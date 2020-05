Puerta a sesiones virtuales

Avanza propuesta legislativa para esa modalidad

Con dudas e inconformidad del diputado de Morena, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación emitió ayer el dictamen para reformar la Ley de Gobierno y el Reglamento del Poder Legislativo para que los diputados puedan sesionar en pleno a distancia, por internet fuera del recinto oficial del Congreso.

También emitieron por unanimidad el dictamen de reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios para que promuevan programas, actividades y mecanismos de atención a la salud mental, con el fin de prevenir los suicidios.

Ambos dictámenes fueron turnados a la siguiente sesión plenaria, que será el próximo domingo, en la que también se clausurará el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso.

En torno a las reformas a la Ley de Gobierno y Reglamento del Congreso, éstas vendrán a complementar los cambios aprobados a la Constitución local el pasado miércoles para que en casos de contingencia, como la que ahora se vive, la sesión plenaria y las de comisiones puedan ser a distancia, por internet, a fin de no poner en riesgo la salud de los legisladores, y que sean válidos los acuerdos que aprueben.

Restricción

En este punto Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de Morena, presentó una propuesta, para que en estas sesiones virtuales a distancia aprovechando la tecnología y los medios de comunicación, no se sometan a votación las solicitudes de autorización para contratar créditos, pero fue desechado, no se incluyó, y por ese motivo fue el único que no votó a favor, para aprobarse por mayoría estas reformas.

Karla Franco Blanco, diputada del PRI y presidenta de esta comisión, informó que con estas reformas dictaminadas la mecánica de las votaciones hechas en sesiones virtuales a distancia de los diputados, ya sean por mayoría simple o calificada, serán legales y quedarán intocables, que es lo que faltaba para complementar los cambios a la Constitución que permiten esta nueva forma de sesionar por contingencias y emergencias.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Labor Poder Legislativo

Ayer sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso.

Sesiones a distancia

Uno de los dictámenes que se aprobaron fue el relativo a la Ley de Gobierno y el Reglamento del Poder Legislativo para que los diputados puedan sesionar en pleno vía internet en casos de contingencias sanitarias.

Prevención del suicidio

El siguiente dictamen emitido por unanimidad fue de las propuestas presentadas por Kathia Bolio Pinelo, diputada del PAN, para que los ayuntamientos adopten por ley más medidas tendientes a prevenir los suicidios en los municipios del Estado.

Convenio

Con estas reformas se permitirá a los ayuntamientos establecer y firmar convenios de colaboración con las autoridades estatales de salud y, con las universidades que tengan carreras en psicología, además de instituciones afines a este tema