Puestos de comida, “un riesgo latente”

“Cuando pase un accidente, a ver a quién culparán…”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Michel Salum Francis, advirtió a las autoridades sobre el riesgo latente que representan los puestos de comida enfilados a un lado del parque Eulogio Rosado.

También dijo que en todo el parque no se tienen medidas de seguridad y los vendedores ambulantes de comida trabajan con fuego, tanques de gas y aceite hirviendo sin ninguna protección para ellos, para sus clientes o para quienes transitan por ahí.

“El día que pase un accidente, a ver a quién culparán, a ver qué pasará”, dijo Salum Francis.

A su decir, estos negocios semifijos ocupan la calle aledaña al parque convirtiéndolo en una especie de mercado de comida y antojitos al aire libre, pero sin medidas de seguridad ni de higiene.

Este sector de la ciudad es uno de los más transitados del Centro y punto de venta (legal o no) de pirotecnia para estas temporadas decembrinas, lo que eleva el riesgo.

Además, mucha gente camina por el lugar con sus cigarros en la mano.

El dirigente de los comerciantes formales recordó que hace unos días pasó por las calles que el Ayuntamiento despejó de ambulantes, entre ellas la 58 y la 65 (calle ancha del Bazar) y las vio limpias de vendedores.

Ahora éstos se observan en tramos aledaños y no parecen disminuir, sino multiplicarse.

Salum Francis expuso que la Canacome ha estado en constante comunicación con el Municipio y les ha dicho que hoy más que nunca se requiere que los comercios fijos tengan el oxígeno que dan las ventas decembrinas, que no les pongan competencia ilegal a las puertas de los negocios.

“Esperamos que pronto podamos ponerle una solución, ubicando a toda esta gente en lugares dignos donde puedan trabajar como debe ser”, dijo.— Luis Alpuche Escalante

Aunque no tiene una cifra exacta, calculó entre 600 y 700 los ambulantes que operan en el Centro Histórico de Mérida.

Tránsito Riesgo

Al líder de la Canaco se le preguntó sobre los ambulantes que ocupan el arroyo vial.

Llamado a informales

La autoridad tiene que corregir esto, dijo. Es un grave problema porque obligan a los transeúntes a caminar en el pavimento y con riesgo a que los atropellen. “Sobre advertencia no hay engaño, se les ha dicho muchas veces, no nos quieren hacer caso. No estamos en contra de que la gente se gane la vida, pero con orden, hay que corregir ese problema”.

