesa de campaña.

“Creo que es mejor otorgar por ahora el beneficio de la duda”, señaló. “En términos generales se le nota al gobierno del Estado algo lento, parsimonioso en su actuar. Guardadas las proporciones, su actuación se eclipsa ante las acciones contundentes que lleva al cabo el nuevo gobierno federal”.

“Las cosas que afectan a la gente no se solucionan con amplias sonrisas. Una sonrisa no es mala. Una vez le preguntaron a Cuauhtémoc Cárdenas por qué tenía ese gesto adusto y éste contestó, palabras más palabras menos: ‘Señorita, el país no está para sonrisas’.

A su vez, Asís Cano indicó que el gobernador es consecuente con lo que se planteó en la campaña.

“Me parece que cien días es un tiempo muy corto para poder generar juicios con los elementos suficientes”, añadió. “Sin embargo, me parece que la instalación del consejo ciudadano sobre el presupuesto, la creación de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Pesca, el plan de austeridad, el reajuste de la estructura de la administración pública y lo que se anunció respecto a las consecuencias legales en la revisión de los procesos de entrega-recepción sí nos muestran que estamos en la ruta de lo que se dijo en campaña”.

“Algo de destacarse del estilo de gobernar de Mauricio Vila es que tenemos un punto de comparación con lo que se realizó en el Ayuntamiento de Mérida”, apuntó.

El maestro Salgado Borge dijo, de entrada, que para responder a la pregunta es necesario distinguir entre dos tipos de promesa que se hacen en una campaña política: “Las primeras son las promesas sustanciales, las que tienen que ver con el proyecto, con la clase de visión de Estado que está ofreciendo la persona que aspira a ser gobernante. Las segundas tienen que ver con las promesas accidentales, que son básicamente las acciones específicas que van a realizar para llegar hasta cierto punto”.

“Es difícil responder a la pregunta porque durante la campaña todos los candidatos, particularmente Mauricio Vila y Mauricio Sahuí, no recibimos promesas de tipo sustancial. La mayoría fue de promesas accidentales o específicas”, continuó. “Los primeros cien días de un gobernante son tiempo suficiente para palpar en alguna medida qué tanto el gobernante o la gobernante apuntan hacia la resolución de sus promesas sustanciales. Como no tenemos ese sentido por parte de Mauricio Vila, es muy difícil medir si vamos hacia donde nos prometió que íbamos a ir. No tenemos mucho para evaluar.

No obstante, manifestó que sí se pueden evaluar sus promesas específicas, que son básicamente “entregables”: becas en el caso de Educación y créditos en el caso de desarrollo económico.

“Son promesas básicas, pero en ocasiones requieren cierto tipo de procesos para su implementación”, abundó. “Me parece que por el momento no tenemos idea de cuál es el proyecto que el gobernador está impulsando en el Estado. Contrasta, como decía el profesor Freddy, con la idea de un proyecto que, guste o no, se presenta desde el gobierno federal. Uno podría estar de acuerdo o no con el proyecto de López Obrador, pero ciertamente lo conocemos… Es un proyecto que existe”.

“Un asunto que sí me gustaría mencionar, porque sí viene de manera concreta dentro de las promesas de campaña de Mauricio Vila, es la idea de incluir a los yucatecos en las decisiones de su gobierno. Y me parece que, al menos en este momento, no es una promesa cumplida. Se ha incluido a ciertos sectores de la sociedad, pero no a todos, dentro de los órganos que se han creado para generar consulta”.

La profesora Estrada Mora dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

—En lo que hasta hoy he visto, pues la verdad encuentro un contexto de enorme superficialidad, de una gran simulación, y más que hacer un análisis o intentar un remedo de evaluación, lo que me surgen son muchas dudas. Por decir algo: en estos cien días he observado que la presunción de la palabra austeridad casi casi ha sustituido al concepto anticorrupción, combate a la impunidad.

—Una de las promesas o compromisos de campaña más publicitados de Mauricio Vila es la chequera de la salud, pero me surge una duda: ¿va a poder cumplir si firmó, estampó su firma en un documento aquí en el Centro Internacional de Congresos, junto con otros siete gobernadores y el presidente de la República, en el que aceptó que todo lo relativo al sector salud ya no va a ser responsabilidad del Estado? Podemos estar de acuerdo o no, pero será un sistema nacional el que se encargará de todo.

—Lo que veo ahora es simulación, son ambiciones. Y voy a terminar con un pequeño ejemplo. Este documento (lo muestra) es el boletín que mandó el equipo de comunicación de Vila por los cien días. Y aquí, cuando se habla de que se instaló el Consejo Ciudadano del Presupuesto hay un párrafo que dice: “Este consejo es el primero de su tipo en México, el cual está integrado por miembros de la sociedad civil, quienes tienen la encomienda de vigilar el cumplimiento de los objetivos trazados. Ofrezco mis disculpas: es una mentira, no es el primero en México…. Ni siquiera es el primero en Yucatán. Curiosamente, cuando estuvo en la titularidad del Ejecutivo un correligionario partidista del actual gobernador se instaló este consejo. Yo formé parte de él. Me consta, así que no puedo comprar una mentira de este tamaño.

